Les hauts conservateurs exigent des réductions d’impôts immédiates pour sauver le parti après la destruction des élections locales

Les conservateurs SENIOR exigent des réductions d’impôts immédiates pour sauver le parti après les élections locales de la semaine dernière.

Ils ont appelé le Premier ministre Rishi Sunak à agir « en quelques jours » pour aider à relancer sa riposte contre le parti travailliste à temps pour les élections générales de l’année prochaine.

Les conservateurs ont exigé que le Premier ministre Rishi Sunak agisse « en quelques jours » pour aider à relancer sa lutte contre le travail à temps pour les élections générales de l’année prochaine Crédit : EPA

Dimanche, le député conservateur John Redwood a déclaré au Sun: « Le Premier ministre devrait annoncer des réductions d’impôts mardi – juste après le jour férié du couronnement » Crédit : Alamy

Les conservateurs ont perdu plus de 1 000 sièges, y compris des conseils de champ de bataille serrés dans certaines parties du mur rouge.

Dimanche, le député conservateur John Redwood a déclaré au Sun: «Le Premier ministre devrait annoncer des réductions d’impôts mardi – juste après le jour férié du couronnement.

« Il doit s’y mettre. Il doit réduire les impôts et promouvoir la croissance.

Un ancien ministre du Cabinet a déclaré: «Sur le pas de la porte, les gens sont clairs sur le fait qu’ils veulent un parti conservateur qui soit un parti épris de liberté, qui favorise la croissance et la réduction des impôts.

« Ils veulent que nous défendions nos valeurs fondamentales. »

Le député Justin Tomlinson, sur le champ de bataille clé de Swindon où le conseil est passé de conservateur à travailliste, a déclaré que la série de défaites devait être un « signal d’alarme ».

Il a ajouté: «Il n’y a pas de bonne volonté dans le réservoir des électeurs. Nous devons donner aux gens des raisons positives de voter conservateur.

Un autre député conservateur a déclaré: « Nous devons revenir à la marque conservatrice, ce qui signifie des réductions d’impôts et la construction de plus de logements. »

Les conservateurs ont pris un collage à la mairie, avec plus de 1 000 conseillers perdant leurs sièges Crédit : fourni

Les résultats des élections locales

Et un député conservateur gémissait : « Je suis parti aux prochaines élections. Je n’ai reçu aucune aide du QG conservateur. J’ai l’impression d’être abandonné aux loups. Notre seule chance est d’empêcher les travaillistes d’obtenir une majorité absolue et de les maintenir dans un Parlement sans majorité.

Avec un seul conseil de 230 à déclarer, les conservateurs ont perdu 1 058 sièges – plus que leurs prévisions les plus sombres – le parti travailliste en a gagné 536 – bon mais pas éblouissant – et les Lib Dems ont passé une excellente soirée, en récoltant 405.

Les travaillistes ont fait de gros gains dans les conseils de crise Medway dans le Kent, Swindon et Stoke-on-Trent, qui sont devenus conservateurs en 2019.

Mais le parti n’a pas réussi à donner le coup de grâce que le chef Sir Keir Starmer espérait.

Le gourou des sondages, Sir John Curtice, a déclaré que s’il était reproduit lors des élections générales de 2024, le parti travailliste obtiendrait 312 sièges – en deçà des 326 nécessaires pour une majorité absolue.

Cela signifie que le parti travailliste pourrait être soutenu dans le n ° 10 par les Lib Dems et le SNP.

Les conservateurs ont averti que Sir Keir devrait alors promettre un deuxième référendum sur l’indépendance de l’Écosse.

Le chef du SNP Westminster, Stephen Flynn, a déclaré: « Il est de plus en plus clair que le SNP peut détenir l’équilibre du pouvoir après les élections. »