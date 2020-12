Apple Music est désormais disponible sur les haut-parleurs et écrans intelligents compatibles avec l’Assistant Google. Le nouveau développement arrive juste avant la saison des fêtes et si vous possédez un Nest Audio, un Nest Hub Max, un Nest Mini ou tout autre haut-parleur ou écran intelligent prenant en charge Google Assistant, vous pouvez lui demander de lire de la musique via Apple Music. Cela est considéré comme une décision bienvenue de la part de Google, car les utilisateurs ont demandé la possibilité d’utiliser Apple Music sur un haut-parleur Google.

Pour lire Apple Music sur des haut-parleurs intelligents ou un écran intelligent compatibles avec Google Assistant, les utilisateurs doivent d’abord associer leur compte dans l’application Google Home. Il est également possible de sélectionner Apple Music comme service de diffusion de musique par défaut. Une fois que les utilisateurs ont configuré, ils peuvent dire à Google de lire la musique ou la liste de lecture qu’ils ont configurée sur leur application Apple Music. Une fois lié aux haut-parleurs compatibles avec l’Assistant Google, Apple Music fonctionne comme tout autre service sur un haut-parleur Google. Les utilisateurs peuvent lire une chanson, un artiste ou une liste de lecture spécifique, et les utilisateurs peuvent également lire de la musique en fonction du genre, de l’humeur ou de l’activité. Google dit que les utilisateurs peuvent également lire leurs chansons préférées en disant: « Ok Google, fais jouer mes chansons ».

Si vous possédez plusieurs haut-parleurs ou écrans intelligents, vous pourrez lire Apple Music sur tous en même temps. Les utilisateurs peuvent également utiliser la fonction de contrôle multi-pièces de l’application Google Home pour déplacer dynamiquement la musique d’un haut-parleur à un autre.

Google a également récemment ajouté la prise en charge de Hungama Music sur les haut-parleurs et écrans intelligents compatibles avec Google Assistant, permettant aux utilisateurs de diffuser de la musique à partir de la bibliothèque Hungama Music via des commandes vocales.