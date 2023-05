Les haricots sont riches en protéines et durables. Pourquoi les États-Unis n’en mangent-ils pas plus ?

Le type de protéines que nous mangeons a d’énormes implications pour notre santé – et bien au-delà.

Outre les raisons sanitaires, éthiques ou religieuses pour lesquelles les gens choisissent d’arrêter de manger de la viande, la façon dont les animaux sont élevés pour la nourriture a d’énormes impacts sur l’utilisation des terres, la déforestation et les émissions de carbone. Et à mesure que la population mondiale continue de croître, la production de viande par habitant pour répondre à cette demande augmente encore plus rapidement.

Au cours de la dernière décennie, des options alternatives de viande, comme Impossible et Beyond, sont apparues comme une solution potentielle, un produit qui peut remplacer la viande animale sans les sanctions éthiques et planétaires. Mais les protéines végétales se sont heurtées à un mur : l’inflation, la politisation de la nourriture et les obstacles de la chaîne d’approvisionnement ont brisé le battage médiatique – du moins pour le moment.

Cependant, il existe un moyen simple de fournir beaucoup de protéines qui ne nécessitent pas d’animaux ou de startups à base de plantes : les haricots. Les haricots sont riches en protéines, efficaces pour pousser et peuvent même améliorer la santé du sol. Ils coûtent moins cher que les viandes conventionnelles ou nouvelles à base de plantes, et ils attirent de plus en plus l’attention des gourmets.

Comme l’encadre une campagne mondiale visant à doubler la consommation de haricots d’ici 2028, la réponse à la question de savoir comment obtenir des protéines bon marché sans sacrifier les animaux ou la planète est simple : « Les haricots, c’est comment ».

Il n’y a qu’un seul problème : les haricots et les légumineuses souffrent d’un problème de relations publiques aux États-Unis, où la personne moyenne ne mange qu’environ 7,5 livres de haricots par an, contre 12 livres au Royaume-Uni et jusqu’à 130 livres dans des pays comme le Rwanda et Burundi. Les haricots peuvent vous donner des gaz, il y a une courbe d’apprentissage de la cuisine et une stigmatisation socio-économique autour d’eux persiste.

Mais si nous voulons vraiment changer notre façon de penser à nos ressources agricoles, les haricots peuvent être un champion pour des protéines délicieuses, durables et abordables.

« Il y a un grand mouvement maintenant pour trouver des substituts aux protéines dans les viandes alternatives, dans la viande cultivée en laboratoire, et ces entreprises pensent toutes: » Personne n’abandonnera jamais son hamburger ou sa pépite de poulet « , et je pense que c’est un profonde erreur », déclare Ken Albala, auteur de Haricots : une histoire. « Il est plus logique de se tourner vers les haricots comme alternative aux protéines pour un million de raisons. »

Les nombreux bienfaits des haricots

La bonne chose à propos des haricots est qu’ils sont un aliment qui existe déjà avec une longue histoire culturelle. Nous n’avons pas besoin de réinventer la roue pour les obtenir dans les épiceries ou sur les menus des restaurants. Mais le système alimentaire tel qu’il est actuellement favorise de manière disproportionnée l’industrie de la viande, difficile à réguler.

L’élevage de bovins, de porcs et de poulets utilise 77 % des terres agricoles mondiales, tout en ne fournissant que 37 % de l’approvisionnement mondial en protéines, selon Our World in Data. Pour les haricots, le rapport est presque l’inverse : seulement 23 % des terres sont utilisées pour cultiver des plantes destinées à la consommation humaine, dont le monde tire 63 % de ses protéines. La différence d’efficacité est claire : les plantes et en particulier les légumineuses (la graine sèche d’une légumineuse), comme les haricots et les lentilles, vous apportent plus de protéines tout en utilisant moins de terre.

Les haricots peuvent nous aider à tirer le meilleur parti de nos ressources, déclare Paul Newnham, directeur exécutif du centre de plaidoyer des Nations Unies pour les objectifs de développement durable sur l’élimination de la faim dans le monde. « C’est comprendre que oui, ils sont plus abordables, mais ils ont aussi plus de valeur », a-t-il ajouté.

L’efficacité n’est qu’un des moyens par lesquels les haricots dépassent les animaux. Les légumineuses – qui comprennent les haricots, les pois et les lentilles – ont également des avantages en matière de durabilité. Parce que les plants de haricots peuvent réinjecter de l’azote dans le sol, ils peuvent aider à améliorer la santé du sol, et cet azote agit comme un engrais naturel. Lorsque les haricots sont cultivés en rotation avec d’autres cultures telles que le blé ou des crucifères comme le chou ou le chou frisé, ils ont un tel impact sur la santé du sol que cela peut augmenter les rendements au fil du temps, m’a dit Margie Lund, spécialiste des légumes à la Cornell Cooperative Extension. .

Le rapport sur la production agricole de l’USDA note que même si la superficie plantée en haricots aux États-Unis a diminué de 10 % entre 2021 et 2022, le rendement a augmenté de 23 %, ce qui montre leur productivité. Les agriculteurs obtenant plus de nourriture avec moins de terres, les haricots peuvent effectivement être cultivés pour nourrir les gens, avec des avantages pour d’autres cultures également.

« La rotation de vos cultures en général aide à la gestion des maladies et à la gestion de la fertilité », a déclaré Lund.

Un autre avantage de cette légumineuse : une poignée de haricots contient un punch protéiné. Si vous mangez une tasse de haricots, cela représente en moyenne environ 15 grammes de protéines, soit 30 % de la quantité quotidienne recommandée. Le soja est en tête du classement des protéines pour les légumineuses, vous permettant d’atteindre 63 % de votre apport quotidien en protéines (31,3 grammes) si vous en mangez une tasse.

Soy vey ! Les vaches mangent tous les edamame

Les producteurs cultivent du soja en grande quantité aux États-Unis depuis les années 1960. Cependant, selon Our World in Data, les trois quarts du soja dans le monde sont destinés aux animaux d’élevage, avec seulement 7 % du soja directement destiné à la consommation humaine sous forme de tofu, d’edamame et comme ingrédient de remplissage dans les aliments transformés. (Tout cela étant dit, le soja est une légumineuse, mais ce ne sont pas des légumineuses comme les haricots, les lentilles et les pois, car le soja est une graine oléagineuse et a une teneur en matières grasses beaucoup plus élevée.)

Le fait que la majeure partie de notre soja soit donnée aux animaux plutôt qu’aux humains crée une «perte de nourriture d’opportunité», ce qui signifie que si vous donnez du soja à une vache, la plupart des protéines, jusqu’à 96%, sont perdues avant d’atteindre les fourches des gens. La vache métabolise, ahem, caca la plupart des protéines. En termes d’utilisation des terres, pour la quantité de terres utilisées pour obtenir quatre grammes de protéines de bœuf, vous pourriez obtenir 100 grammes de protéines végétales à la place.

À l’échelle mondiale, c’est beaucoup de terres et de protéines que nous perdons non seulement en mangeant des plantes dès le départ. Et comme la population mondiale est sur le point d’augmenter, il semble assez imprudent de gaspiller autant ou de creuser davantage un fossé entre ceux qui ont accès à la sécurité alimentaire.

Qu’est-ce qui retient les haricots ?

Les haricots ont historiquement nourri des communautés à travers le monde et restent aujourd’hui des aliments de base populaires dans de nombreuses cuisines, mais ils doivent surmonter un petit problème de relations publiques. Les gens savent peut-être maintenant comment cuisiner des haricots secs, et ils pourraient penser que chercher des haricots en conserve est une interdiction culinaire, le dernier recours dans un garde-manger. Mais les haricots sont prêts à briller et à occuper le devant de la scène en tant que héros d’un plat – comme l’histoire l’a montré.

Les haricots sont des cultures de base dans le monde entier. Les fèves sont originaires de l’ancien monde et étaient largement cultivées. En Egypte, les fèves cuites lentement sur du pain composent le plat national des ful medames, une recette si ancienne qu’elle est enregistrée dans les hiéroglyphes, écrit Albala dans Haricots : une histoire. D’autre part, les haricots phaseolus comme le noir, le pinto, la marine, la canneberge et le Great Northern sont originaires des Amériques, où ils représentent un tiers de la dynamique autochtone des «trois sœurs» du maïs, des haricots, de la courge – ou « milpa » en Amérique latine. Consommés ensemble, ils forment un ensemble nutritionnel complet de glucides complexes, de protéines et de vitamines. Cultivées ensemble, les tiges de maïs donnent aux haricots quelque chose sur quoi grimper, les haricots fournissent de l’azote au sol et la courge fournit une couverture.

Aux États-Unis, les haricots sont consommés d’une myriade de façons reflétant la culture, l’histoire et les préférences. Sandra Gutierrez, auteur de Haricots et pois de grande culturedit, « il y a des milliers de haricots qui ont été perdus à cause du changement de culture, mais aussi à cause du contrôle agricole des entreprises qui n’étaient pas nécessairement intéressées par l’entretien et la récupération des haricots anciens, mais qui étaient en fait simplement intéressées à gagner de l’argent avec le les haricots qui produisent le plus.

Le rendement par rapport à la variété est un compromis courant dans la culture des cultures. Non seulement cela, ajoute Gutierrez, « Je pense que la propriété des semences – l’idée qu’une entreprise peut venir et tout d’un coup posséder une graine et décider qui peut la cultiver et qui ne peut pas la cultiver – est insultante, et historiquement c’est est exploiteur.

Jusque dans les années 1980, la plupart des semences étaient dans le domaine public, mais les changements apportés à la législation sur la propriété intellectuelle ont permis à de grandes entreprises comme Monsanto, Bayer, Corteva, DuPont et Syngenta de développer et de breveter plus facilement de nouvelles semences. Les conséquences de la possession de semences sont importantes : l’achat de ces semences peut coûter deux fois plus cher et les entreprises peuvent poursuivre les agriculteurs s’ils cultivent des cultures exclusives (même si c’est accidentel par pollinisation). Les agriculteurs intéressés par le développement de leurs propres semences ont commencé à créer des programmes de semences open source pour collecter des variétés libres des limites de la propriété intellectuelle.

Les haricots sont des cultures de base subventionnées, ce qui signifie que le gouvernement accorde des paiements directs, une assurance-récolte et une aide en cas de catastrophe aux agriculteurs qui cultivent des haricots secs. Le Farm Bill américain vise à ce que les subventions aux cultures créent un système alimentaire plus résilient en aidant les agriculteurs à acheter du matériel, des semences et des engrais.

Mais dans une analyse de 2022 sur les effets des subventions sur la consommation de légumes, Tamar Haspel du Washington Post note que les subventions agricoles n’affecteront guère les habitudes de consommation. Elle suggère plutôt que les subventions du côté des consommateurs à des programmes comme SNAP auront le plus d’effet sur les gens qui mangent plus de légumes, y compris les haricots. Cependant, cela nous ramène à l’essentiel : pour que les haricots soient l’avenir des protéines, ils doivent être pour tout le monde, quelles que soient les classes sociales et les cultures.

Les haricots ont longtemps été accusés d’être stigmatisés autour de leur association avec la pauvreté et la lutte, en tant qu’élément de garde-manger que les gens se précipitent pour acheter pour traverser les moments difficiles. Les ventes de haricots Goya ont grimpé de 400 % au début de la pandémie de Covid-19. « Ici aux États-Unis, je pense tout d’abord que l’économie va forcer les gens à manger plus de haricots car la viande devient plus chère à mesure que l’inflation continue de grimper », a déclaré Gutierrez.

Le prix que vous payez pour les haricots dépend en grande partie du haut de gamme que vous souhaitez atteindre. Un sac de 16 onces de haricots noirs séchés de Goya coûte 2,29 $ sur FreshDirect, tandis que les variétés anciennes comme le « haricot San Franciscano » vendu coûtent 7,25 $ la livre sur le site Web de Rancho Gordo. « Il se trouve qu’ils sont tous les deux des haricots, mais pour des publics complètement différents. Ce serait très intéressant s’ils fusionnaient, si vous pouviez vendre un haricot sec vraiment bon marché, bon et facile », a déclaré Albala.

Une fois que les gens peuvent être encouragés à acheter des haricots, la prochaine étape consiste à leur apprendre à les cuisiner. Les haricots peuvent sembler intimidants, les chefs à domicile ne sachant pas s’ils doivent faire tremper leurs haricots secs ou non. Gutierrez insiste sur le fait que le trempage des haricots n’est pas nécessaire et qu’un pot instantané ou un autocuiseur est une bonne option pour réduire le temps nécessaire à la cuisson des haricots secs. D’un autre côté, cela ne devient pas beaucoup plus pratique que les haricots en conserve.

Il y a beaucoup de potentiel inexploité dans les haricots en conserve, affirme Albala, rappelant une conversation avec Bush’s Baked Beans, qui propose quelques offres avec des saveurs comme « Southwest Zest » et « Chili Magic », évoquant les barbecues, et l’original « Baked Beans » et « Grillin’ Beans », arrosés de sauces sucrées. « J’étais comme, pourquoi n’essayez-vous pas une autre espèce de haricot? Faire un dal indien, faire un haricot brun suédois, faire un haricot africain ? »

Prenant l’initiative de renforcer l’image publique des haricots, la campagne mondiale « Beans is How » vise à doubler la consommation de haricots d’ici 2028 pour aider à atteindre la sécurité alimentaire tout en faisant progresser l’agriculture durable. Paul Newnham, qui travaille également avec la campagne, décrit sa vision pour les 10 prochaines années comme « un monde où chacun reçoit des haricots deux ou trois fois par jour qui conviennent à sa partie du monde, et cela a un impact majeur sur la la qualité du sol et de l’environnement dans lequel nous cultivons des aliments, ainsi que notre propre santé et notre alimentation.

Parmi les autres fans de haricots, citons le Bureau des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, qui a déclaré le 10 février Journée mondiale des légumineuses, et le « Bean Deal », un groupe aux Pays-Bas qui vise à créer l’autosuffisance en protéines végétales en mettant en évidence la valeur agricole de la fixation de l’azote. légumineuses.

En ce qui concerne les flatulences, cela disparaîtra plus vous mangerez de haricots.