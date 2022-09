Les hausses de taux de la Fed menacent de “casser” les marchés des changes

De même, à la fin de 1994, en 1997 et en 1998, la montée du dollar a causé beaucoup de bouleversements non seulement sur les marchés des changes mais aussi dans l’économie mondiale.

Lors d’une réunion à Manhattan en septembre, le G-5 a annoncé l'”Accord du Plaza” (élaboré à l’emblématique Plaza Hotel de New York) et a pris des mesures coordonnées pour affaiblir le billet vert, vendant des dollars sur le marché libre tandis que les États-Unis réduisaient les taux d’intérêt pour inverser la tendance du dollar. ascension fulgurante.

Ce fut l’un des déclencheurs qui a forcé la Réserve fédérale à cesser d’augmenter les taux au cours de ce qui était alors la pire année pour les marchés obligataires américains depuis des décennies.

Encore une fois, en 1997, la crise monétaire asiatique et, en 1998, le défaut de paiement de la dette russe (et l’effondrement associé du fonds spéculatif Long-Term Capital Management) ont forcé la Fed soit à retarder la hausse des taux, soit à les réduire en 98 à la suite de les risques financiers systémiques causés par ce dernier événement.

Dans les deux cas, les devises mondiales étaient dans la tourmente, les marchés se sont effondrés et la Fed a été contrainte soit d’empêcher les hausses de taux prévues, soit de les réduire brusquement, afin de réduire le risque croissant de contagion économique à l’étranger qui aurait pu renverser l’économie américaine alors que les marchés émergents s’effondraient. .

Nous pourrions bien nous approcher d’un autre point douloureux similaire aujourd’hui, où les augmentations agressives des taux d’intérêt de la Fed provoquent de nouvelles tensions sur les marchés des changes, ce qui, à son tour, pourrait entraîner à la fois une augmentation des risques économiques et du marché mondial.

À ce jour, la livre sterling est à son plus bas niveau face au dollar depuis 1985. L’euro se vend moins de 1 dollar sur les marchés des changes tandis que la faiblesse du yen japonais, à un plus bas en 24 ans face au billet vert, a incité la Banque de Le Japon intervient pour soutenir sa monnaie pour la première fois depuis 1998.

Les devises des marchés émergents subissent des pressions similaires, menaçant une crise monétaire qui pourrait, une fois de plus, perturber les marchés financiers mondiaux, déjà dans une tendance mondiale à la baisse, et forcer la Fed à changer de politique.

Alors qu’elle lutte contre l’inflation chez elle, en augmentant les taux d’intérêt et en resserrant les conditions de crédit au rythme le plus rapide depuis des décennies, la Fed exporte l’inflation vers d’autres pays et rend les produits américains plus chers sur les marchés d’exportation étrangers.

En outre, un dollar plus fort réduit les bénéfices rapatriés des multinationales américaines, mettant les bénéfices des entreprises encore plus à risque dans une économie américaine et mondiale déjà affaiblie.

Dans toute entreprise politique, il y a des risques et des récompenses, associés à des compromis acceptables et inacceptables.

Nous atteignons maintenant le point inacceptable.

En témoignent l’accélération de la flambée des taux d’intérêt mondiaux, l’appréciation extrêmement rapide du dollar et la chute parallèle des actions mondiales.

J’ai longtemps soutenu que la Fed augmenterait les taux jusqu’à ce que quelque chose se brise. Vous entendez le bruit de la rupture des marchés aujourd’hui.