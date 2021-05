Les hauts conservateurs qualifient les plans d’identification des électeurs de Boris Johnson de «  solution illibérale pour un problème inexistant  »

Le plan de plusieurs millions de livres de Boris Johnson visant à introduire l’identification obligatoire des électeurs lors des élections a été critiqué comme une «solution illibérale à la poursuite d’un problème inexistant» par un ancien ministre conservateur du cabinet.

Alors que le Premier ministre se prépare à présenter son programme législatif pour l’année à venir lors du discours de la reine, le député principal David Davis a déclaré L’indépendant les propositions «inutiles» et «inutiles» devraient être abandonnées par le gouvernement.

Les groupes de défense des libertés civiles et les militants pour l’égalité raciale ont également sonné l’alarme sur les projets, réitérant leurs inquiétudes selon lesquelles des barrières pourraient être érigées pour des millions d’électeurs éligibles qui n’ont pas de pièce d’identité avec photo, qui, selon eux, appartenaient «de manière disproportionnée» à des minorités ethniques et à la classe ouvrière.

Le gouvernement de M. Johnson s’est engagé pour la première fois à introduire des contrôles d’identité dans les bureaux de vote en octobre 2019 – à la fois pour les élections législatives en Grande-Bretagne et les élections locales en Angleterre – mais les plans ne se sont pas concrétisés lors de la dernière législature.

On s’attend maintenant à ce que les exigences en matière d’identité soient incluses dans un projet de loi sur l’intégrité des élections – formant l’un des quelque deux douzaines de lois qui seront dévoilées mardi lors de l’ouverture officielle du Parlement.

«C’est encore une autre approche inutile du gouvernement en matière de carte d’identité», a déclaré l’ancien ministre du cabinet, M. Davis. «Il n’y a aucune preuve que je sache qu’il y a un problème de fraude électorale dans les bureaux de vote.»

«C’est en fait assez difficile à faire», a-t-il souligné. «Quelqu’un d’autre pourrait se présenter, il a peut-être déjà voté. Il s’attaque à un problème qui n’existe pas et qui porte atteinte à la vie privée et à la commodité des gens. »

«C’est illibéral. C’est une solution illibérale à la poursuite d’un problème inexistant. Si vous avez une carte d’identité, vous faites obstacle à l’exercice de leurs propres droits démocratiques, ce qui n’est pas nécessaire et ne devrait pas être là. »

Pressé de savoir si le gouvernement devrait abandonner les propositions, l’ancien ministre du Cabinet a répondu: «Oui. Il n’aurait jamais dû le reprendre en premier lieu.

«C’est inutile, c’est une perte de temps, c’est un gaspillage d’efforts ministériels et comme je le dis, c’est une solution illibérale à la poursuite d’un problème inexistant. Et ce sera cher… pour rien.

Selon les données les plus récentes de la Commission électorale, 595 cas de fraude électorale présumée ont fait l’objet d’une enquête de la police en 2019, dont seulement quatre ont abouti à une condamnation et deux personnes ont reçu un avertissement de la police. La surveillance électorale a conclu la même année que le Royaume-Uni a «de faibles niveaux de fraude électorale avérée» et qu’il «ne reste aucune preuve de fraude électorale à grande échelle».

Les critiques des plans ont également fait valoir que la législation est disproportionnée par rapport aux récents essais de systèmes d’identification des électeurs en Angleterre, des centaines de personnes ayant été renvoyées des bureaux de vote pour ne pas avoir apporté les pièces d’identité correctes.

Alba Kapoor, responsable politique du groupe de réflexion sur l’égalité raciale Runnymede Trust, a déclaré L’indépendant: «Une personne sur cinq dans l’électorat britannique ne possède aucune pièce d’identité avec photo. Ces personnes sont de manière disproportionnée des BME et de la classe ouvrière, qui deviendront effectivement privées de leurs droits à la suite de cette législation.

«L’accent doit être mis sur le fait que les numéros d’inscription des électeurs sont beaucoup plus bas parmi l’électorat BME, au lieu d’une législation inutile sur l’identification des électeurs.»

En octobre, le gouvernement a tenté de dissiper certaines de ces inquiétudes, confirmant son intention de mettre à la disposition des candidats une nouvelle «pièce d’identité électorale locale» gratuite pour les personnes sans passeport ni permis de conduire.

Cat Smith, le ministre fantôme de la jeunesse et de la démocratie, a cependant fait écho aux vues de M. Davis, décrivant les propositions du gouvernement comme une «solution à la recherche d’un problème qui n’existe pas».

Se référant aux exigences d’identification des électeurs dans certains États américains, elle a déclaré L’indépendant: «Pour être très franc à ce sujet, je pense que cela envoie le message que le parti conservateur au Royaume-Uni tire des leçons sur la démocratie du livre de jeu républicain sur la suppression des électeurs aux États-Unis.

«Nous n’avons pas de problème majeur avec les usurpations d’identité des électeurs dans les bureaux de vote en Grande-Bretagne, et ce n’est donc pas un problème qui doit être résolu. Ce faisant, il sera plus difficile pour des millions d’électeurs légitimes de voter. »

La Société de réforme électorale qui a poussé contre les plans d’identification depuis leur lancement par l’administration de M. Johnson, a insisté: « Le vote est sûr et sécurisé au Royaume-Uni, donc plutôt que d’inventer des problèmes, le gouvernement devrait se concentrer sur le vrai problème en politique. – dont 9 millions de personnes portées disparues sur les listes électorales et les lacunes flagrantes de nos lois sur le lobbying.

Le Dr Jess Garland, directeur des politiques de l’organisation, a ajouté: «Pour un coût pouvant aller jusqu’à 20 millions de livres sterling par élection, une pièce d’identité obligatoire est une distraction coûteuse et une mauvaise priorité pour le moment. Ces propositions devraient être abandonnées avant qu’elles ne portent atteinte à l’égalité politique au Royaume-Uni. »

Un porte-parole du Cabinet Office a déclaré: «La présentation d’une pièce d’identité pour voter est une approche raisonnable pour lutter contre le potentiel inexcusable de fraude électorale dans notre système actuel et renforcer son intégrité.

«Les preuves montrent que l’identification des électeurs n’a pas d’impact sur le taux de participation et qu’elle fonctionne facilement en Irlande du Nord depuis des décennies. Un large éventail de documents photographiques sera accepté, pas seulement limité aux passeports et permis de conduire. Nous avons également clairement indiqué qu’une carte d’électeur gratuite serait disponible si nécessaire. »