Les Harlem Globetrotters veulent une franchise d’extension NBA

L’emblématique équipe de basket-ball des Harlem Globetrotters a demandé au commissaire de la NBA Adam Silver d’être considéré comme un candidat pour rejoindre la ligue en tant que franchise d’expansion.

Dans une lettre envoyée à Silver lundi, les Globetrotters ont appelé la NBA à récompenser le travail de l’équipe pour aider à répandre le basket dans le monde en l’accueillant dans la ligue.

« En tant qu’organisation dont l’histoire est déjà étroitement liée à celle de la NBA, les Harlem Globetrotters recherchent une place attendue depuis longtemps », a déclaré le directeur général des Globetrotters, Jeff Muun, dans un communiqué.

« Nos joueurs ont joué un rôle déterminant dans l’intégration de la ligue depuis 1949. Nous étions fiers alors que nos joueurs étaient recrutés par les équipes de la NBA. »

«Maintenant, après des années à attirer les meilleurs joueurs noirs, il est temps que la NBA reconnaisse notre contribution au jeu.

« Avec la ligue qui envisage déjà une expansion, le moment est venu. Les Harlem Globetrotters sont prêts à négocier une franchise. »

Silver a alimenté les spéculations selon lesquelles la NBA envisage d’ajouter une 31e équipe à la ligue, déclarant à ESPN dans une interview en décembre dernier que l’expansion était « inévitable ».

« C’est en quelque sorte le destin manifeste de la ligue que vous développez à un moment donné », a déclaré Silver à l’époque.

Seattle a longtemps été considéré comme le favori pour toute nouvelle franchise NBA. La ville est sans équipe depuis que les SuperSonics ont déménagé à Oklahoma City en 2008, et aurait en théorie un dossier plus solide que les Globetrotters étant donné que New York a déjà deux franchises NBA.

Les Globetrotters ont été fondés en 1926 et sont surtout connus comme une équipe d’exposition itinérante ayant joué des milliers de matchs dans 122 pays à travers le monde.

Cependant, l’équipe a contribué à plusieurs moments clés de l’histoire de la NBA, notamment lorsque le globe-trotter Nathaniel Clifton est devenu le premier joueur noir à être signé par la ligue en 1950.

La même année, Chuck Cooper des Globetrotters est devenu le premier joueur noir à être repêché lorsqu’il a été choisi par les Boston Celtics avec le 14e choix au total.

