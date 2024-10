Certains utilisateurs des réseaux sociaux « répandent la peur » quant aux dangers liés à la consommation de légumineuses, notamment de haricots noirs. Faut-il vraiment s’inquiéter ?

La réponse courte est non, diététiste professionnelle Miranda Galati raconte USA TODAY. Elle note que même si certaines inquiétudes augmentent en ligne – de la part de ceux qui ne disposent pas de licences nutritionnelles ou médicales appropriées, pourrions-nous ajouter – « concernant les lectines et les antinutriments contenus dans les légumineuses… les avantages dépassent de loin ces risques exagérés ».

Les lectines sont un type de protéine qui se lie aux glucides et résiste à sa dégradation dans l’intestin, ce qui peut entraîner des problèmes de digestion, notamment des douleurs à l’estomac, des ballonnements, des gaz et de la diarrhée. Harvard.

Voici un aperçu de ce que les haricots noirs peuvent ajouter à votre alimentation et pourquoi les experts qualifiés ne se soucient pas réellement des dangers perçus.

Les haricots noirs sont-ils sains ?

Une demi-tasse de haricots noirs contient près d’un tiers de la quantité quotidienne recommandée de fibres, selon le Clinique Mayo. D’autres avantages incluent l’aide à vous sentir rassasié plus longtemps, à réguler la glycémie, à réduire le cholestérol et à prévenir les maladies.

« Les haricots noirs sont une source incroyable de fibres alimentaires et de phytonutriments pour aider à prévenir les maladies chroniques et à améliorer la glycémie », explique Galati. « Parce que les haricots noirs contiennent des fibres et des protéines végétales, ils constituent un choix idéal en matière de glucides pour toute personne aux prises avec sa glycémie. »

Pouvez-vous manger trop de haricots noirs ?

Pour la plupart des gens, il est généralement acceptable de manger des légumineuses tous les jours. En fait, leur consommation peut non seulement prévenir les problèmes de santé susmentionnés, selon une étude de 2014. étude publié dans Nature a montré qu’ils peuvent réellement aider à traiter ces maladies chez les personnes qui en sont déjà atteintes.

« Les lentilles ont des effets anti-inflammatoires et antioxydants sur le corps, elles constituent donc un excellent aliment à manger régulièrement », explique Galati.

La bonne nouvelle : la cuisson des légumineuses inactive la plupart des lectines, note Harvard. Il n’existe pas vraiment beaucoup de recherches sur les effets à long terme des lectines actives sur la santé du corps humain, et la plupart des recherches existantes sont menées sur des personnes vivant dans des pays où la malnutrition est courante, ce qui jette le doute sur l’idée que les lectines dans les légumineuses sont en fait à l’origine de problèmes de santé plus importants.

« Alors que de nombreuses personnes s’inquiètent des anti-nutriments contenus dans les haricots, leur cuisson réduit la teneur en anti-nutriments et élimine toute préoccupation réelle », explique Galati. « Si vous mangez des haricots cuits, et non crus, et que votre digestion peut les gérer, il y a très peu de risque à les consommer quotidiennement. »