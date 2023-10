Les hauts et les bas alors que Xavi atteint 100 matchs en tant qu’entraîneur de Barcelone

Xavi a pris la direction de Barcelone en novembre 2021 et a dirigé le club à travers une période extrêmement difficile. Maintenant, les choses s’améliorent. Éric Alonso/Getty Images

Il y a eu des hauts et des bas en cours de route, mais il est incontestable que Barcelone est dans une meilleure position maintenant qu’elle ne l’était lorsqu’elle a nommé Xavi Hernández, alors que l’entraîneur a pris en charge son 100e match mercredi soir contre Porto en Ligue des champions.

Xavi, 43 ans, a remplacé Ronald Koeman en novembre 2021 quelques mois seulement après le départ de Lionel Messi du Barça, alors que le club est en crise financière, neuvième de Liga et au bord de l’élimination de la Ligue des champions. Près de deux ans plus tard, l’équipe catalane est championne en titre de la Liga, a dominé son rival acharné, le Real Madrid, pour remporter la Super Coupe d’Espagne plus tôt cette année et espère retrouver son statut parmi les plus grandes équipes d’Europe.

Le chemin vers le sommet n’a pas toujours été simple, notamment en Ligue des champions. Le Barça a été éliminé en phase de groupes lors de campagnes consécutives et, après avoir chuté en Ligue Europa, n’a pas non plus réussi à dépasser les quarts de finale de la compétition secondaire du continent.

Mais dans l’ensemble, les hauts l’emportent sur les bas. Il y a eu deux trophées – dont un premier titre en Liga depuis 2019 – 63 victoires en 100 matchs et une refonte de l’équipe qui a ramené l’attention sur La Masia, la célèbre académie du club. Gavi (19 ans), Lamine Yamal (16 ans), Alejandro Balde (19 ans), Pedri (20 ans) et Fermín López (20 ans) sont cinq joueurs âgés de 20 ans ou moins qui bénéficient de minutes régulières sous Xavi, qui a également ajouté une expérience premium de haut niveau. sous la forme de Robert Lewandowski et Ilkay Gündogan.

Incroyablement, il ne reste que trois joueurs du onze de départ lors du premier match de Xavi, une victoire 1-0 contre l’Espanyol le 20 novembre 2021 : le gardien Marc-André ter Stegen, ainsi que les milieux de terrain Frenkie de Jong et Gavi. Pendant ce temps, Gerard Pique, Sergio Busquets et Jordi Alba font partie des poids lourds qui sont partis alors que Xavi a réussi à séparer ses amitiés avec ses anciens coéquipiers des problèmes sportifs du club légendaire.

L’effectif de 21 joueurs pour la saison en cours – les 19 joueurs inscrits en équipe première plus les jeunes Lamine et Fermín – comprend 11 recrues de Xavi, ainsi que divers joueurs qui étaient dans l’équipe B ou dans les équipes de jeunes au moment où il a pris sa relève. . C’est une combinaison qui, selon Xavi, qui a récemment signé un nouveau contrat jusqu’en 2025, alimente la quête de trophées du Barça.

« Ce que je voudrais souligner, c’est le mélange que nous avons réussi entre vétérans et jeunes et la qualité humaine des joueurs de l’équipe », a-t-il déclaré à ESPN alors qu’il envisageait son 100e match à la tête de l’équipe. « Ce n’est pas facile de créer l’ambiance que nous avons dans le vestiaire en ce moment. »

Meilleurs moments

Gagner à nouveau la Liga, pour la première fois depuis 2019, a offert à Xavi le traitement de célébration approprié. Gongora/NurPhoto via Getty Images

Les jeux dont Xavi se souvient le plus sont ceux qui ont rapporté des trophées. Le premier est survenu via une victoire 3-1 contre Madrid lors de la finale de la Super Coupe d’Espagne en janvier de cette année.

« C’était sans aucun doute le meilleur match », a déclaré Xavi. « Je l’ai dit à plusieurs reprises et je le maintiens. Je participe à ce match à cause de la performance, parce que vous avez vu comment nous voulions jouer et parce que c’était notre premier trophée. Aussi, à cause de qui c’était contre. Après cela Aujourd’hui, les joueurs ont cru en tout ce que nous voulions faire. »

Le titre de LaLiga a suivi quelques mois plus tard. Après le spectaculaire vainqueur tardif de Franck Kessié en Classique contre Madrid, le Barça a assuré la première place grâce à une victoire 4-2 à l’extérieur contre l’Espanyol, incitant les supporters locaux en colère à chasser le Blaugrana joueurs hors du terrain alors qu’ils célébraient un premier championnat national en quatre ans.

« Gagner le championnat sera toujours inoubliable », a ajouté Xavi. « Nous l’avons finalement fait. C’était notre objectif principal depuis que nous avons pris ce poste. Nous avons montré que nous pouvions le faire – et contre notre rival de la ville également. Nous avons réalisé l’une de nos meilleures performances de la saison. »

jouer 14h00 Qu’est-ce qui se cache derrière le superbe départ de Joao Felix à Barcelone ? Sam Marsden explique pourquoi Joao Felix a eu un impact instantané au Barça, après avoir connu des difficultés à l’Atletico Madrid et à Chelsea.

Bien qu’il n’y ait pas eu de trophées en 2021-2022, il y a eu des moments mémorables alors que le Barça a grimpé au classement pour assurer sa qualification en Ligue des champions – quelque chose qui était loin d’être garanti lorsque Xavi a pris ce poste. Les signatures de mi-saison de Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang, Dani Alves et Adama Traoré ont déclenché un renouveau et produit des performances scintillantes entre janvier et mars. Les victoires 4-2 contre l’Atletico Madrid et Naples se démarquent, tandis que cette bonne forme avant la trêve internationale a culminé avec un 4-0 contre Madrid au Santiago Bernabeu en Liga.

Cette victoire a incité Piqué à publier sur les réseaux sociaux : « Nous sommes de retour ». Le commentaire de Piqué s’est avéré prématuré car le Barça a subi une baisse de forme après la trêve internationale, mais ces résultats ont jeté les bases d’une course au titre la campagne suivante – bien qu’après un été au cours duquel Lewandowski, Raphinha, Jules Koundé, Andreas Christensen et Kessié sont arrivés après Les actifs du club ont été vendus pour financer une folie sur le marché des transferts.

La victoire en Super Coupe contre Madrid, dans laquelle Xavi a aligné quatre milieux de terrain plus Lewandowski et Ousmane Dembélé en attaque, a donné à l’équipe la confiance nécessaire pour continuer et remporter la Liga, mais ce sont deux performances cette saison que Xavi a décrites comme « les meilleures ». Le Barça a joué » durant son mandat.

Après les signatures de prêt de João Cancelo et João Félix, le Barça a époustouflé le Real Betis et le Royal Anvers en l’espace de quatre jours en septembre, remportant les deux matches 5-0. La façon dont le Barça a joué, avec Cancelo entrant au milieu de terrain, Felix reliant Lewandowski et un jeu de position rapide sur le terrain, « est la voie à suivre », a déclaré Xavi.

Les pires moments

Malgré ses succès nationaux et ses victoires impressionnantes contre Madrid, 14 fois champion d’Europe, le Barça a toujours eu du mal en Europe. Les capitulations de ces dernières années contre la Roma, Liverpool et le Bayern Munich ont laissé des traces, et c’est en Ligue des Champions que l’équipe de Xavi a connu ses nuits les plus sombres.

Un match nul et vierge au Camp Nou contre Benfica lors du premier match de Xavi à la tête de la Ligue des Champions leur a laissé une montagne à gravir pour se rendre à Munich en 2021. Ayant besoin d’une victoire pour se qualifier pour les huitièmes de finale, ils ont capitulé et perdu 3-0. Xavi a qualifié cette défaite de « plus bas », mais c’est l’élimination un an plus tard, alors qu’il avait eu le temps de mettre sa marque sur le côté, qui a le plus piqué.

« La défaite 3-0 à domicile contre le Bayern la saison dernière », a déclaré Xavi à ESPN lorsqu’on lui a demandé quel était le pire match des 99 qu’il a supervisé. « C’était une défaite difficile, la pire parce que c’était le soir où nous avons été éliminés. Soit nous n’avons pas pu, soit nous ne savions pas comment rivaliser de la manière nécessaire.

« Le Bayern a été mon adversaire le plus coriace. C’est toujours difficile de jouer contre eux. Et, bien sûr, contre Madrid. C’est toujours une équipe difficile à affronter quelles que soient les circonstances, à cause de qui ils sont et de tout ce qui entoure une équipe. Classique« .

Cette défaite du Bayern avait déjà été précédée de quelques soirées européennes décevantes : une défaite 2-0 à Munich, une défaite 1-0 contre l’Inter Milan et un nul 3-3 à domicile contre les Italiens, ce qui a effectivement mis fin à la défaite du Barça. Campagne de Ligue des Champions cette saison-là. Une élimination de la Ligue Europa a suivi aux mains de Manchester United, bien qu’une élimination dans la même compétition contre l’Eintracht Francfort – lorsque les supporters de l’équipe allemande ont envahi le Camp Nou, s’emparant de plus de 20 000 billets à domicile et déclenchant une enquête interne du club – était sans doute plus douloureux.

« Le problème, c’est que nous étions considérés comme favoris », a déclaré Xavi à propos des difficultés du Barça en Ligue Europa. « Je ne pense pas que nous croyions vraiment que nous jouions dans cette compétition. Il est difficile de participer à un tournoi dont beaucoup de fans du Barça et les gens en général ne se soucient pas beaucoup. »

La défaite 4-0 en demi-finale de la Copa del Rey contre Madrid en avril au Camp Nou, après avoir remporté le match aller 1-0, a été minimisée en raison du nombre de joueurs manquants pour le match et du fait que le titre de Liga était imminent, mais il Un résultat qui a semé quelques doutes quant au retour du Barça.

Où ira Xavi au cours des 100 prochains matchs ?

Xavi a remodelé l’équipe de Barcelone pour s’appuyer à nouveau davantage sur sa légendaire académie La Masia, ce qui est corrélé à une légère amélioration des performances. Éric Alonso/Getty Images

Il n’y a pas de répit au Barça et gagner un titre ne vous permet pas d’acheter 100 matchs supplémentaires à la tête. Xavi, qui a fait 767 apparitions pour le club – un nombre seulement amélioré par Lionel Messi – le sait.

« Pour ceux qui connaissent le club, l’excellence dans tout ce que nous faisons est primordiale », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse plus tôt cette année. « C’est pourquoi c’est le club le plus difficile au monde. Il n’y a pas de comparaison. Il n’y a aucun autre club au monde comme celui-ci, [with that] exiger de gagner en jouant bien. C’est très difficile.

« Nous sommes obligés de gagner et de bien jouer. C’est le Barça. Un 1-0 à la 90e minute ne suffit pas, nous le savons. »

Cela décrit ce que l’on attend de Xavi au cours des deux prochaines années. Le Barça doit continuer à s’améliorer esthétiquement. Ils doivent être en lice pour remporter la Liga, la Copa del Rey et la Super Coupe d’Espagne. C’est en Europe cependant que Xavi fait face à son plus grand défi. Il n’y aura aucune excuse s’ils ne parviennent pas à sortir d’un groupe de Ligue des champions cette saison qui comprend Porto, Royal Anvers et Shakhtar Donetsk.

À partir de là, il y a une part de chance dans le tirage au sort, mais le Barça doit montrer qu’il peut au moins rivaliser – pas nécessairement battre – à nouveau avec les plus grandes équipes européennes, alors qu’ils cherchent à remporter le premier trophée de la Ligue des champions depuis 2015, à l’époque où Xavi faisait toujours partie du milieu de terrain de l’équipe. Ils sont sur la bonne voie pour y parvenir et se trouvent dans une situation infiniment meilleure qu’ils ne l’étaient lorsqu’ils ont nommé Xavi, dont la seule expérience de direction était au Qatar avec Al Sadd, mais il y a des défis à relever.

Malgré les victoires contre Madrid et la victoire en Liga, le sentiment tenace persiste que de grandes performances européennes sont nécessaires. Et si le Barça arrive à ces matchs, des questions se posent à Xavi : jouer Cancelo et Balde en tant qu’arrières latéraux vous exposera-t-il trop dans des matchs plus ouverts ? Quel est son meilleur duo de défenseur central ? Choisit-il Oriol Romeu à la base du milieu de terrain, ou dispose-t-il simplement ses meilleurs milieux de terrain ? Un milieu de terrain à quatre ou un trois avant ? Qui commence sur l’aile droite ? Pourra-t-il tirer le meilleur d’un Lewandowski vieillissant ?

Les réponses à ces questions, et à d’autres, façonneront ses 100 prochains matches.