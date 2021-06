Les hausses des prix des maisons en avril « vraiment extraordinaires », selon S&P Case-Shiller

Les prix des maisons en avril ont enregistré une hausse annuelle de 14,6 % en avril, contre 13,3 % en mars, selon l’indice national des prix des maisons S&P CoreLogic Case-Shiller.

Parmi les grandes villes couvertes par l’indice, le composite de 10 villes a augmenté de 14,4 % d’une année à l’autre, contre 12,9 % le mois précédent. Le composite de 20 villes était 14,9% plus élevé, contre 13,4% en mars.

Phoenix, San Diego et Seattle ont enregistré les gains les plus élevés d’une année à l’autre. Tous étaient en hausse de plus de 20 % par rapport à l’année précédente.

« La performance d’avril a été vraiment extraordinaire. Le gain de 14,6% du National Composite est littéralement le résultat le plus élevé en plus de 30 ans de données S&P CoreLogic Case-Shiller », a déclaré Craig Lazzara, directeur général et responsable mondial de la stratégie d’investissement indiciel chez S&P DJI .

Non seulement les prix des maisons ont augmenté dans les 20 villes, mais les gains de prix se sont également accélérés dans toutes et se situaient historiquement dans le quartile supérieur de la performance.

Cinq villes – Charlotte, Cleveland, Dallas, Denver et Seattle – ont enregistré leurs gains annuels les plus importants jamais enregistrés.

« Nous avons précédemment suggéré que la force du marché immobilier américain était due en partie à la réaction à la pandémie de COVID, alors que les acheteurs potentiels passent des appartements urbains aux maisons de banlieue. Les données d’avril continuent d’être cohérentes avec cette hypothèse », a ajouté Lazzara.

Les hausses de prix ont augmenté au cours des onze derniers mois, alors que la demande des acheteurs continue de dépasser l’offre. Le stock de maisons à vendre a légèrement augmenté en mai par rapport à avril, mais était toujours inférieur de 21% à mai 2020, selon la National Association of Realtors.

Les ventes de logements sont en baisse depuis quelques mois, du fait à la fois de la faiblesse de l’offre, notamment en entrée de marché, et des prix très élevés. Les mises en chantier de maisons unifamiliales ont également chuté, les constructeurs de maisons essayant de faire face à un arriéré important de la demande dans un contexte de prix élevés des terrains, de la main-d’œuvre et des matériaux.

On parle de plus en plus d’une bulle des prix sur le marché immobilier, mais les fondamentaux du marché actuel disent le contraire.

« Bien que la croissance des prix des maisons atteigne de nouveaux sommets, le risque de baisse des prix est tombé bien en deçà des niveaux d’avant la pandémie et de l’été 2006, lorsque les prix des maisons ont atteint leur dernier pic. Cela est probablement dû au fait que les taux hypothécaires favorables et la croissance des revenus continuent de maintenir le ratio les paiements au revenu mensuel des ménages sont beaucoup plus bas aujourd’hui », a déclaré Selma Hepp, économiste en chef adjointe chez CoreLogic.

« Par conséquent, la demande élevée des acheteurs, associée au manque de stocks à vendre, continuera à exercer une pression sur les prix – qui devraient rester à des augmentations à deux chiffres jusqu’au troisième trimestre 2020 », a-t-elle ajouté.

Il existe cependant un fossé croissant entre les nantis et les démunis en matière de logement.

L’activité de vente augmente considérablement sur le segment supérieur du marché, mais diminue sur le segment inférieur à mesure que le prix des acheteurs augmente. Certains reprochent à la Réserve fédérale de maintenir les taux hypothécaires artificiellement bas, grâce à son programme d’achat d’obligations. Des taux record l’an dernier ont contribué à dynamiser le boom de l’achat de maisons, mais ces taux, maintenant légèrement plus élevés, ne peuvent pas compenser les énormes gains de prix.

« Tant pis pour la politique monétaire globale de la Fed, où les personnes à faible revenu ne peuvent désormais plus se permettre un logement », a écrit Peter Boockvar, directeur des investissements chez Bleakley Advisory Group.