Les hauts conservateurs disent à Boris Johnson et à ses alliés de « se taire et de s’en aller »

Boris Johnson et ses alliés ont reçu l’ordre de hauts conservateurs de « se taire et de s’en aller » alors que le comité des privilèges se prépare à signer ce qui devrait être un rapport accablant sur sa conduite.

Les députés du comité auraient reçu des menaces de membres du public au cours du week-end, à la suite de la décision de Johnson de se retirer en tant que député après avoir appris qu’ils avaient conclu qu’il avait délibérément induit le Parlement en erreur au sujet de Partygate.

Certains députés fidèles à l’ancien Premier ministre qui ont cherché à influencer la décision de la commission risqueraient également de faire l’objet d’une enquête pour outrage au Parlement.

« La pantomime doit se terminer »: comment les conservateurs se sont retournés contre Boris Johnson – et comment cela pourrait les briser En savoir plus

Le comité de sept membres, qui a une majorité conservatrice et un président travailliste, se réunira lundi à 11 heures pour finaliser la conclusion de leur enquête d’un an. Ils devraient accélérer la publication de leur rapport, les détails de leurs conclusions étant rendus publics dès mercredi.

Bien que Johnson ne puisse pas être sanctionné d’une suspension maintenant qu’il a démissionné, le comité pourrait recommander qu’on lui refuse un laissez-passer offert aux anciens députés permettant un accès privilégié au parlement.

Une telle décision serait au pouvoir du président de la Chambre des communes, Lindsay Hoyle, et elle a déjà été recommandée par un chien de garde parlementaire. Un groupe d’experts indépendants a proposé la sanction de l’ancien président John Bercow dans son rapport sur l’intimidation qui a été publié après sa démission en tant que député.

Certains des alliés de Johnson auraient exhorté les membres conservateurs à écrire au comité des privilèges dans le but d’influencer ses conclusions. Le Guardian comprend que plusieurs députés ont eu des entretiens sur la possibilité de déposer une motion en vue de les tenir pour outrage au parlement.

Tim Loughton, député conservateur et ancien ministre, a déclaré que Johnson devrait « se taire et s’en aller » et a qualifié ses alliés de « foule ». Une source gouvernementale a ajouté: « Le récit de la chasse aux sorcières est tenu par une triste croupe d’adorateurs de Boris, dont le nombre est faible. »

Dans le but d’éloigner Rishi Sunak de son prédécesseur, le secrétaire à l’énergie Grant Shapps a déclaré que « le monde a évolué » de Johnson. Il a suggéré que Johnson avait tort de prétendre que le n ° 10 avait promis que tous les députés qu’il avait nommés pour les pairies seraient approuvés, en disant: « Parfois, Boris ne serait pas dans tous les détails. »

Shapps a déclaré que les députés du comité des privilèges devraient être autorisés à « faire leur travail » et a minimisé l’avenir potentiel de Johnson au sein du parti conservateur, déclarant à Sky News: « Je suis sûr qu’il a beaucoup d’autres choses qu’il veut faire et faire .”

Jacob Rees-Mogg, qui a été fait chevalier en l’honneur de la démission de Johnson, a déclaré qu’il avait bon espoir quant aux chances de retour de l’ancien Premier ministre. Il a déclaré que Sunak devrait rester chef jusqu’aux prochaines élections générales – mais a prédit qu ‘ »à une date indéterminée dans le futur, lorsque les cheveux de Rishi seront devenus gris et qu’il décidera de prendre sa retraite », Johnson pourrait revenir « sur son chargeur pour sauver la nation ».

Quelle est la prochaine étape pour Boris Johnson après avoir quitté les Communes ? En savoir plus

Alors que Sunak n’a fait aucune apparition publique depuis la démission de Johnson, le Premier ministre a rompu son silence sur Twitter pour dire à ses abonnés qu’il était « concentré sur vos priorités ». Il a cité des progrès sur trois de ses « cinq promesses ».

Une vague de campagne a déjà commencé pour les trois élections partielles déclenchées par la démission des loyalistes de Johnson, Nadine Dorries et Nigel Adams.

Contrairement aux élections partielles précédentes, les travaillistes et les libéraux démocrates semblent avoir abandonné un pacte informel de non-agression au siège de Dorries. Des personnalités des deux partis et des militants ont déjà inondé la région – conscients du prix élevé que représenterait une circonscription avec une majorité de 24 000 conservateurs.

Anneliese Dodds, présidente du parti travailliste, et Shabana Mahmood, coordinatrice de campagne du parti, y ont couru ce week-end. Les Lib Dems, quant à eux, ont déclaré que cela avait été « notre meilleur début de campagne électorale partielle de mémoire d’homme » et ont affirmé avoir déjà sondé plus de 10 000 foyers avec Ed Davey apparaissant dimanche et prévoyant une visite de retour lundi.

Les travaillistes sont arrivés en deuxième position dans la circonscription avec 14 000 voix lors des dernières élections, contre 8 000 pour les Lib Dems. Une lutte à trois pourrait conduire à l’éclatement du vote anti-conservateur, rendant moins probable la perspective d’une défaite des conservateurs.

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine « , »newsletterId »: »morning-briefing », »successDescription »: »Nous vous enverrons la première édition tous les jours de la semaine »} » clientOnly> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Les partis d’opposition ont déjà fait campagne sérieusement dans le siège de Johnson à Uxbridge et South Ruislip, où la majorité des conservateurs est relativement mince de 7 000. Ils s’attendent à renforcer leur présence à Selby et Ainsty, qui a été libérée par Adams samedi.

Sunak a été invité à convoquer rapidement les trois élections partielles. « Il serait judicieux qu’elles aient lieu le plus rapidement possible », a déclaré Robert Hayward, un pair conservateur et expert en élections.

« Il vaudrait mieux que le gouvernement s’occupe de cette affaire – quel que soit le résultat – et puisse ensuite passer à autre chose et traiter les questions de gouvernance et la conférence du parti d’automne. »

Hayward a ajouté que le n ° 10 « espérerait probablement » que l’élection partielle attendue déclenchée par la suspension de 30 jours de Margaret Ferrier à Rutherglen et Hamilton West tomberait le même jour. Une défaite du SNP enlèverait une partie de la pression politique sur les conservateurs, a-t-il suggéré.

Pendant ce temps, la commission de nomination de la Chambre des lords a cherché à se distancer d’une dispute entre Johnson et le n ° 10 sur les députés qu’il avait nommés pour une pairie mais qui n’ont pas été acceptés.

« La fête est finie, Boris »: ce que les journaux britanniques disent de la démission de Johnson au Partygate En savoir plus

Dans un communiqué, la commission a confirmé qu’elle avait examiné et n’avait pas soutenu huit des candidats. Il a ajouté que les « processus habituels » avaient été suivis et a souligné qu’il n’était « pas impliqué dans les processus de nomination après avoir fourni des conseils ».

Soucieux de capitaliser sur la frustration de Johnson vis-à-vis du gouvernement, Nigel Farage a laissé entendre qu’il ouvrirait avec lui une nouvelle forme de pacte électoral. « S’il veut défendre son héritage du Brexit, je veux aussi défendre mon héritage du Brexit », a déclaré Farage à la BBC.

« Y aurait-il une possibilité d’un nouveau rapprochement au centre-droit ? Ce serait Boris Johnson, il y aurait d’autres députés qui se joindraient également à cela.

Farage a affirmé que jusqu’à 10 conservateurs en exercice pourraient se joindre et a ajouté de Johnson: « J’en ai discuté avec des gens très proches de lui et autour de lui. »