Les hausses de taux de la Fed ne freineront pas l’inflation si les dépenses restent élevées, selon le journal

John C. Williams, président et chef de la direction de la Federal Reserve Bank de New York, Lael Brainard, vice-président du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, et Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, à pied dans le parc national de Teton où des dirigeants financiers du monde entier se sont réunis pour le symposium économique de Jackson Hole à l’extérieur de Jackson, Wyoming, le 26 août 2022.

La Fed ne peut donc faire baisser l’inflation “que lorsque la dette publique peut être stabilisée avec succès par des plans budgétaires futurs crédibles”, ont-ils ajouté. Le document suggère qu’en l’absence de contraintes sur les dépenses budgétaires, les hausses de taux rendront le coût de la dette plus cher et feront grimper les anticipations d’inflation.

Dans le cas actuel, l’inflation est largement tirée par les dépenses budgétaires en réponse à la crise de Covid, et la simple augmentation des taux d’intérêt ne suffira pas à la faire baisser, les chercheurs Francesco Bianchi de l’Université Johns Hopkins et Leonardo Melosi de la Fed de Chicago a écrit dans un livre blanc publié samedi matin.

Au lieu de cela, ils disent que les niveaux élevés de la dette fédérale et les augmentations continues des dépenses du gouvernement contribuent à nourrir la perception du public selon laquelle l’inflation restera élevée. Le Congrès a dépensé quelque 4,5 billions de dollars pour des programmes liés à Covid, selon USAspending.gov . Ces dépenses ont entraîné un déficit budgétaire de 3,1 billions de dollars en 2020, un déficit de 2,8 billions de dollars en 2021 et un déficit de 726 milliards de dollars au cours des 10 premiers mois de l’exercice 2022.

De plus, la recherche a révélé que si la Fed continuait sur sa trajectoire de hausse des taux, cela pourrait aggraver les choses. En effet, des taux plus élevés signifient que la dette publique de 30,8 billions de dollars devient plus coûteuse à financer.

“Lorsque les déséquilibres budgétaires sont importants et que la crédibilité budgétaire diminue, il peut devenir de plus en plus difficile pour l’autorité monétaire”, en l’occurrence la Fed, “de stabiliser l’inflation autour de son objectif souhaité”, indique le document.

Le document présenté à Jackson Hole a averti que sans politiques budgétaires plus strictes, “un cercle vicieux de hausse des taux d’intérêt nominaux, de hausse de l’inflation, de stagnation économique et d’augmentation de la dette se produirait”.

Dans ses remarques, Powell a déclaré que la Fed faisait tout son possible pour éviter un scénario similaire aux années 1960 et 1970, lorsque la flambée des dépenses publiques couplée à une Fed peu disposée à maintenir des taux d’intérêt plus élevés a conduit à des années de stagflation, ou à une croissance lente et à une hausse de l’inflation. Cette condition a persisté jusqu’à ce que le président de la Fed, Paul Volcker, ait mené une série de hausses de taux extrêmes qui ont finalement plongé l’économie dans une profonde récession et aidé à maîtriser l’inflation au cours des 40 prochaines années.

« Les pressions inflationnistes en cours persisteront-elles comme dans les années 1960 et 1970 ? Notre étude souligne le risque qu’un schéma d’inflation persistant similaire puisse caractériser les années à venir », ont écrit Bianchi et Melosi.

Ils ont ajouté que “le risque d’une inflation élevée et persistante que connaît aujourd’hui l’économie américaine semble s’expliquer davantage par la combinaison inquiétante de l’importante dette publique et de l’affaiblissement de la crédibilité du cadre budgétaire”.

“Ainsi, la recette utilisée pour vaincre la Grande Inflation au début des années 1980 pourrait ne pas être efficace aujourd’hui”, ont-ils déclaré.

L’inflation a quelque peu ralenti en juillet, en grande partie grâce à une baisse des prix de l’essence. Cependant, il y avait des preuves de sa propagation dans l’économie, en particulier dans les coûts de la nourriture et du loyer. Au cours de la dernière année, l’indice des prix à la consommation a augmenté à un rythme de 8,5 %. L’indicateur de “moyenne tronquée” de la Fed de Dallas, un critère préféré des banquiers centraux qui affiche des hauts et des bas extrêmes des composantes de l’inflation, a enregistré un rythme sur 12 mois de 4,4% en juillet, la lecture la plus élevée depuis avril 1983.

Pourtant, de nombreux économistes s’attendent à ce que plusieurs facteurs conspirent pour faire baisser l’inflation, aidant la Fed à faire son travail.

“Les marges vont baisser, et cela va exercer une forte pression à la baisse sur l’inflation. Si l’inflation chute plus vite que prévu par la Fed au cours des prochains mois – c’est notre scénario de base – la Fed pourra respirer plus facilement”, a écrit Ian Shepherdson, économiste en chef chez Pantheon Macroeconomics.

Ed Yardeni de Yardeni Research a déclaré que Powell n’avait pas reconnu dans son discours le rôle que les hausses de la Fed et l’annulation de son programme d’achat d’actifs ont eu sur le renforcement du dollar et le ralentissement de l’économie. Le dollar a atteint lundi son plus haut niveau en près de 20 ans par rapport à un panier de ses pairs.

“Alors [Powell] peut bientôt regretter d’avoir pivoté vers une position plus belliciste à Jackson Hole, ce qui pourrait bientôt le forcer à pivoter encore une fois vers une position plus pacifiste”, a écrit Yardeni.

Mais le document de Bianchi-Melosi indique qu’il faudra plus qu’un engagement à relever les taux pour faire baisser l’inflation. Ils ont étendu l’argument pour inclure la question de savoir si la Fed avait commencé à augmenter plus tôt, après avoir passé une grande partie de 2021 à rejeter l’inflation comme “transitoire” et ne justifiant pas une réponse politique.

“La hausse des taux, à elle seule, n’aurait pas empêché la récente flambée de l’inflation, étant donné que [a] une grande partie de l’augmentation était due à un changement dans le dosage politique perçu », ont-ils écrit. « En fait, l’augmentation des taux sans le soutien budgétaire approprié pourrait entraîner une stagflation budgétaire. Au lieu de cela, vaincre l’inflation post-pandémique nécessite des politiques monétaires et budgétaires mutuellement cohérentes offrant une voie claire à la fois pour le taux d’inflation souhaité et la viabilité de la dette. »