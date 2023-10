Les hauts dirigeants de SBF et leurs colocataires aux Bahamas se confient devant le tribunal

Deux anciens amis de Sam Bankman-Fried du MIT, qui ont également travaillé à l’échange de crypto FTX de leur vivant avec le fondateur de l’entreprise aux Bahamas, ont comparu cette semaine devant un tribunal de Manhattan pour témoigner contre leur ancien camarade de classe, confident et patron — un homme qui aurait dirigé un empire cryptographique qui a escroqué des milliers de clients pour des milliards de dollars.

Gary Wang, le co-fondateur moins connu de FTX, a été interrogé jeudi par le procureur adjoint américain Nicolas Roos : « Avez-vous commis des crimes financiers alors que vous travailliez chez FTX ?

« Oui », a répondu Wang. Il a déclaré que ses crimes, y compris la fraude par virement bancaire et sur marchandises, avaient été perpétrés avec l’aide de Bankman-Fried, Nishad Singh, ancien directeur de l’ingénierie de FTX et Caroline Ellison, qui dirigeait le fonds spéculatif sœur Alameda Research et avait été la petite amie de Bankman-Fried.

« M. Wang, voyez-vous dans la salle d’audience aujourd’hui l’une des personnes avec qui vous avez commis ces crimes ? » continua Roos.

Wang, vêtu d’un costume surdimensionné et froissé avec une cravate rouge et des lunettes, s’est levé maladroitement et a regardé autour de la salle d’audience avant de répondre : « Oui ».

« Qui vois-tu? » » demanda Roos.

«Sam Bankman-Fried», dit-il.

Le procès, qui doit durer six semaines, reprendra mardi avec le témoignage clé d’Ellison, considéré comme le témoin vedette de l’accusation, ayant déjà plaidé coupable à plusieurs chefs d’accusation. Bankman-Fried en affronte sept frais fédérauxnotamment la fraude électronique, la fraude en valeurs mobilières et le blanchiment d’argent, qui pourraient le mettre en prison pour le reste de sa vie.

Jusqu’à présent, Bankman-Fried, 31 ans, est resté plutôt silencieux devant le tribunal, écoutant attentivement les témoins et écrivant parfois des notes à ses avocats. Mais lorsque Wang a témoigné contre lui, Bankman-Fried avait l’air visiblement bouleversé, déplaçant son regard de son ancien ami vers le sol et, à un moment donné, mettant sa tête dans ses mains.

Wang, 30 ans, était responsable de la technologie chez FTX, qui est devenu la faillite en novembre. Il parlait si vite que le juge de district américain Lewis Kaplan et le procureur l’ont tous deux arrêté à certains moments pour lui demander de ralentir son rythme.

Une grande partie du témoignage de Wang vendredi s’est concentré sur les derniers jours à FTX avant que l’ensemble de l’opération n’implose, y compris des rapports dans les médias détaillant les pratiques commerciales d’Alameda et ses liens troublants avec FTX.

Wang a déclaré qu’en réponse à cette information, une réunion d’urgence avait été convoquée entre Bankman-Fried, Wang et Singh pour discuter de la fermeture d’Alameda. Il a déclaré qu’ils avaient finalement décidé de ne pas prendre une telle décision parce que lui et Bankman-Fried savaient qu’Alameda n’avait aucun moyen de rembourser le trou d’environ 14 milliards de dollars dans ses livres.

Les procureurs ont interrogé le jury à travers une série de tweets, à partir du 7 novembre. Des messages émanant de l’entreprise accusaient les horaires d’ouverture des banques d’être responsables de la lenteur des retraits, tandis que Bankman-Fried tweetait depuis son compte personnel, assurant aux clients que tout allait bien.

« FTX n’allait pas bien et les actifs n’allaient pas bien », a témoigné Wang.

Le 12 novembre, après que FTX ait déclaré faillite, Bankman-Fried a demandé à Wang de l’accompagner à la Commission des valeurs mobilières des Bahamas pour une réunion. Pendant le trajet, Bankman-Fried a demandé à Wang de transférer ses actifs aux liquidateurs bahamiens parce qu’il pensait qu’ils lui permettraient de conserver le contrôle de l’entreprise. Wang a déclaré qu’il n’était pas présent à la réunion avec l’autorité des valeurs mobilières, bien que le père de Bankman-Fried soit présent.

Wang a déclaré qu’il était retourné aux États-Unis et avait rencontré les procureurs le lendemain. Il risque jusqu’à 50 ans de prison lorsqu’il sera confronté à un juge pour déterminer la peine à l’issue de ce procès. Il a déclaré aux jurés qu’il avait signé un accord de coopération de six pages qui l’obligeait à rencontrer les procureurs, à répondre honnêtement à leurs questions et à remettre les preuves.

Marge de crédit de 65 milliards de dollars

Depuis des mois, Bankman-Fried savait que Wang et Ellison, qui faisaient partie intégrante de son entourage personnel et professionnel, s’étaient retournés contre lui. Tous deux ont plaidé coupables en décembre et coopèrent depuis avec le bureau du procureur américain de Manhattan.

Le témoignage de Wang, qui s’est prolongé jusqu’à vendredi, a été donné dans le cadre d’un accord de coopération avec le gouvernement. Ellison devrait prendre la parole dans le cadre d’un arrangement similaire.

Né en Chine, Wang a déménagé aux États-Unis à l’âge de 7 ans et a grandi dans le Minnesota avant d’aller au Massachusetts Institute of Technology pour étudier les mathématiques et l’informatique. Il a travaillé à Google Après le collège.

Wang, qui a rencontré Bankman-Fried pour la première fois au lycée lors d’un camp d’été, possédait 10 % d’Alameda, tandis que son patron possédait les 90 % restants. Wang a expliqué au tribunal les avantages qu’Alameda a reçus en intégrant du code dans le logiciel de FTX qui permettait un accès spécial à l’échange cryptographique. Ces privilèges ont finalement conduit Alameda à devoir FTX 8 milliards de dollars de dépôts de clients.

« Nous avons accordé des privilèges spéciaux sur FTX qui accordaient à Alameda des retraits illimités sur la plateforme », a déclaré Wang. Alameda a été autorisée à retirer et à transférer ces fonds et disposait d’une ligne de crédit de 65 milliards de dollars.

« Lorsque les clients déposaient des dollars, ils allaient à Alameda », a-t-il déclaré. « Cela existait dans le code informatique. Alameda pourrait avoir des soldes négatifs et des retraits illimités.

Ce « bug » dans le code a été écrit par Nishad Singh, directeur de l’ingénierie de FTX, et révisé par Wang. Bankman-Fried était aux commandes, a déclaré Wang.

Wang a également parlé au tribunal d’un prêt personnel d’un million de dollars qu’il a reçu et d’un prêt de 200 à 300 millions de dollars en son nom auprès d’Alameda qui n’a jamais été déposé sur son compte, mais a plutôt été utilisé pour effectuer des investissements dans d’autres sociétés au nom de FTX. Tout cela a été fait par Bankman-Fried, a-t-il déclaré.

Début 2020, Wang a déclaré avoir découvert pour la première fois que le solde négatif d’Alameda dépassait les revenus de FTX, une indication qu’Alameda prenait les fonds des clients. Wang a déclaré avoir porté ce problème à l’attention de Bankman-Fried à plusieurs reprises.

Fin 2021, Wang a découvert qu’Alameda avait retiré 3 milliards de dollars de sa ligne de crédit de 65 milliards de dollars.

La rémunération de Wang était un salaire de base de 200 000 dollars par an plus les actions. Il détenait environ 17 % de FTX.

Même s’ils étaient co-fondateurs, « en fin de compte, c’était à Sam de prendre la décision » en cas de désaccord, a-t-il déclaré.

Un bug à 8 milliards de dollars

Adam Yedidia, qui était le procureur deuxième témoin mercredi, a poursuivi son témoignage jeudi. Yedidia a rencontré Bankman-Fried à l’université du MIT et les deux hommes sont restés des amis proches.

Yedidia, adoptant une posture robotique sur le stand, a travaillé depuis le bureau de FTX à Hong Kong de janvier à octobre 2021, puis aux Bahamas jusqu’à l’effondrement de l’année dernière. Dans son témoignage, il a fait référence à un fil de discussion du groupe Signal intitulé « Les gens de la maison », faisant référence au penthouse de Bankman-Fried, d’une valeur de 35 millions de dollars, où vivaient de nombreux employés.

Quant à savoir qui payait le loyer, Yedidia a rappelé que Bankman-Fried avait déclaré qu’il « supposait que c’était juste Alameda qui payait en fin de compte ».

Yedidia a déclaré que Bankman-Fried lui avait dit avant de commencer à travailler aux Bahamas en 2019 que lui et Ellison avaient eu des relations sexuelles. Bankman-Fried a demandé à Yedidia si c’était une bonne idée pour eux jusqu’à présent, ce à quoi Yedidia a répondu non. Bankman-Fried a répondu en disant qu’il attendait cette réponse.

L’une des responsabilités de Yedidia était de corriger le bug dans le code qui accordait un traitement préférentiel à Alameda. En juin 2022, il a soumis un rapport à Bankman-Fried sur Signal qui montrait 8 milliards de dollars d’argent de clients détenus dans une base de données interne retraçant les espèces virées sur un compte Alameda appelé « fiat at ». ftx.com» manquait.

Yedidia a déclaré que lui et Bankman-Fried en avaient parlé sur le terrain de pickleball du complexe de Nassau, aux Bahamas. Il a demandé à son patron si tout allait bien. Il était inquiet car « il semblait que beaucoup d’argent » provenant des clients de FTX était en danger.

« Sam a dit que nous étions à l’épreuve des balles l’année dernière. Nous ne sommes pas à l’épreuve des balles cette année », a témoigné Yedidia.

Yedidia a déclaré qu’il avait demandé quand ils seraient à nouveau à l’épreuve des balles.

Bankman-Fried a déclaré qu’il n’en était pas sûr, mais que cela pourrait prendre de six mois à trois ans. Yedidia a déclaré que Bankman-Fried semblait « inquiet ou nerveux », ce qui, selon lui, était atypique. Pourtant, Yedidia a déclaré qu’il faisait confiance à Bankman-Fried et Ellison pour « gérer la situation ».

Lors du contre-interrogatoire, Christian Everdell, l’avocat de Bankman-Fried, s’est concentré sur le fait que Yedidia était responsable de l’élaboration et de la révision du code.

Il a posé des questions sur les longues heures de travail des employés et sur l’inquiétude de Yedidia concernant le fait que Wang soit au bord de l’épuisement professionnel. Cela a conduit Yedidia à instituer une règle selon laquelle Wang ne se réveille pas la nuit pour corriger des bugs, car il avait besoin de dormir.

Everdell a également expliqué à Yedidia son niveau de rémunération élevé au cours de ses moins de deux années chez FTX. Son salaire de base se situait entre 175 000 et 200 000 dollars, mais il a reçu plusieurs primes de plus de 12 millions de dollars en espèces et en capitaux propres de l’entreprise.

Yedidia a déclaré qu’il enseigne désormais les mathématiques – la géométrie et l’algèbre – dans un lycée. Il a réinvesti la plupart des millions qu’il a gagnés sous forme de bonus dans FTX, et sa participation au capital est désormais sans valeur.

Alors que FTX tombait en panne, Yedidia s’est dit aux côtés de Bankman-Fried. Il a souligné un échange de Signal en novembre 2022, au cours duquel il a écrit : « Je t’aime Sam. Je ne vais nulpart. » Il a dit qu’il avait écrit ce message parce que tant de gens étaient partis.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui avait changé, Yedidia a déclaré avoir appris que les dépôts des clients de FTX avaient été utilisés pour rembourser des prêts aux créanciers. Il a déclaré que les actions d’Alameda semblaient « manifestement mauvaises ».

Le témoignage de Yedidia s’est terminé sur une note enflammée, qui a ensuite été rayée du procès-verbal. On lui a demandé pourquoi il avait perdu confiance en FTX et avait démissionné.

« FTX a fraudé tous ses clients », a-t-il déclaré.

Investissement à zéro

Le troisième témoin à la barre était Matt Huang, co-fondateur et associé directeur de Paradigm, une société de capital-risque crypto qui a investi plus de 275 millions de dollars dans FTX. Cet enjeu a été effacé.

Huang a témoigné de la diligence raisonnable de son entreprise concernant FTX et a déclaré au tribunal que Bankman-Fried lui avait assuré que les fonds seraient utilisés pour FTX et non pour Alameda. De plus, on lui a promis qu’Alameda ne bénéficierait d’aucun traitement préférentiel sur la plateforme FTX, même si le fonds spéculatif était l’un de ses principaux traders.

Huang s’est dit préoccupé par l’absence de conseil d’administration de FTX, mais il a quand même finalement investi. Au cours du contre-interrogatoire, Huang a déclaré que Paradigm avait insisté auprès de Bankman-Fried sur la question du conseil d’administration et qu’on lui avait dit qu’il ne voulait pas d’investisseurs comme administrateurs, mais qu’il prévoyait d’avoir un conseil d’administration composé d’experts.