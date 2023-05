Les haut-parleurs de jeu Razer Nommo V2 s’amincissent, perdent quelques fils

Lorsque Razer a sorti ses haut-parleurs Nommo en 2018, la conception cylindrique des satellites était nouvelle. La mise à jour de 2023 n’est pas aussi nouvelle qu’elle l’était alors, mais les satellites ont été rétrécis par rapport à leurs prédécesseurs encombrants. La nouvelle nouveauté est une connexion sans fil entre le subwoofer et les satellites pour le Nommo V2 Pro 2.1 canaux, bien qu’il soit toujours câblé pour le Nommo V2 abaisseur.

Il existe également un modèle stéréo d’entrée de gamme, le V2 X. Razer le distingue de la ligne soundbar-plus-sub Leviathan V2 par le besoin de précision de positionnement – parce que les haut-parleurs sont tous physiquement centrés juste devant vous, le Leviathan doit virtuellement créer un effet surround, qui est moins précis que l’utilisation de plusieurs haut-parleurs.

Les haut-parleurs seront tous expédiés en juin à 450 $ pour le Nommo V2 Pro, 300 $ pour le V2 et 150 $ pour le V2 X.

Razer

En plus de la taille plus compacte, il y a un nouveau module de commande sans fil – il est fourni avec le Pro mais en option pour les autres – et tous les modèles prennent désormais en charge Bluetooth (5.3 pour les deux versions sous-équipées et 5.0 pour la stéréo) Connexions. Les deux Nommos haut de gamme disposent également d’un éclairage de rétroprojection à deux zones, avec un mode sensible à l’environnement qui synchronise l’éclairage avec votre jeu lorsqu’il est pris en charge. Vous pouvez les connecter à une PS4 ou PS5 via USB, bien que vous deviez échanger la connexion entre le PC et la console.

Les pilotes sont légèrement plus grands – 3,2 pouces contre 3 – et Razer a changé le matériau du prises de phase à l’aluminium pour améliorer les réflexions internes des ondes sonores, probablement pour un son plus précis. Pour le surround, le système utilise la technologie THX de Razer et a abandonné Dolby.