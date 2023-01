Les hausses des prix du carburant puniront les conducteurs en dehors de Londres, prévient Jeremy Hunt

Les CONDUCTEURS vivant en dehors de Londres subiront le poids d’une hausse des droits de carburant, a averti Jeremy Hunt.

Les habitants des East Midlands seraient les plus durement touchés.

En effet, ils dépensent deux fois plus pour faire le plein que ceux de la capitale.

Les automobilistes pourraient être piqués par une hausse de 12p en quelques semaines seulement, la chancelière refusant de s’engager à geler la taxe sur l’essence pour une 13e année consécutive et à prolonger la réduction de 5p.

Mais le patron de FairFuelUK, Howard Cox, a déclaré qu’une augmentation des taxes sur le carburant “nuirait de manière désastreuse aux conducteurs qui vivent en dehors de la planète Londres” – et serait un coup dur pour la campagne Keep It Down du Sun.

Il a fustigé: “Les décideurs fiscaux de la capitale ne comprennent pas qu’il y a une consommation de carburant par habitant beaucoup plus importante dans d’autres parties du pays.”

L’analyse montre que 2,2 % des dépenses d’une famille londonienne sont dépensées à la pompe à essence.

Mais c’est 4,4% pour un ménage dans les East Midlands, 4,3% dans les West Midlands et 4,3% dans le Nord-Est.

Plus de 90% de toutes les dépenses des ménages en carburant se font en dehors de Londres, selon l’étude FairFuel.

La taxe a également été qualifiée de régressive, le dixième le plus pauvre des Britanniques dépensant 7% en carburant, contre 3% pour le dixième le plus riche.

M. Hunt prendra sa décision finale sur une hausse des droits sur le carburant dans son budget du 15 mars.