Les Haryana Steelers obtiennent une grande victoire contre les pirates de Patna

Les Haryana Steelers ont réalisé une performance clinique, en particulier en seconde période, pour vaincre Patna Pirates 33-23 au Gachibowli Indoor Stadium ici vendredi.

Raider Manjeet est devenu le meilleur joueur des Haryana Steelers avec 10 points, tandis que le raider Meetu Sharma a contribué avec 8 dans le match.

Sachin et Rohit Gulia ont récolté quelques points de raid alors que les Pirates ont pris les devants à 5-2 à la 5e minute. Quelques instants plus tard, Sachin a attrapé Jaideep Dahiya et a réduit les Steelers à seulement deux membres sur le tapis.

Mais Meetu Sharma a effectué quelques raids et a gardé l’équipe de l’Haryana dans le match à 5-7. Les Steelers ont plaqué Sachin et ont égalisé les scores à 7-7 à la 11e minute.

Par la suite, les deux équipes ont continué à s’échanger des points et se sont retrouvées bloquées à 10-10 à la 17e minute. Alors que Manjeet et Meetu ont récolté des points de raid pour les Steelers, Gulia a continué à marquer des points de raid de l’autre côté alors que le score indiquait 12-12 à la fin de la première mi-temps.

Sajin C a taclé Meetu et Rohit Gulia a rattrapé Manjeet dans les premières minutes de la seconde mi-temps alors que les Pirates prenaient les devants à 16-12. Cependant, les Steelers ont plaqué Gulia à la 27e minute et sont restés dans le match à 14-16.

Meetu a tenté d’égaliser le score pour les Steelers, mais Mohammadreza Shadloui Chiyaneh l’a taclé alors que les Pirates continuaient de rester en tête à 17-15.

Cependant, Manjeet a réussi un SUPER RAID à la 33e minute et a aidé son équipe à égaliser les scores à 19-19. Quelques instants plus tard, les Steelers infligent un ALL OUT et prennent les devants à 23-21.

Manjeet a effectué un autre raid à plusieurs points alors que l’équipe de l’Haryana a pris une avance de quatre points à 25-21 à la 37e minute. Les Steelers ont infligé un autre All-Out juste avant le coup de sifflet final et ont clôturé une victoire complète.

