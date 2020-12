Les appareils compatibles avec l’Assistant Google, tels que les haut-parleurs intelligents Google Nest, peuvent désormais lire de la musique à partir de la plate-forme de streaming indienne Hungama Music. Hungama Digital Media a partagé le développement dans une note de presse aujourd’hui qui indique que les utilisateurs de haut-parleurs intelligents Google Nest ou de smartphones Android peuvent désormais lire de la musique de la bibliothèque Hungama Music via des commandes vocales. Le développement signifie essentiellement que les clients équipés d’appareils alimentés par Google Assistant peuvent accéder à plus de 15 millions de chansons dans plus de 20 langues indiennes et internationales disponibles sur la plate-forme de streaming indienne. Notamment, les haut-parleurs Echo compatibles Amazon Alexa sont déjà livrés avec l’intégration Hungama Music.

Pour activer les appareils Hungama Music Google Assitant, les utilisateurs doivent associer leur compte Hungama à l’application Google Home. Les utilisateurs peuvent également faire de Hungama Music leur service de diffusion de musique par défaut, éliminant ainsi le besoin de spécifier le nom du service de musique lors de l’utilisation de commandes vocales avec Google Assistant. Une fois activés, les utilisateurs de smartphones Google Nest ou Android peuvent utiliser des commandes telles que « Ok Google, lis des chansons de Diwali sur Hungama Music » ou « Ok Google, lis Bollywood Top 40 sur Hungama Music ». Si la plate-forme musicale est définie comme lecteur principal, les utilisateurs ne sont pas obligés d’ajouter « Hungama Music » à la fin des commandes vocales.

Parlant de la collaboration entre l’entreprise et Google, Siddhartha Roy, COO chez Hungama Digital Media, a déclaré que la popularité de sa plate-forme musicale avait augmenté au milieu de la COVID-19[feminine pandémie. « Nous prévoyons une consommation de musique via ces appareils [Google Assistant-enabled devices] croître de près de 2,5 fois au cours des 12 prochains mois. Nous travaillons activement à la création d’une présence solide dans l’écosystème des appareils d’IA et sommes heureux de collaborer avec Google. Nous sommes certains que leurs utilisateurs apprécieront le vaste choix de musique auquel ils peuvent désormais accéder facilement via Hungama Music », a ajouté Roy dans la note de presse. Saurabh Arya, responsable du développement commercial du matériel de Google Inde, déclare également que la collaboration entre les deux sociétés serait améliorez l’expérience utilisateur (UX) sur les appareils intelligents Nest.

Le mois dernier, Tata Sky a annoncé son partenariat avec Hungama Music. Dans le cadre de l’accord, les abonnés à l’application mobile Tata Sky bénéficieront désormais d’un accès supplémentaire au contenu premium Hungama Music sans frais supplémentaires. Pendant ce temps, pour profiter de la musique sans publicité, hors ligne et de qualité HD, les utilisateurs peuvent s’abonner à Hungama Music Pro qui commence à Rs 99 par mois en Inde. Le plan de trois mois coûte Rs 269 tandis que l’abonnement annuel coûte Rs 899.