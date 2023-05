Les hauts conservateurs « regardent nerveusement par-dessus leurs épaules » après de lourdes pertes aux élections locales

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les ministres du Cabinet « regarderont nerveusement par-dessus leurs épaules » après que les travaillistes et les libéraux démocrates auront fait d’énormes gains dans le élections locales .

Les libéraux démocrates ont « gagné gros » en nivelant la circonscription de Surrey Heath du secrétaire Michael Gove, en prenant le contrôle du conseil aux conservateurs.

Le parti l’a déclaré un moment « Michael Portillo » – faisant référence à l’ancien ministre du Cabinet qui a perdu son siège à Enfield Southgate lors des élections générales de 1997. Cela a été considéré comme un moment charnière qui indiquait que le New Labour gagnerait l’élection par un glissement de terrain.

Et la circonscription de Hertsmere du vice-Premier ministre Oliver Dowden, où il a une majorité de 21 313, est également venue attaqué par les travaillistes et les libéraux-démocrates . Les conservateurs ont perdu le contrôle du conseil pour la première fois depuis 1999, les travaillistes et les libéraux démocrates remportant 13 sièges.

Autre les hauts conservateurs qui ont subi des pressions comprenait l’ancienne première ministre Theresa May – dont la circonscription de Maidenhead dans le Berkshire est couverte par le conseil de Windsor et Maidenhead, où les conservateurs ont subi de lourdes pertes.

Les libéraux démocrates ont pris le contrôle du conseil pour la première fois en 16 ans, remportant 13 sièges tandis que les conservateurs en ont perdu 16.

Dans la circonscription de South West Surrey du chancelier Jeremy Hunt, les libéraux démocrates ont remporté cinq sièges, les travaillistes en ont remporté deux et les conservateurs en ont perdu huit.

Et dans un autre signe de difficulté qui se prépare dans le soi-disant Mur bleu des régions solidement soutenues par les conservateurs, les conservateurs ont perdu huit sièges à Bath et dans le nord-est du Somerset – où l’ancien secrétaire aux affaires Jacob Rees-Mogg est le député local.

Les libéraux démocrates ont affirmé être désormais en tête de la part des voix dans le nord-est du Somerset, avec 39,5% contre 26,3% pour les conservateurs.

Parmi les autres hauts conservateurs qui ont vu les conservateurs perdre le contrôle des conseils sur leurs patchs, citons l’ancien président du parti Nadhim Zahawi et le secrétaire à la justice Robert Buckland.

Et les libéraux démocrates ont gagné six sièges, les conservateurs en perdant quatre, à Elmbridge, qui est l’ancien vice-Premier ministre Dominique Raab la circonscription de .

Un porte-parole libéral démocrate a déclaré: « Les députés conservateurs de l’autre côté du mur bleu seront pétrifiés par ces résultats. »

Et une source du parti a déclaré que « les hauts ministres conservateurs regardent maintenant nerveusement par-dessus leurs épaules les Lib Dems ».

Rishi Sunak a subi des pressions de la part de hauts conservateurs pour tenir ses promesses phares après que son propre président de parti a décrit les résultats désastreux des élections locales comme un « signal d’alarme ».

Le Premier ministre a reçu un coup dur lors de son premier test électoral alors que les conservateurs en ont perdu des dizaines des conseils au travail et les Lib Dems, conduisant à des comparaisons avec les jours désastreux du milieu des années 1990.

Et le leader travailliste Sir Keir Starmer a affirmé que les résultats signifiaient que le travail était sur la bonne voie pour un gouvernement majoritaire aux prochaines élections générales

Les conservateurs ont perdu plus de 1 000 sièges, dépassant même les prévisions les plus pessimistes pour le parti. Et le parti travailliste est désormais le plus grand parti du gouvernement local, ayant gagné plus de 500 sièges.