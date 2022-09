Les Harlem Globetrotters reviennent à la télévision en réseau pour la première fois en plus de 40 ans.

L’équipe de basket-ball d’exposition de renommée mondiale connue pour sa manipulation spectaculaire du ballon et ses bouffonneries humoristiques apparaîtra dans une émission hebdomadaire intitulée “Harlem Globetrotters: Play it Forward” sur NBC.

L’émission, qui débutera le 1er octobre, sera animée par Craig Robinson de “The Office”. Il mettra en valeur les talents des joueurs et leurs liens avec les communautés locales, y compris les initiatives de bénévolat et la collecte de fonds. Les Globetrotters ont également participé à des efforts tels que la campagne anti-intimidation TEAM Up et Hoops for the Troops.

“Beaucoup d’entre nous ont grandi en regardant et en admirant les Globetrotters”, a déclaré Frank Biancuzzo, président de Hearst Media Production Group, qui s’est associé à l’équipe pour produire l’émission. “Ce sont des magiciens sur le terrain de basket et de véritables modèles dans la communauté. Nous apporterons cette compassion, cette énergie et cette excitation à la nouvelle série hebdomadaire.”

Chaque épisode se concentrera sur les inspirations et les intérêts des membres de l’équipe, y compris l’exploration spatiale avec la NASA, la responsabilité financière et l’alphabétisation, l’agriculture urbaine et l’autonomisation des femmes.

Le retour à la télévision est un moyen pour les Harlem Globetrotters d’élargir leur portée avec une nouvelle génération de fans, a déclaré Keith Dawkins, président des Harlem Globetrotters.