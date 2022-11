Les hausses de taux d’intérêt ne font pas baisser l’inflation dans le G7

Avec des taux d’inflation à des niveaux record depuis plusieurs décennies, les banques centrales des pays du G7 se sont précipitées pour augmenter les taux d’intérêt, certaines plus agressives que d’autres.

Mais malgré les hausses intentionnelles, les données montrent que des hausses de taux consécutives ne font peut-être pas grand-chose pour ramener les taux d’inflation obstinément élevés aux niveaux d’avant la pandémie.

Hausse des taux d’intérêt dans le G7

La plupart des pays du G7, à l’exception du Japon, ont été agressifs dans l’augmentation des taux d’intérêt au milieu des prévisions d’une éventuelle récession.

La Banque du Canada a relevé son taux d’intérêt de 3,25 % à 3,75 %, tout en prédisant que le Canada pourrait connaître une récession potentielle au premier semestre de 2023, selon son dernier Rapport sur la politique monétaire.

La Réserve fédérale américaine a été la plus agressive avec ses taux d’intérêt. En janvier 2022, son taux directeur variait entre zéro et 0,25 %, mais le taux d’intérêt le plus récent en novembre se situait entre 3,75 et 4 %.

Alors que la Réserve fédérale a relevé ses taux de 75 points de base, la Banque d’Angleterre a augmenté son taux d’intérêt à 3% contre 2,25% – le plus élevé depuis 1989 – avertissant que l’économie britannique pourrait ne pas croître avant deux ans.

L’Allemagne, l’Italie et la France sont confrontées au même taux d’intérêt, la Banque centrale européenne (BCE) ayant récemment relevé son taux d’intérêt à 2 % en novembre, contre zéro en janvier de cette année.





Le taux d’inflation moyen du G7 passe à 7,7 %

Des données récentes publiées par l’Organisation intergouvernementale de coopération et de développement économiques (OCDE) montrent que l’inflation moyenne dans le G7 a atteint 7,7 % en septembre, contre 7,5 % en août 2022.

“Cette hausse s’est produite même si l’inflation des prix de l’énergie a ralenti dans tous les pays du G7 à l’exception de l’Allemagne”, a déclaré l’OCDE dans le communiqué.

L’inflation hors produits alimentaires et énergie a augmenté dans tous les pays du G7, à l’exception de la France. Mais il a augmenté de manière significative en Allemagne, selon le rapport de l’OCDE.

L’inflation des prix de l’alimentation et de l’énergie a continué de faire grimper l’inflation globale en France, en Allemagne, en Italie et au Japon.





De sombres perspectives de croissance

La crise du coût de la vie, le resserrement des conditions financières, l’invasion de l’Ukraine par la Russie et la pandémie prolongée de COVID-19 pèsent lourdement sur les perspectives de croissance du G7.

Selon le rapport sur la politique monétaire de la Banque du Canada, la croissance du PIB devrait ralentir pour se situer entre 0 % et 0,5 % d’ici la fin de 2022 et le premier semestre de 2023.

“Ce que cela signifie, c’est que, oui, quelques, deux, trois quarts de croissance légèrement négative sont tout aussi probables que deux ou trois quarts de croissance légèrement positive”, a déclaré le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, lors d’une conférence de presse en octobre. . 26, 2022. “Ce n’est pas une contraction sévère, mais c’est un ralentissement significatif de l’économie.”

Les dernières projections de croissance économique mondiale ont chuté pour presque tous les pays du G7 (à l’exception du Japon) selon le récent rapport publié par les Perspectives de l’économie mondiale du FMI.

Accélération des hausses de taux d’intérêt

Afin de rétablir la stabilité des prix, le rythme de resserrement a été fortement accéléré par les banques centrales des pays du G7. Cependant, il existe des risques de sous-serrage et de sur-serrage, ont averti les experts du Fonds monétaire international.

L’augmentation des taux d’intérêt est un exercice d’équilibre délicat et des hausses de taux agressives comme celle des années 1980 ont conduit à la récession.

En revanche, une réponse lente à l’inflation érode la crédibilité des banques centrales, permettant aux prix élevés de rester plus longtemps et poussant les gens à acheter plus en s’attendant à ce que les prix continuent d’augmenter.

Lors d’une conférence de presse le 15 juin 2022, Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine, a déclaré : « Il y a toujours un risque d’aller trop loin ou de ne pas aller assez loin, et ce sera un jugement très difficile à porter.