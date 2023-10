Les hausses constantes des prix aggravent l’inflation, déclare un député de la Banque du Canada dans un discours

Le vice-gouverneur de la Banque du Canada, Nicolas Vincent, affirme que les entreprises qui augmentent leurs prix plus fréquemment qu’avant la pandémie contribuent à une inflation plus élevée que prévu.

Vincent a fait ces commentaires mardi lors de son premier discours à titre de sous-gouverneur externe non exécutif, un rôle nouvellement créé, à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Dans un discours préparé pour son discours, prononcé principalement en français, Vincent a déclaré que les augmentations de prix ont été plus importantes que la normale et plus fréquentes qu’avant la pandémie – une tendance qui persiste.

« Nous pensons que ce comportement des entreprises – tant ici qu’à l’étranger – est intimement lié à l’inflation plus forte que prévu à laquelle nous avons assisté », a déclaré Vincent.

Le taux d’inflation annuel est tombé à 2,8 pour cent en juin, mais a rebondi à 4 pour cent en août, les économistes s’attendant à un long chemin à parcourir pour atteindre l’objectif de 2 pour cent de la banque centrale.

Une inflation « collante »

En temps normal, Vincent a souligné qu’une augmentation trop fréquente des prix peut coûter cher aux entreprises et « peut contrarier les clients ».

Mais la hausse des coûts et la vigueur de la demande pourraient modifier le calcul des entreprises, a-t-il déclaré, facilitant ainsi la hausse des prix dans un environnement économique volatil.

« Dans ces conditions, on peut s’attendre à ce que les entreprises procèdent à des ajustements de prix plus importants et plus fréquents », a déclaré Vincent.

« Cela pourrait expliquer en partie pourquoi les modèles utilisés par les banques centrales n’ont pas pleinement saisi les effets récents des déséquilibres entre l’offre et la demande sur l’inflation. Les modèles les plus couramment utilisés n’ont pas été conçus pour refléter un changement dans le comportement d’une entreprise. »

Bien que le comportement des entreprises en matière de prix se rapproche de la normale depuis le début de l’année, le vice-gouverneur a déclaré que les progrès étaient lents.

Les bénéfices des entreprises pointés du doigt

Les bénéfices des entreprises ont attiré beaucoup d’attention après la pandémie, car certaines personnes ont remis en question l’équité d’une augmentation des bénéfices en période de forte inflation.

Une étude récente de la banque centrale montre que les augmentations de prix ont étroitement reflété les augmentations de coûts auxquelles les entreprises ont été confrontées. Cependant, Vincent note que même des marges bénéficiaires stables signifieraient que les clients supporteraient tout le fardeau de la hausse des prix.

Le sous-gouverneur affirme que ces découvertes récentes sur l’effet que pourrait avoir le comportement des prix sur l’inflation amènent la Banque du Canada à repenser ses hypothèses sur les facteurs qui déterminent l’inflation.

REGARDER | Les PDG du secteur de l’épicerie affirment qu’ils ne sont pas responsables des prix élevés : Les PDG de chaînes d’épicerie nient les bénéfices derrière la hausse des prix alimentaires Les PDG des plus grandes chaînes d’épicerie du Canada ont été confrontés à des questions pointues sur la Colline du Parlement concernant la flambée des profits et l’inflation alimentaire, mais tous ont nié que les bénéfices des entreprises soient à l’origine de la hausse des prix alimentaires.

« L’impact de nos récentes découvertes ne doit pas être sous-estimé. Elles nous obligent à revoir certaines des hypothèses que nous faisons dans nos modèles économiques et à remettre en question la relation entre l’inflation et ses moteurs », a-t-il déclaré.

Vincent a souligné certains risques pour les perspectives d’inflation associés aux prix anormaux des entreprises. Le vice-gouverneur a déclaré que la hausse des coûts de main-d’œuvre et de financement pourrait continuer à faire monter les prix. Il a également noté que le comportement inhabituel en matière de prix pourrait être « collant ».

« Les entreprises pourraient continuer à procéder à des changements de prix plus importants et plus fréquents, même si bon nombre des facteurs à l’origine de ces changements ont disparu », a-t-il déclaré.

Cela pourrait être dû aux nouvelles technologies – notamment les étiquettes de prix électroniques – qui facilitent l’augmentation des prix, et à la consolidation de certains secteurs qui pourraient réduire les pressions concurrentielles qui rendent plus difficile l’augmentation des prix, a déclaré le gouverneur adjoint.

« Le plus grand risque est peut-être l’idée que les récents comportements en matière de prix pourraient se perpétuer », a déclaré Vincent au public d’affaires. « Si vous continuez à attendre de vos fournisseurs et de vos concurrents qu’ils modifient fréquemment leurs prix, vous pourriez être plus enclin à faire de même vous-même, créant ainsi une boucle de rétroaction. »