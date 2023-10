Lorsqu’il a pris ses fonctions de leader travailliste en 2020, Keir Starmer était assis sur la pire défaite électorale pour le parti depuis 1945.

Comme Neil Kinnock dans les années 1980, la tâche de Sir Keir était de remettre le parti en forme et de détoxifier une marque travailliste gravement endommagée.

Il était là pour accomplir les tâches les plus difficiles, perdre probablement une élection et passer le relais à un successeur pour profiter du butin de son labeur. Puis vint la pandémie, Partygate, les 45 jours désastreux de Liz Truss – et maintenant l’homme qui était censé être le Kinnock du Labour s’est transformé en son prochain Blair.

C’est parce que le Mid Bedfordshire et Tamworth gagnent Il s’agit d’une tendance observée lors des récentes élections partielles qui ont conduit au raz-de-marée du Parti travailliste en 1997. Ce ne sont pas seulement les places que les travaillistes gagnent, mais aussi les tendances dans les tendances électorales.

« Nous gagnons en Ecosse [Rutherglen]le mur rouge [Selby and Ainsty]comtés conservateurs [Mid Beds] et les East Midlands [Tamworth] », a déclaré vendredi un haut responsable travailliste. « Nous obtenons donc la propagation dont nous avons besoin à travers le pays. »

Et en ce qui concerne les tendances, les victoires aux élections partielles donnent l’impression d’une majorité travailliste. Quatre swings au-dessus de 20 points, c’est le même genre de performance que Blair a vu avant son triomphe en 1997.

À Tamworth, Keir Starmer a réalisé un swing encore plus important que celui réalisé par Blair en 1996 lorsqu’il a pris cette région (le siège était alors le South East Staffordshire) avec un swing de 21,9 points. Le swing de Sir Keir à ce siège était de 23,9 points. Il n’y a eu qu’un seul passage des conservateurs aux travaillistes plus important que cela : Dudley West 1994.

Sur les chiffres aussi, des records. Le Mid Bedfordshire a vu la plus grande majorité conservatrice jamais vue renversée lors d’une élection partielle, alors qu’une avance conservatrice de 24 000 voix s’est transformée en une victoire travailliste d’un peu plus de 1 000 voix.

Oui, le vote s’est divisé en trois parties, les libéraux-démocrates aidant peut-être les travaillistes à franchir la ligne en prenant une partie des villages les plus ruraux de la circonscription. Il est vrai également que l’augmentation des voix travaillistes représente moins de la moitié de la baisse de 29 points du soutien aux conservateurs, mais ce n’est pas seulement le cas des électeurs conservateurs qui restent chez eux : il y a aussi le cas où ils se tournent (même si ce n’est pas nécessairement vers le parti travailliste).

« Nous estimons que 52 % des Tories de 2019 ont voté dans les Mid Beds, ce qui n’est pas très différent des taux de participation du Labour de 58 % et des Lib Dems à 54 % « , souligne Damian Lyons Lowe, directeur général de Survation. « Notre sondage indique qu’un peu plus de la moitié des électeurs conservateurs ont simplement opté pour d’autres partis, 20 % pour les libéraux-démocrates, 12 % pour les travaillistes et 12 % pour les réformateurs. » En bref, environ 10 000 électeurs conservateurs se sont présentés aux urnes et ont voté pour quelqu’un d’autre.

Cela laisse les conservateurs au désespoir : si Tamworth – le 55e siège le plus sûr des conservateurs – peut être perdu, qu’est-ce que cela signifie pour les conservateurs représentant autre chose que les vrais sièges bleus les plus éternels ?

Ce matin, les députés conservateurs se sont retournés les uns contre les autres au lendemain d’une nuit désastreuse. Un député nous a contacté pour dire qu’il pensait que ses collègues s’étaient « trompés » lorsqu’ils avaient écrit dans l’un des groupes WhatsApp des députés : « Venez le général [election] le public qui est resté les bras croisés viendra nous soutenir. »

Un ancien ministre m’a dit que c’étaient les « derniers jours d’un parti corrosif ».

« Il n’y a aucun mouvement vers la direction ou le cabinet actuel et aucune raison de voter pour nous. La direction est reflétée dans les sondages, il n’y a aucune voie à suivre pour une amélioration. »



Désespoir d’un côté, mais si vous recherchiez la joie de l’autre, Sir Keir Starmer n’allait pas se vanter de ses victoires, autant que je l’ai invité à le faire dans une brève interview après son discours avec des militants du Mid Bedfordshire.

Son message : le parti travailliste est « humble » dans sa victoire et « remboursera les électeurs » qui ont prêté leur vote à son parti.

« Je sais qu’il y a des gens hier qui ont probablement voté conservateur dans le passé et qui ont voté pour un parti travailliste modifié parce qu’ils désespéraient de l’état de leur propre parti », m’a-t-il dit. « J’espère que cela persuadera d’autres électeurs à travers le pays qui ont peut-être voté pour d’autres partis dans le passé, que le parti du futur… est-ce le parti travailliste changé. »

Pour le parti travailliste, après quatre défaites électorales consécutives aux mains des conservateurs, Sir Keir Starmer et son équipe de direction pensent qu’il vaut la peine d’être paranoïaque et de craindre encore que les prochaines élections pourraient être celles de Kinnock en 1992 plutôt que celles de Blair en 1997. Les preuves confirment que Sir Keir Starmer est prêt à triompher, mais avec des élections potentiellement dans un an, il ne peut pas se permettre de tenir quoi que ce soit pour acquis, et ce n’est pas le cas.