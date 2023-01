Les hauts conservateurs s’affrontent alors que les plans d’abolition des lois de l’UE dégagent les Communes

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Les plans visant à abolir toutes les lois européennes restantes au Royaume-Uni d’ici la fin de l’année ont autorisé les Communes au milieu des critiques d’un haut responsable du Brexit selon lesquelles le processus n’est pas démocratique et “peut-être incompétent”.

L’ancien secrétaire conservateur du Brexit, David Davis, a dénoncé le projet de loi sur la loi européenne conservée (révocation et réforme) alors qu’il franchissait ses derniers obstacles à la Chambre des communes.

Les députés ont voté 297 contre 238, majorité 59, pour lui donner une troisième lecture et le projet de loi ira maintenant aux Lords pour un examen plus approfondi.

Le ministre des affaires, Nusrat Ghani, a décrit le projet de loi comme “l’aboutissement du travail du gouvernement pour nous démêler de décennies d’adhésion à l’UE”.

Cependant, d’éminents députés eurosceptiques semblaient divisés sur les projets du gouvernement, qui pourraient voir environ 4 000 lois modifiées, abrogées ou remplacées avec peu de contrôle parlementaire sur chaque décision.

L’ancien ministre conservateur Jacob Rees-Mogg a déclaré que le projet de loi était une “opération de rangement technique” mais d’une “grande importance constitutionnelle”.

Il a insisté sur le fait que les personnes qui s’y opposent “en fait, dans leur cœur, ce sont ceux qui se sont toujours opposés au Brexit”.

Le député conservateur Sir Bill Cash (Stone) a déclaré aux Communes “ces milliers de lois manquent de légitimité démocratique inhérente et doivent donc être supprimées ou remplacées de notre recueil de lois”.

En contraste frappant avec ses collègues eurosceptiques, le principal militant de Leave, M. Davis, a décrit le projet de loi comme “non démocratique”, comme il l’a soutenu : “J’ai voté et j’ai fait campagne pour améliorer la démocratie, je voulais reprendre le contrôle pour le donner à Westminster, pas à Whitehall. ”.

Il a souligné que le projet de loi allait également être «inefficace et peut-être incompétent», donnant à la Chambre l’exemple de mars 2020: «Vous vous souvenez peut-être que c’était le jour où nous avons donné au gouvernement toutes sortes de pouvoirs sur la loi d’urgence sur les coronavirus.

L'affrontement a eu lieu à la Chambre des communes

“Et regardez combien d’erreurs ont été commises dans la gouvernance du pays au cours des six prochains mois jusqu’à ce que nous corrigions cela.”

M. Davis, qui a finalement voté en faveur du projet de loi en troisième lecture, a soutenu un amendement interpartis infructueux, qui aurait donné aux députés un plus grand contrôle sur la suppression des lois restantes élaborées par l’UE.

Selon la liste de division, l’amendement a également été soutenu par trois autres députés conservateurs : le président conservateur du Comité spécial de la justice Sir Bob Neill, le député conservateur de York Outer Julian Sturdy et l’ancien ministre conservateur Dan Poulter.

Il a été rejeté par 295 voix contre 242, majorité 53.

Les amendements suggérés par les travaillistes pour prolonger le délai jusqu’en 2026 et exempter des pans entiers de la législation sur l’environnement et l’emploi ont également été rejetés.

S’exprimant en troisième lecture, le secrétaire aux affaires fantôme Jonathan Reynolds a déclaré: “Nous n’avons toujours pas entendu de réponse convaincante quant à la raison pour laquelle le gouvernement ne peut pas aborder le corps de la législation européenne acquise secteur par secteur, en présentant ses propositions de remplacement dans le de la même manière que nous légiférons pour tout le reste.

“Ce pour quoi ce projet de loi est une charte, c’est l’incertitude, la confusion et la régression des droits britanniques essentiels et nous ne pouvons pas et nous ne le tolérerons pas.”

