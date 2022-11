Les hausses de taux d’intérêt seront douloureuses pour certains acheteurs de maison: BdC

OTTAWA –

Les acheteurs récents de maisons avec des hypothèques à taux variable trouveront l’ajustement aux taux d’intérêt plus élevés plus douloureux, a déclaré la première sous-gouverneure de la Banque du Canada, Carolyn Rogers.

S’exprimant devant le groupe de réseautage Young Canadians in Finance à Ottawa mardi, le premier sous-gouverneur a déclaré que la part des ménages ayant une hypothèque à taux variable a augmenté au cours de la dernière année.

Ces détenteurs de prêts hypothécaires sont particulièrement touchés par les hausses de taux d’intérêt.

“Les coûts hypothécaires pour certains Canadiens ont déjà augmenté, et ils augmenteront probablement pour d’autres avec le temps”, a déclaré Rogers, selon ses remarques préparées.

L’activité immobilière a explosé pendant la pandémie alors que les Canadiens se sont précipités pour profiter des faibles taux d’intérêt. Aujourd’hui, alors que les taux d’intérêt remontent, les acheteurs récents d’une hypothèque à taux variable voient leurs coûts d’emprunt augmenter.

Une nouvelle étude de la Banque du Canada révèle que les prêts hypothécaires à taux variable représentent maintenant environ un tiers de l’encours total de la dette hypothécaire, contre environ un cinquième à la fin de 2019.

Les trois quarts des prêts hypothécaires à taux variable ont des paiements fixes. Cependant, la portion consacrée aux frais d’intérêt plutôt qu’au principal est ajustée lorsque les taux d’intérêt augmentent.

Si les frais d’intérêt mensuels dépassent les versements hypothécaires mensuels, l’emprunteur atteint le « taux de déclenchement », auquel cas il peut avoir besoin d’augmenter ses versements mensuels.

La Banque du Canada estime que le pourcentage de prêts hypothécaires canadiens qui ont atteint ce taux de déclenchement est de 13 %.

Depuis mars, la Banque du Canada a relevé ses taux d’intérêt six fois de suite, entamant l’un des cycles de resserrement monétaire les plus rapides de son histoire.

Son taux d’intérêt directeur est passé de 0,25 % à 3,75 % et devrait encore augmenter alors que la Banque du Canada tente d’étouffer l’inflation qui a atteint des sommets depuis des décennies.

La hausse des taux d’intérêt a ralenti l’activité sur le marché du logement et fait baisser les prix, mais ces effets sont compensés par la hausse des coûts hypothécaires.

Le discours de Rogers portait sur la stabilité du système financier canadien et le rôle que le logement y joue dans un contexte de hausse des taux d’intérêt.

Le premier sous-gouverneur a déclaré que les prix élevés des logements et l’endettement au Canada sont deux vulnérabilités qui existent dans le système depuis des années.

Maintenant que les taux d’intérêt augmentent également, Rogers a déclaré que les risques pour la stabilité financière étaient élevés.

Cependant, le premier sous-gouverneur a déclaré que la Banque du Canada s’attend à ce que le système financier dans son ensemble résiste à cette période de tensions.

C’est grâce à des garanties telles que les tests de résistance hypothécaire, a-t-elle dit, qui garantissent que les Canadiens peuvent continuer à payer leurs achats de maison si les taux d’intérêt augmentent.

“Ce n’est pas pour minimiser les difficultés très réelles que certains ressentent”, a déclaré Rogers. “Des versements hypothécaires plus élevés sont difficiles à gérer pour de nombreuses personnes – et d’autant plus lorsque d’autres coûts augmentent.”

Rogers a déclaré que la Banque du Canada a lancé un tableau de bord interactif sur son site Web qui suit les indicateurs de vulnérabilité financière.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 22 novembre 2022.