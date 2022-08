Les Hamptons chics de New York accueillent plus d’une douzaine de collectes de fonds politiques ce mois-ci

Les démocrates et les républicains se dirigent vers les chics Hamptons, le terrain de jeu estival de New York, pour remplir leurs coffres de guerre de campagne dans les derniers mois des élections de mi-mandat de 2022 et, dans certains cas, pour tester les aspirations présidentielles pour 2024.

À un peu moins de 100 jours des élections de novembre, plus d’une douzaine de législateurs du Congrès et des États se rendent dans les Hamptons pour des collectes de fonds en août seulement. Les dirigeants de Wall Street, les titans des médias, les meilleurs avocats et autres chefs d’entreprise organisent de nombreux dîners de collecte de fonds coûteux dans leurs domaines balnéaires, selon des entretiens avec des collecteurs de fonds du GOP et démocrates, des donateurs et des consultants politiques. De nombreuses personnes dans cette histoire ont refusé d’être nommées pour discuter de rassemblements privés mettant en vedette des candidats et d’autres financiers.

“Ils sont tous ici”, a déclaré un collecteur de fonds démocrate organisant plusieurs événements à venir dans les Hamptons.

Les donateurs du comté de Suffolk sur Long Island, où se trouvent les Hamptons, ont versé plus de 17 millions de dollars aux candidats au cours du cycle électoral de 2022, selon les données du chien de garde non partisan du financement de la campagne OpenSecrets. Les donateurs du comté de Suffolk ont ​​donné plus de 45 millions de dollars aux campagnes lors des élections de 2020.

Les démocrates qui ont prévu des collectes de fonds dans les Hamptons incluent l’auteur et candidat au poste de gouverneur démocrate du Maryland Wes Moore, le gouverneur de New York Kathy Hochul, le candidat au poste de gouverneur de Géorgie Stacey Abrams et la représentante de la Chambre de Californie Karen Bass selon les invitations examinées par CNBC et des personnes familières avec le question. Hochul est candidat à la réélection contre le représentant Lee Zeldin, RN.Y., tandis que Bass fait campagne pour être le prochain maire de Los Angeles.

Une porte-parole de la campagne Hochul a refusé de commenter. Les représentants de Moore, Abrams et Bass n’ont pas renvoyé de demandes de commentaires.

Les républicains qui ont récemment programmé ou ont des alliés essayant d’organiser des réunions dans les Hamptons avec les principaux donateurs comprennent le sénateur du Nebraska Ben Sasse, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, le sénateur de l’Arkansas Tom Cotton, le chef de la minorité de la Chambre Kevin McCarthy de Californie, l’ancien vice-président Mike Pence et Marc Molinaro, un responsable du comté de l’État de New York, selon des invitations et des personnes proches du dossier.

Les représentants de Sasse, DeSantis, Cotton, McCarthy et Molinaro n’ont pas renvoyé de demandes de commentaires.

Sasse n’est pas rééligible avant 2026, sa collecte de fonds pourrait donc alimenter les spéculations selon lesquelles il envisage de se présenter à la présidence en 2024. Mark Gerson et le rabbin Erica Gerson organisent une collecte de fonds pour Sasse à leur domicile de Sag Harbor, NY, vendredi, selon une invitation. Les places coûtent entre 1 000 $ et 10 800 $ par personne, qui ira au comité de direction de Sasse. Gerson, co-fondateur du cabinet de conseil financier Gerson Lehrman Group, n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Molinaro est candidat à un siège à New York House en novembre et McCarthy est candidat à la réélection cette année. Faiseur de roi républicain et magnat du métal Andy Sabin co-organise une collecte de fonds jeudi dans son complexe de sept acres à Amagansett près d’East Hampton pour Molinaro avec McCarthy comme invité vedette, selon l’homme d’affaires.

Les billets pour l’événement vont de 1 000 $ à 5 000 $ en soutien à la campagne de Malinaro. Il a noté que Zeldin et le représentant Andrew Garbarino, RN.Y., assistaient également à l’événement. Stephen Louro, le PDG de la société d’avantages sociaux et d’assurance des régimes collectifs professionnels organise une collecte de fonds dans son domaine de Nissequogue pour Zeldin le 24 août. Le dîner, qui soutient sa campagne au poste de gouverneur, mettra en vedette un combinaison jet démonstration de vol, une performance du chanteur Christopher Macchio et un spectacle pyrotechnique, selon une invitation. L’immense maison au bord de l’eau de Louro comprend une piscine et un accès direct à la plage, selon Virtual Globetrotting, un site Web qui suit les maisons des riches et célèbres.

Louro n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Sabin a déclaré qu’il avait été invité à une collecte de fonds des Hamptons qui a eu lieu fin juillet pour la campagne de gouverneur de DeSantis qui a été organisée par un investisseur nommé Doug Douglas, a expliqué la collecte de fonds républicaine. Une autre collecte de fonds du GOP a déclaré que DeSantis devrait revenir dans les Hamptons d’ici la fin du mois.

Sabin, qui a contribué un peu plus de 220 000 $ à Trump Victory, un comité conjoint de collecte de fonds pour l’ancien président Donald La campagne de Trump et le Comité national républicain lors de ses deux candidatures à la présidence, a déclaré qu’il ne soutiendrait pas Trump lors d’une primaire du GOP à la présidence en 2024 – mais qu’il le soutiendrait aux élections générales s’il obtient la nomination en 2024. Sabin a déclaré qu’il avait rencontré plusieurs prétendants potentiels à 2024, et, bien qu’il ne dise pas qui il a rencontré, il a noté qu’il n’avait pas parlé à Trump depuis sa défaite en 2020. Il a récemment aidé DeSantis à collecter plus d’un million de dollars lors d’une collecte de fonds au Ocean Reef Club à Key Largo, en Floride, a déclaré Sabin.

Sabin a déclaré que l’une des raisons pour lesquelles il s’est agrippé à Trump est la réticence de l’ancien président à quitter l’élection présidentielle de 2020. “Je pense que beaucoup de gens comme moi voulaient qu’il dépasse 2020”, a expliqué Sabin. “Il pourrait être d’une telle aide pour le parti s’il pouvait surmonter le fait qu’il a perdu”, a-t-il ajouté.

Trump a dit Magazine de New York dans une récente interview qu’il a déjà décidé de se présenter à nouveau à la présidence, et qu’il n’a qu’à décider s’il lance une campagne avant ou après les élections de mi-mandat de 2022.

DeSantis se bat pour sa réélection en Floride, mais lui aussi a rencontré de puissants donateurs extérieurs à l’État et n’a pas non plus publiquement exclu de se présenter à la présidence. Cotton n’est pas non plus rééligible avant quatre ans, mais il est aurait s’est blotti avec des donateurs pour discuter d’une course à la présidence en 2024. Pence, qui était le vice-président de Trump, s’est également blotti en privé avec des donateurs et n’a pas exclu une course à la Maison Blanche en 2024.

Quant aux autres hôtes de ces événements en août, c’est un who’s who de chefs d’entreprise fortunés qui pourrait aider à amasser des millions de dollars pour les candidats. Moore devrait être hébergé au Water Mill, NY, domicile de Brian Eizenstat, associé directeur du fonds spéculatif Dilation Capital, selon une invitation. L’événement devrait avoir lieu le 21 août, avec des billets à partir de 500 $ et jusqu’à 6 000 $. Parmi les autres co-hôtes répertoriés figurent Jon Henes, PDG de la société de conseil aux entreprises C-Street Advisory Group.

Eizenstat n’a pas renvoyé de demande de commentaire.

Le vétéran de Wall Street, Richard Perry, et sa femme, Lisa, organisent jeudi une collecte de fonds dans leur maison des Hamptons pour Abrams, selon un e-mail aux donateurs. L’invitation, qui ne dit pas qui organise l’événement, demande 1 000 $ à 10 000 $ par billet. Le rassemblement est à l’appui de One Georgia, le comité de direction d’Abrams, selon l’invitation.

Le domaine en bord de mer de Perry’s Hamptons à Sag Harbor dispose d’une piscine et d’un court de tennis, selon Virtual Globetrotting. Perry dirigeait autrefois Perry Capital, aujourd’hui fermé, et est le neveu de feu Jimmy Cayne, l’ancien PDG de Bear Stearns.

Abrams sera également cette semaine au domicile des Hamptons d’Emily Giske, associée principale du géant du lobbying Bolton-St.Johns, a déclaré un consultant politique. Gisk n’a pas répondu à une demande de commentaire. Perry et sa femme n’ont pas répondu aux demandes répétées de commentaires.

L’homme d’affaires Dennis Mehiel doit co-organiser une réception en soirée pour Hochul dans son manoir Water Mill le 13 août, selon une invitation. Les billets pour ce rassemblement coûtent jusqu’à 25 000 $, avec d’autres co-hôtes, dont le responsable des relations publiques Mike Kempner et Bruce Mosler, un dirigeant du cabinet d’avocats Cushman and Wakefield.

Charles Philips, l’ancien PDG de la société de logiciels Infor, co-organise avec l’avocate chevronnée Melissa Prober une collecte de fonds de 1 500 $ par assiette dans sa maison d’East Hampton pour Bass. Phillips a déclaré qu’il organisait également une collecte de fonds pour le maire de New York, Eric Adams, fin août.

“Pour les démocrates modérés de bon sens, les donateurs semblent favorables et intéressés”, a-t-il ajouté, lorsqu’on lui a demandé quel type d’accueil il recevait pour l’événement Bass.