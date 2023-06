Les hausses de taux de la Fed pourraient être terminées pour le moment. Mais les économies et les taux de CD resteront élevés, selon les experts

Nous ne sommes qu’à un jour de la prochaine décision de la Réserve fédérale quant à savoir si nous verrons une autre hausse des taux. Et bien que les experts s’attendent à ce que les taux d’épargne restent élevés pendant des mois, si vous avez attendu pour profiter de taux élevés, vous voudrez agir rapidement.

Depuis plus d’un an, la Fed a augmenté son taux des fonds fédéraux 10 fois pour lutter contre la forte inflation. Bien que les hausses aient eu un effet d’entraînement sur les taux d’intérêt des cartes de crédit et des prêts – rendant le financement d’un achat plus coûteux – elles ont également fait grimper les taux d’épargne, poussant les APY des comptes d’épargne à haut rendement à plus de 4,00 % et les certificats de dépôt. plus de 5,00 %.

Mais pour la première fois depuis mars 2022, certains experts pensent que la Fed suspendra ses hausses de taux. Alors, qu’est-ce que cela signifie pour votre compte d’épargne à haut rendement ou votre CD qui a bénéficié des augmentations de taux pendant tout ce temps ?

« Il est peu probable que la Fed touche aux taux ce mois-ci », a déclaré Stuart Caplan, directeur des investissements chez Conseillers Financiers Apex. « Ils veulent voir plus de données avant de prendre d’autres décisions. »

Habituellement, les banques suivent le mouvement des taux de la Fed, donc si la Fed maintient les taux stagnants lors de la réunion du Federal Open Market Committee de demain, les banques peuvent maintenir les taux d’intérêt inchangés, mais d’autres peuvent continuer à augmenter les rendements annuels en pourcentage.

Voici où se situent actuellement les meilleurs taux d’épargne et de CD et pourquoi certaines banques pourraient s’écarter de la direction de la Fed et continuer à faire monter les taux dans les semaines à venir.

Les comptes d’épargne à haut rendement se rapprochent de 5 % APY

La plupart des banques que nous suivons sur CNET ont maintenu leurs taux d’épargne au même niveau cette semaine, avec quelques valeurs aberrantes. La Bask Bank a augmenté son APY à 4,85 % et l’épargne pain à 3,75 %. Pendant ce temps, SoFi et Synchrony ont tous deux augmenté leurs taux à 4,30% APY. Le taux d’épargne moyen de CNET a légèrement augmenté, passant de 4,51 % à 4,54 %.

Même si la plupart des taux d’épargne à haut rendement ne sont pas aussi élevés que certains CD à court terme, les comptes d’épargne ont un APY variable qui, selon les experts, continuera d’augmenter.

Les CD APY à court terme dépassent les durées plus longues, pour l’instant

Même si la Fed peut maintenir les taux tels qu’ils sont, de nombreuses banques exclusivement en ligne continuent d’augmenter les taux sur les comptes de dépôt. Avec le taux des fonds fédéraux à 5,25 %, certains certificats de taux de dépôt sont déjà à 5,15 % APY pour des durées de six mois et d’un an.

À noter, les CD à long terme, y compris les CD de trois et cinq ans, n’ont pas bougé du tout cette semaine, sur la base de l’analyse hebdomadaire de CNET. Mais le CD moyen sur un an est passé à 4,95%, rapprochant la moyenne de 5,00% cette semaine. CFG Bank a poussé son CD à un an à 5,32% et MYSB Direct à 5,23%. Ally Bank a également poussé ses CD d’un an et de 18 mois jusqu’à 4,50% et 5,00% APY, respectivement.

Pourquoi les taux d’épargne et de CD continueront d’augmenter

En règle générale, les banques suivent les mouvements de taux de la Fed, et la plupart des experts pensent que cette semaine, la Fed suspendra les hausses de taux pour la première fois depuis plus d’un an. Il y a encore une chance qu’il reprenne les hausses de taux à l’automne, sinon plus tôt, en fonction de l’inflation, de l’emploi et des facteurs de croissance globale, a ajouté Caplan. Il est peu probable que les taux augmentent de plus de 25 points de base à la fois dans un avenir prévisible.

Mais cela n’empêchera pas les banques de pousser les taux plus haut, a-t-il dit. Il s’agit davantage de banques individuelles en concurrence avec d’autres pour les dépôts et moins axées sur la prédiction de l’évolution des taux, a déclaré Caplan. De plus, plus de dépôts équivaut à plus de prêts que la banque peut accorder aux emprunteurs. Et avec le taux de la Fed actuellement à 5,25%, si les banques peuvent emprunter aux déposants à un taux moins cher que ce qu’elles doivent emprunter ou prêter, elles le feront », a déclaré Caplan.

La deuxième raison pour laquelle les banques peuvent pousser les taux à la hausse est de réduire les risques de portefeuille qu’elles pourraient avoir. « Ils doivent augmenter leurs taux de CD et attirer de nouveaux fonds plutôt que de vendre leurs bons du Trésor et de subir des pertes », a déclaré le Dr Tenpao Lee, professeur émérite d’économie à Université du Niagara.

Peu importe la raison, c’est une bonne nouvelle pour votre épargne. Cela signifie que vous avez plus de temps pour obtenir un rendement plus élevé sur votre épargne par rapport aux taux bas que nous avons constatés dans la plupart des banques pendant la pandémie. Mais il est toujours possible que certaines banques baissent légèrement leurs taux ou que les taux baissent à mesure que l’inflation diminue.

Jusqu’où iront les taux d’épargne et de CD ?

Les banques continueront probablement à augmenter les taux pour rester compétitives et conserver les dépôts, a déclaré Caplan. Mais jusqu’où iront les taux et combien de temps dureront-ils ?

« Il est probable que les banques cesseront d’augmenter les taux lorsque le marché obligataire s’améliorera, et qu’elles seront en mesure de décharger leurs trésoreries pour fonctionner normalement », a déclaré Lee. Il s’attend à ce que les taux de CD pour certaines banques et conditions atteindront environ 5,50 % APY et ne dépasseront probablement pas 6 % APY. La plupart des banques ne dépasseront pas le taux des fonds fédéraux pour offrir des taux encore plus élevés sur votre épargne. Il s’attend à ce que cela prenne environ un an, il y a donc une chance que les taux de CD restent élevés jusqu’à la mi-2024, a-t-il ajouté.

Mais les comptes d’épargne à haut rendement offrent des taux d’intérêt légèrement inférieurs à ceux des CD. Actuellement, certains comptes d’épargne en ligne à haut rendement peuvent gagner 5,00 % d’APY pendant une période de lancement limitée, a déclaré Lee. Mais contrairement aux taux de CD, les taux d’épargne peuvent baisser plus tôt.

« Dans un avenir proche, les taux d’intérêt des comptes d’épargne à haut rendement diminueront probablement progressivement à 4,00% ou moins à mesure que le secteur bancaire se stabilise avec de meilleures stratégies de liquidité », a déclaré Lee.