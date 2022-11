Les Harlem Globetrotters se produiront le 4 janvier à DeKalb – Shaw Local

DeKALB – Les Harlem Globetrotters joueront un match contre les Washington Generals à DeKalb dans le cadre de la tournée mondiale 2023 de l’équipe.

Le match aura lieu à 19 heures le mercredi 4 janvier au Northern Illinois University Convocation Center, 1525 W. Lincoln Highway, DeKalb, selon un communiqué de presse.

La tournée mondiale 2023 présentera aux fans les compétences de basket-ball des Globetrotters et de nouvelles expériences de fans premium avec accès et interaction, y compris des laissez-passer pour les célébrités, des rencontres et des salutations avec les joueurs et des billets VIP Bench, où les fans ont la possibilité de s’asseoir à côté de leurs joueurs préférés pendant le jeu. Les participants pourront également recevoir des autographes des Globetrotters après le match.

Le stationnement pour l’événement se trouve sur les terrains entourant le stade et au Convocation Center.

Les prix des billets commencent à 23 $ et peuvent être achetés en ligne à harlemglobetrotters.com.

Pour information, visitez harlemglobetrotters.com.