Les hausses d’Amazon paient les travailleurs de l’entrepôt et de la livraison

Amazon augmente ses salaires horaires pour ses employés d’entrepôt et de livraison, la société annoncé Mercredi.

À partir d’octobre, le salaire de départ moyen d’Amazon pour les employés de première ligne aux États-Unis passera à plus de 19 dollars de l’heure, contre 18 dollars de l’heure, a indiqué la société.

Les employés d’entrepôt et de livraison gagneront entre 16 et 26 dollars de l’heure selon leur poste, a ajouté Amazon. Le salaire minimum d’Amazon pour les employés aux États-Unis reste de 15 dollars de l’heure.

Amazon dépense environ 1 milliard de dollars pour les augmentations de salaire au cours de l’année prochaine, car il cherche à attirer et à retenir les employés dans un marché du travail historiquement tendu. Il se prépare également à entrer dans ce que l’on appelle la “haute” saison, la période de magasinage particulièrement chargée liée aux vacances.

Les tensions se sont accrues entre Amazon et sa main-d’œuvre de première ligne, en particulier pendant la pandémie de Covid-19. Les employés ont réclamé des augmentations de salaire, davantage de congés payés et des ajustements aux attentes en matière de productivité.

Les travailleurs de plusieurs installations d’Amazon ont pris des mesures pour s’organiser, et plus tôt cette année, les travailleurs de l’entrepôt d’Amazon à Staten Island, New York, ont voté avec succès pour former le premier syndicat américain de l’entreprise. Amazon fait face à une autre élection syndicale sur un site près d’Albany, New York, le mois prochain.

L’entreprise a dit plus tôt ce mois-ci, il prévoyait d’augmenter les salaires et les avantages des chauffeurs employés par les membres de son réseau de livraison sous contrat, qui gère une part croissante de ses livraisons du dernier kilomètre aux portes des clients.

Parallèlement à l’augmentation de salaire, Amazon a déclaré qu’il étendait également un programme d’avance sur salaire pour ses employés qui leur permet d’accéder à jusqu’à 70 % de leur salaire gagné éligible quand ils le souhaitent et sans frais, et pas seulement selon un calendrier, comme une base bihebdomadaire.

