Les Harlem Globetrotters montreront leurs compétences au 1er Summit Arena | Divertissement

JOHNSTOWN, Pennsylvanie – L’équipe de basket-ball la plus célèbre du monde apporte de l’action non-stop dans la région avec ses hijinks divertissants.

Les Harlem Globetrotters, une équipe de basket-ball d’exhibition connue pour ses qualités athlétiques, son théâtre et sa comédie, se rendront sur le terrain avec sa « tournée mondiale 2024 » jeudi à 19 heures au 1st Summit Arena @ Cambria County War Memorial, 326 rue Napoléon, centre-ville de Johnstown. .

Célébrant 98 années passées à offrir sourire, esprit sportif et service à des millions de personnes, les Harlem Globetrotters sont une icône mondiale, synonyme de divertissement familial unique en son genre et de grandes compétences en basket-ball.

“Nous voyons les Globetrotters presque chaque année en ce moment, et nous voyons beaucoup de gens qui veulent revenir pour profiter à nouveau du spectacle parce qu’ils l’ont tellement aimé la première fois”, a déclaré Chad Mearns, responsable du marketing et du spectacle. responsable de la billetterie au 1st Summit Arena.

« Cela inclut des personnes de tous âges, ainsi que des groupes scouts, religieux et des équipes sportives. C’est un événement familial, mais cela touche également les amateurs de sport et les gens qui aiment être impressionnés par un talent et un spectacle incroyables.

Les Harlem Globetrotters ont joué dans l’arène en mars de l’année dernière devant une foule de 2 500 spectateurs.

“Nous avons toujours une belle participation pour eux”, a déclaré Mearns. « Le type de spectacle qu’ils font se prête bien à une répétition pour le revoir même à seulement un an d’intervalle. La nature de ce film est enracinée dans un talent et un athlétisme incroyables, donc c’est divertissant, peu importe quand vous le voyez.

Des tirs astucieux aux tirs lointains en passant par les tirs comment ont-ils fait cela, les Globetrotters présenteront des tirs passionnants partout dans l’arène.

Les joueurs vedettes tireront le tir à quatre points original des Globetrotters, et les fans peuvent compter sur la grande aide de l’équipe.

Les Globetrotters divertiront également avec des slam dunks de haut vol et à couper le souffle.

De plus, les Harlem Globetrotters affronteront les Washington Generals, qui ne reculeront devant rien pour tenter de vaincre l’équipe la plus gagnante du monde.

“C’est le lien parfait entre le sport et le divertissement”, a déclaré Mearns.

“Les Harlem Globetrotter sont une marque de renommée mondiale depuis de nombreuses décennies et leur longévité témoigne de la qualité du divertissement qu’ils proposent.”

Après le match, les fans sont invités sur le terrain pour un autographe de leur star préférée des Harlem Globetrotter.

“Nous sommes un site suffisamment petit pour que, quel que soit votre siège, vous vivrez une expérience qui vous mettra raisonnablement près de ces athlètes”, a déclaré Mearns.

“Ils sont passionnés par la façon dont ils jouent, le genre de spectacle qu’ils proposent et la façon dont ils se connectent avec les fans, en particulier les jeunes enfants.”

Le prix des billets varie de 31,50 $ à 86,50 $. Les groupes de 10 personnes ou plus doivent appeler la billetterie pour obtenir des billets à prix réduit.

Des billets supplémentaires peuvent être achetés pour des expériences de fans premium, qui incluent le Magic Pass et le Celebrity Court Pass.

Les billets sont disponibles à www.ticketmaster.com ou à la billetterie du 1st Summit Arena @ Cambria County War Memorial.

Pour plus d’informations, appelez le 814-536-5156 ou visitez www.1stsummitarena.com.