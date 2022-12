Les hauts conservateurs risquent de perdre des sièges si Nigel Farage revient en politique, selon les experts

Iain Duncan Smith, Dominic Raab et Theresa Villiers font partie d’un groupe de députés conservateurs qui risquent de perdre leur siège si les conservateurs font face à un parti populiste renaissant dirigé par Nigel Farage aux côtés d’un swing travailliste lors des prochaines élections, ont déclaré des experts. Leurs circonscriptions font partie des centaines de circonscriptions détenues par les conservateurs où le parti du Brexit ne s’est pas présenté aux élections générales de 2019, mais les majorités déjà minces seraient détruites par les candidats réformistes britanniques attirant même un nombre relativement restreint d’électeurs. Ils comprennent plus de 30 sièges détenus par les conservateurs à eux seuls – dont beaucoup dans des zones supposées de «mur bleu» du sud de l’Angleterre – où le député en exercice défend déjà une majorité de moins de 10%, selon l’analyse des données de la Bibliothèque de la Chambre des communes. “Il y a une tranche importante de sièges où la majorité conservatrice sur les travaillistes ou les démocrates libéraux n’est pas importante, et il n’y avait pas de candidat du parti Brexit la dernière fois. Si un candidat de type parti du Brexit se présente la prochaine fois, le député conservateur se débat avant même tout basculement vers l’opposition locale », a déclaré Le professeur Rob Ford de l’Université de Manchester, auteur de The British General Election of 2019 et Brexitland. Un retour à la politique de première ligne par Farage – maintenant un diffuseur avec GB News mais qui a laissé entendre qu’il pourrait revenir – est la mise en garde nécessaire de Ford, et d’autres comme le professeur John Curtice, pour un scénario dans lequel Reform est capable de capitaliser sur sondage récent – ​​comme une découverte de YouGov mettant le parti à 9%. “Reform UK a besoin que Farage revienne, et s’il le faisait – étant donné qu’il y a un problème d’immigration sur lequel il doit s’appuyer – alors les conservateurs auraient de bonnes raisons de s’inquiéter”, a déclaré Curtice, professeur de politique à l’Université de Strathclyde. , qui a ajouté que Reform UK était le moyen par lequel les électeurs favorables au Brexit pouvaient manifester leur mécontentement face à la mauvaise gestion économique des conservateurs tout en restant fidèles à leurs pouvoirs de congé. Farage est répertorié sur Companies House en tant que « personne exerçant un contrôle important » sur Reform UK, qui est enregistrée en tant que société à responsabilité limitée et est dirigée par l’homme d’affaires Richard Tice depuis mars 2021. Cependant, la chute de Boris Johnson et le scepticisme quant aux références Brexiter de Rishi Sunak et Jeremy Hunt, qui ont soutenu rester, ont alimenté la spéculation d’un retour de Farage en même temps qu’un flux petit mais régulier d’électeurs conservateurs désabusés et d’anciens membres ont été rejoindre Reform UK. Alors que le parti affirme que des milliers de conservateurs se sont joints, un filet hebdomadaire semble être au moins évident sur les pages Facebook où les transfuges conservateurs sont annoncés et félicités. Des sources proches de Farage disent qu’il se demande s’il doit revenir de manière imminente ou attendre qu’un gouvernement travailliste décide d’introduire la représentation proportionnelle, ce qui ouvrirait la voie aux députés d’un nouveau parti de droite radicale, comme Reform UK ou une version renommée. Tice n’a pas exclu un retour de Farage quand le Guardian lui a lancé le scénario de ce dernier devenant « directeur général » avec Tice comme « président ». L’ancien dirigeant de l’Ukip était “un gars occupé avec GB News”, a déclaré Tice, ajoutant: “Personne n’est plus furieux contre l’état du pays que quelqu’un comme Nigel qui a passé 25 ans de sa vie à essayer de se rendre au Brexit pour présenter leur plate-forme. d’opportunités et de voir ensuite que d’autres l’ont gâchée. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

Cependant, il a déclaré sans ambiguïté que Reform UK était “absolument déterminé” à se tenir partout, sauf en Irlande du Nord.

“La meilleure chose pour le pays serait que nous nous débarrassions des conservateurs et j’espère que nous assistons aux derniers jours du dernier gouvernement majoritaire conservateur de ma vie”, a déclaré Tice, qui prévoyait que “l’élément clé” serait être l’introduction de la représentation proportionnelle dans trois ou quatre ans.

Reform UK a prévu le déploiement d’une série de politiques au cours des prochaines semaines dans le but de capitaliser sur l’élan des sondages, malgré une performance décevante lors de la récente élection partielle de Chester au cours de laquelle le parti n’a obtenu que 2,74% des voix.