Les hautes eaux entraînent un camion de pompiers dans une rivière, faisant 5 disparus, alors qu’une tempête tropicale frappe la Chine

BEIJING (AP) — Les hautes eaux ont emporté un camion de pompiers dans une rivière du sud-est de la Chine tôt mardi, laissant cinq membres d’équipage portés disparus, ont annoncé les autorités locales, alors que la deuxième tempête tropicale de ces derniers jours frappait le continent.

Haikui s’est affaibli en tempête tropicale alors qu’il balayait mardi matin le littoral des provinces du Fujian et du Guangdong, apportant jusqu’à 600 millimètres (2 pieds) de pluie dans certaines zones à mesure qu’il se déplaçait vers l’intérieur des terres, selon l’agence météorologique chinoise.

Le camion de pompiers emporté dans une rivière dans le comté de Yongtai, dans le Fujian, transportait neuf membres d’équipage. Les sauveteurs « faisaient tout ce qu’ils pouvaient » pour retrouver les cinq personnes toujours portées disparues, selon le quartier général des interventions d’urgence du comté, cité par le site d’information en ligne The Paper.

Le transport fluvial et les travaux le long du littoral ont été suspendus avant Haikui, qui était de la force d’un typhon lorsqu’il a traversé la pointe sud de Taiwan dimanche sans causer de dégâts majeurs.

Haikui a suivi l’arrivée du typhon Saola tôt samedi le long de la côte du Guangdong. Le typhon avait balayé Hong Kong la semaine dernière, provoquant des inondations.

Ces derniers mois, la Chine a connu les pluies les plus abondantes et les inondations les plus meurtrières depuis des années. Des dizaines de personnes ont été tuées, notamment dans les zones montagneuses périphériques de la capitale, Pékin.

The Associated Press