Les hauts députés prêteront serment de loyauté au roi Charles III au parlement

Liz Truss dirigera deux jours d’hommages à la reine Elizabeth II au parlement alors que la nation pleure le décès du monarque au règne le plus long.

Les députés auront la chance de rendre leur propre hommage à la reine aux Communes à partir de 12 heures vendredi, avant une nouvelle session à partir de 14 heures samedi.

Des personnalités politiques de haut rang devraient prêter serment de loyauté au nouveau roi, Charles III, samedi, selon les autorités des Communes.

Tous les députés auront la possibilité de prêter serment à la rentrée du Parlement après une période de deuil national de 10 jours, bien que ce ne soit “pas une exigence formelle”.

Le Premier ministre – qui a déclaré que la reine était «le roc» sur lequel la Grande-Bretagne moderne a été construite – a rencontré jeudi soir de hauts ministres et des responsables du palais pour commencer à planifier les funérailles nationales.

Mme Truss a été informée du décès de la reine par le chef de la fonction publique Simon Case vers 16 h 30 jeudi alors qu’elle travaillait à Downing Street.

Après avoir fait sa déclaration devant la célèbre porte noire du n°10, elle s’est entretenue par téléphone avec le roi Charles pour lui présenter ses condoléances.

Au cours de la période de deuil de 10 jours à partir de vendredi, toutes les annonces du gouvernement seront suspendues, mais les responsables continueront de travailler sur le plan de Mme Truss visant à plafonner les factures énergétiques annuelles à 2 500 £ avant la hausse imminente du 1er octobre.

Les écoles resteront ouvertes et les organisations sportives et culturelles décideront elles-mêmes si les événements doivent avoir lieu, a déclaré le n ° 10.

Il y avait une première indication de la mort du monarque dans les communiqués de presse publiés par le n ° 10 jeudi après-midi pour annoncer les nominations ministérielles.

Downing Street a été informé vers 16h30 du décès de la reine, mais l’information n’a été rendue publique par Buckingham Palace qu’à 18h30.

Le n ° 10 a modifié la forme des mots qu’il utilise pour faire connaître les rendez-vous. Selon le protocole normal, de telles annonces sont introduites avec les mots “La Reine a eu le plaisir d’approuver les nominations suivantes”.

Mais dans un communiqué publié par le n ° 10 à 17h30 jeudi, les mots utilisés étaient “Le mercredi 7 septembre, la reine a approuvé les nominations suivantes qui prendront effet aujourd’hui (jeudi 8 septembre)”.

S’adressant à la nation à l’extérieur de Downing Street, Mme Truss a déclaré: «La reine Elizabeth II était le rocher sur lequel la Grande-Bretagne moderne a été construite. Notre pays a grandi et prospéré sous son règne. La Grande-Bretagne est le grand pays qu’elle est aujourd’hui grâce à elle.

Le chef du parti travailliste, Sir Keir Starmer, a déclaré que la nation pleurait le décès de notre « plus grand monarque de tous les temps ». Il a ajouté: «Pendant 70 ans, la reine Elizabeth II a été à la tête de notre pays. Mais, en esprit, elle se tenait parmi nous.

Le président de la Chambre des communes, Sir Lindsay Hoyle, a déclaré que la mort de la reine était une “terrible perte pour nous tous”, ajoutant: “Elle nous manquera au-delà de toute mesure”.

Le Premier ministre conservateur sortant Boris Johnson a déclaré que c’était le “jour le plus triste” du pays et que la reine possédait un “pouvoir unique et simple de nous rendre heureux”.

Son règne a duré 15 premiers ministres et des dizaines d’autres dirigeants du Commonwealth. Elle recevait des briefings hebdomadaires du Premier ministre du jour et des dizaines de documents gouvernementaux passaient chaque semaine sur son bureau pour approbation.

Le roi Charles a admis qu’il était un “ingérence et un intrus invétéré” dans un documentaire de la BBC en 2018. Mais il a insisté sur le fait que son ingérence ne se poursuivrait pas lorsqu’il accéderait au trône.

Il a dit : « Non, ce ne sera pas le cas. Je ne suis pas si stupide. Je me rends compte que c’est un exercice distinct d’être souverain. Donc, bien sûr, je comprends parfaitement comment cela devrait fonctionner.