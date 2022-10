Les hauts conservateurs « discutent du remplacement de Truss par Sunak et Mordaunt »

Les hauts conservateurs discutent du remplacement de Liz Truss par un ticket commun des anciens candidats à la direction Rishi Sunak et Penny Mordaunt, selon des informations.

Quelques semaines seulement après que Mme Truss est devenue Premier ministre, les députés comploteraient pour nommer un candidat à l’unité dans le cadre d’un «couronnement» incontesté d’un nouveau chef conservateur.

Cela survient alors que Mme Truss et Kwasi Kwarteng s’apprêtent à faire un revirement humiliant sur les réductions d’impôt sur les sociétés qui étaient un gage clé de sa campagne électorale à la direction.

Un ancien ministre conservateur a qualifié cette décision de “désespérée” et a déclaré que cela ne suffirait pas à sauver la carrière de Mme Truss et de M. Kwarteng.

“Un Premier ministre et une chancelière réagissant aux marchés, la pièce maîtresse de leur récit de base pour l’économie déchiquetée et plus aucune crédibilité”, a déclaré le député. L’indépendant. “C’est impossible pour eux de s’en remettre.”

Un autre député a déclaré Les temps: “Les gens de Rishi, les gens de Penny et les partisans sensés de Truss qui réalisent qu’elle est un désastre ont juste besoin de s’asseoir ensemble et de déterminer qui est le candidat à l’unité. C’est soit Rishi en tant que Premier ministre avec Penny en tant qu’adjointe et secrétaire aux Affaires étrangères, soit Penny en tant que Premier ministre avec Rishi en tant que chancelier.

Un autre conservateur de haut rang a déclaré au journal « qu’un couronnement ne sera pas si difficile à organiser » et qu’il pourrait être obtenu en augmentant le nombre de candidatures requises pour se présenter aux élections.

Mais un autre député de haut rang a déclaré qu’il était “prématuré” que le parti envisage de se débarrasser de Mme Truss. Ils ont déclaré à l’agence de presse PA qu’il serait considéré comme “complètement dingue d’avoir trois Premiers ministres en un an”.

Rishi Sunak a perdu face au Premier ministre Liz Truss lors de la course à la direction des conservateurs (PENNSYLVANIE)

Un ancien ministre du cabinet a déclaré que Mme Truss allait “probablement devoir limoger” le chancelier Kwasi Kwarteng dans le but de sauver son emploi à la suite du mini-budget désastreux qui a secoué l’économie britannique.

“Même alors, cela pourrait ne pas suffire si elle ne peut pas regagner la confiance des marchés”, ont-ils déclaré au Courrier quotidien.

Selon un sondage YouGov, près de la moitié de ceux qui ont voté pour les conservateurs aux dernières élections veulent que Truss se retire.

Quelque 62% veulent dire que les membres de la base ont fait le mauvais choix lors du vote à la direction, et 43% veulent que le parti nomme un nouveau Premier ministre. Seuls 29 % s’y opposent.

(Getty Images)

M. Sunak est arrivé deuxième dans la course à la direction des conservateurs et Mme Mordaunt a terminé troisième.

Les règles conservatrices existantes empêchent le premier ministre d’être démis de ses fonctions par les députés pendant un an à compter de son élection. Cependant, on pense que ceux-ci pourraient être modifiés si les bonnes autorités du parti étaient impliquées.