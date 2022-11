Les hausses de taux de la Fed pourraient aller encore plus loin que prévu alors que Powell s’engage à étouffer l’inflation

La Réserve fédérale reste déterminée à battre l’inflation et pourrait relever les taux à un niveau encore plus élevé que prévu, même si elle pourrait réduire l’ampleur de ses futures hausses de taux.

La Fed a relevé mercredi son taux cible des fonds fédéraux de 75 points de base, soit trois quarts de point, et a déclaré qu’elle tiendrait compte de l’impact retardé de la hausse des taux sur l’économie. Cette déclaration initiale, publiée à 14 h HE, était considérée comme accommodante, car elle indiquait que les hausses de taux pourraient être plus faibles.

Mais le président de la Fed, Jerome Powell, dans son briefing de 14h30, a souligné que la banque centrale continuera de lutter contre la hausse de l’inflation des prix jusqu’à ce qu’elle puisse déclarer victoire et réduire l’inflation à son objectif de 2%. L’inflation à la consommation atteignait un Rythme annuel de 8,2 % en septembre.

“Les commentaires qu’il a faits selon lesquels ils augmenteront les taux avec force et de manière réfléchie sont vraiment importants car ils vont vraiment au cœur du problème, à savoir qu’ils savent qu’ils doivent créer de la douleur avec la hausse du chômage”, a déclaré Diane Swonk, économiste en chef chez KPMG. “C’est une fatalité. Cependant, ils ne veulent pas créer de douleur inutile. Ils réalisent que les hausses de taux se répercutent dans le monde entier.”