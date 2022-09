Roger Federer a annoncé jeudi sa retraite du tennis après une carrière qui lui a valu 20 titres du Grand Chelem.

Ses plus grandes performances et ses moments les plus déchirants dans les tournois majeurs sont survenus à Wimbledon où il a remporté un record à huit reprises.

2001 huitièmes de finale contre Pete Sampras

– Federer, à peine âgé de 19 ans, a affronté le héros de l’enfance et sept fois champion de Wimbledon Pete Sampras sur le court central et s’est annoncé comme une superstar en devenir avec un 7-6 (9/7), 5-7, 6-4, 6- 7 (2/7), victoire 7-5.

“Il y a beaucoup de jeunes gars qui arrivent, mais Roger est un peu spécial”, a déclaré Sampras qui avait connu une séquence de 31 victoires consécutives au tournoi.

“C’est incroyable, bien sûr”, a déclaré Federer qui devait perdre en quart de finale contre le Britannique Tim Henman.

2002 1er tour contre Mario Ancic

– Federer est descendu sur terre avec une bosse 12 mois plus tard, perdant 6-3, 7-6 (7/2), 6-3 contre le qualifié croate Mario Ancic, classé à 154 et surnommé “Baby Goran” après son compatriote et champion en titre Goran Ivanisevic.

“Je n’avais aucune tactique, je prenais juste du plaisir”, a déclaré Ancic, 18 ans, le plus jeune joueur à avoir remporté un match lors de ses débuts sur le court central depuis Bjorn Borg en 1973.

Finale 2003 contre Mark Philippoussis

– Federer a remporté son premier Grand Chelem avec une victoire en classe de maître sur le géant australien Mark Philippoussis, 7-6 (7/5), 6-2, 7-6 (7/3).

“Je l’ai prouvé à tout le monde et c’était un grand soulagement car il y avait une pression de tous les côtés, en particulier de moi-même, pour faire mieux en Grand Chelem”, a déclaré Federer, 21 ans, qui, malgré sa réputation, n’avait jamais dépassé le dernier- huit d’un Chelem.

Finale 2008 contre Rafael Nadal

– La finale de 1980 entre Bjorn Borg et John McEnroe était largement considérée comme le plus grand match de championnat jamais disputé à Wimbledon.

C’était jusqu’en 2008, lorsque Rafael Nadal a confondu les critiques qui ont déclaré que sa suprématie sur terre battue ne se traduirait jamais en gazon en battant Federer 6-4, 6-4, 6-7 (5/7), 6-7 (8/10), 9 -sept.

“J’ai tout essayé, j’ai pris un peu de retard, mais regardez, Rafa est un champion méritant, il a juste joué de manière fantastique”, a admis Federer.

Finale 2009 contre Andy Roddick

– Une autre finale et un autre classique alors que Federer a battu Andy Roddick 5-7, 7-6 (8/6), 7-6 (7/5), 3-6, 16-14 pour remporter son sixième Wimbledon et dépasser le record de Sampras de 14 titres du Grand Chelem.

Le set final à lui seul a duré 95 minutes.

“C’était un match fou avec une fin incroyable et j’ai encore la tête qui tourne, mais c’est un moment incroyable dans ma carrière”, a déclaré Federer.

Finale 2012 contre Andy Murray

– Pas une finale classique, mais Federer a riposté pour battre l’espoir à domicile Andy Murray 4-6, 7-5, 6-3, 6-4.

Murray a été le premier Britannique à participer à la finale depuis Bunny Austin en 1938 et espérait devenir le premier vainqueur à domicile d’un titre masculin à Wimbledon depuis Fred Perry en 1936.

Pour Federer, il s’agissait d’un septième titre record à Wimbledon, d’une 17e couronne du Grand Chelem et cela lui a permis de célébrer une 286e semaine record en tant que numéro un mondial.

“Nous parlons de l’un des plus grands athlètes de tous les temps”, a déclaré Murray.

2013 2e contre Sergiy Stakhovsky

– Le numéro 116 mondial ukrainien Sergiy Stakhovsky a remporté un choc 6-7 (5/7), 7-6 (7/5), 7-5, 7-6 (7/5), condamnant Federer à son pire Grand Chelem défaite depuis une sortie au premier tour à Roland-Garros en 2003 et la première défaite du champion en titre à Wimbledon depuis son spectacle d’horreur Ancic 11 ans plus tôt.

“Vous jouez le gars et ensuite vous jouez sa légende”, a déclaré Stakhovsky.

« Vous jouez deux d’entre eux. Quand vous en battez un, vous avez toujours l’autre qui vous presse.

Federer était philosophe.

« J’aimerais que ça ne s’arrête pas là. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose que les fans vont pleurer.

Finale 2019 contre Novak Djokovic

– Federer a récolté deux points au championnat mais n’a pas réussi à briser l’esprit de Novak Djokovic qui a triomphé 7-6 (7/5), 1-6, 7-6 (7/4), 4-6, 13-12 (7/ 3) puisque la finale la plus longue de tous les temps s’est soldée par un tie-break historique.

Le Serbe a remporté son cinquième titre à Wimbledon, portant son total de Grand Chelem à 16 après 4 heures et 57 minutes sur un terrain où la plupart des spectateurs étaient fermement derrière le Suisse de 37 ans.

“Quand la foule scande ‘Roger’, j’entends ‘Novak'”, a déclaré le Serbe. “Cela semble idiot, mais c’est comme ça.”

Federer a déclaré: “Semblable à 2008 peut-être, je vais regarder en arrière et penser, ‘eh bien, ce n’est pas si mal après tout’.

“Pour l’instant, ça fait mal, et ça devrait, comme chaque défaite ici à Wimbledon.”

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici