Les hausses de la Fed et un dollar plus fort alimentent les risques d’instabilité politique en Afrique

ACCRA, GHANA – 05 NOVEMBRE : les Ghanéens défilent lors de la manifestation « Ku Me Preko » le 5 novembre 2022 à Accra, au Ghana. Les gens sont descendus dans les rues de la capitale du Ghana pour protester contre la flambée du coût de la vie, aggravée depuis l’invasion russe de l’Ukraine

La dette publique en Afrique subsaharienne a atteint son plus haut niveau en plus d’une décennie à la suite de la pandémie de Covid-19 et de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Dans un rapport publié mardi, le cabinet de conseil en risques Verisk Maplecroft a souligné que la dette représente désormais 77 % du produit intérieur brut en moyenne dans six économies africaines clés : Nigeria , Ghana Ethiopie, Kenya , Zambie et Mozambique.

Pendant ce temps, une combinaison de hausses de taux, la guerre en Ukraine et les craintes de récession ont poussé le billet vert traditionnel «refuge» à la hausse. Malgré une baisse récente depuis son pic de fin septembre, le Indice DXY du dollar américain est en hausse de plus de 11 % depuis le début de l’année.

Début novembre, la Fed a procédé à une quatrième hausse consécutive de trois quarts de point des taux d’intérêt pour porter son taux d’emprunt à court terme à son plus haut niveau depuis janvier 2008.

Selon un nouveau rapport, le resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et le renforcement du dollar ont des répercussions sur les bilans et le fardeau de la dette publique des nations africaines.

La capacité des gouvernements africains à assurer le service de leur dette extérieure continuera d’être affaiblie par un financement plus rare et des taux d’intérêt plus élevés, a déclaré Verisk Maplecroft, tandis que les hausses des taux intérieurs en réponse à la flambée de l’inflation intensifient également le fardeau global de la dette publique de nombreux pays d’Afrique subsaharienne. des pays.

“Les hausses consécutives des taux de base par la Réserve fédérale américaine ont entraîné une réduction des entrées de capitaux en Afrique et un élargissement des écarts sur les obligations souveraines du continent”, a déclaré Benjamin Hunter, analyste chez Verisk Maplecroft Africa.

Alors que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement provoquées par la flambée de la demande post-pandémique et la guerre en Ukraine ont poussé les banques centrales à relever les taux d’intérêt, l’augmentation des rendements de la dette souveraine a encore pesé sur les bilans africains.

“Les niveaux élevés de la dette publique et les coûts d’emprunt élevés limiteront les dépenses publiques, ce qui entraînera probablement une détérioration du paysage des risques ESG et politiques à travers le continent”, a ajouté Hunter.

“Des fondamentaux souverains plus faibles et des risques ESG + P plus élevés dissuaderont à leur tour les investisseurs, affaiblissant davantage la position de l’Afrique sur le marché.”

Verisk Maplecroft s’attend à ce que la position belliciste de la Fed fasse passer son taux de base de 3,75 % en novembre à entre 4,25 % et 5 % en 2023, prolongeant la pression à la baisse sur les marchés de la dette souveraine africaine.

La société ne prévoit pas non plus un assouplissement substantiel des conditions monétaires intérieures de l’Afrique au cours des 12 prochains mois, ce qui, selon Hunter, maintiendra les coûts d’emprunt élevés et “dissuadera les entrées sur les marchés africains de la dette souveraine”.

Pleins feux sur le Ghana

Hunter a indiqué que le Ghana était l’un des pays les plus touchés par cette boucle de rétroaction négative entre un alourdissement du fardeau de la dette publique, une situation budgétaire contrainte et une détérioration du paysage ESG et politique.

La dette publique de la nation ouest-africaine est passée de 62,6% du PIB en 2019 à environ 90,7% en 2022, tandis que l’inflation a grimpé à 40,4% en octobre et que la banque centrale a relevé lundi les taux d’intérêt de 250 points de base à 27%. La Banque du Ghana a maintenant augmenté de 1 350 points de base depuis le début du cycle de resserrement en 2021.

Alors que la monnaie cedi – l’une des pires performances au monde cette année – continue de perdre de la valeur et que l’inflation continue d’augmenter, les analystes d’Oxford Economics Africa ont prévu cette semaine que le principal taux d’intérêt serait probablement relevé de 200 points de base supplémentaires. début 2023.

“Avec la détérioration du niveau de vie qui en résulte, les troubles civils et les risques pour la stabilité du gouvernement se sont aggravés. En novembre 2022, des manifestants à Accra ont appelé à la démission du président Nana Akufo-Addo”, a déclaré Hunter.