Les Hampshire Hawks remportent Vitality Blast après un incroyable drame de dernière balle contre le Lancashire Lightning | Nouvelles du cricket

Il y a eu un drame au dernier ballon alors que le Hampshire pensait avoir battu le Lancashire, mais cela s’appelait un no-ball! Cependant, le coup franc n’avait pas d’importance car le Hampshire a remporté la victoire dans la finale de Vitality Blast

Les Hampshire Hawks ont battu le Lancashire Lightning d’un point pour remporter le Vitality Blast après une arrivée extraordinaire en finale à Edgbaston.

Les joueurs du Hampshire célébraient avec des feux d’artifice autour du sol lorsque Nathan Ellis a lancé Richard Gleeson avec ce qui aurait dû être la dernière balle du match, seulement pour que la balle soit qualifiée de non-balle.

Cela a laissé le Lancashire avec un coup franc et seulement deux nécessaires pour gagner, une égalité leur suffisant pour triompher grâce à un total plus élevé en avantage numérique.

Hampshire 152-8 – McDermott (62 sur 36) ; Parkinson (4-26), L Bois (2-26)

Lancashire 151-8 – Croft (36 sur 25); Fuller (2-19), Dawson (2-23)

Cependant, Gleeson a balancé et raté et malgré la tentative de brouiller deux byes au gardien de guichet au milieu de plus de confusion, ils n’en ont réussi qu’un et le Hampshire a pu célébrer à nouveau.

Un troisième titre Blast semblait loin lorsque Matt Parkinson (4-26) a pris son quatrième guichet pour quitter les Hawks 111-7.

Matt Parkinson a pris 4-26 pour le Lancashire alors qu’ils limitaient le Hampshire à 152-8

Même après avoir trouvé leur chemin vers 152-7, Ben McDermott en tête avec 62 sur 36 balles, le Hampshire a semblé en difficulté avec le Lancashire apparemment en croisière à 72-1 au huitième.

Cependant, les spinners Liam Dawson (2-23) et Mason Crane (1-19) ont commencé la riposte et le terrain devenant de plus en plus difficile à battre, le Lancashire a eu du mal à retrouver toute sorte d’élan.

Ils en ont fait assez pour rester en lice jusqu’au dernier, mais même avec tout le drame du dernier ballon, c’était plus la déception du jour de la finale pour le Lancashire alors que les Hawks remportaient le trophée.

Parkinson met les Hawks en vrille

James Vince a remporté le tirage au sort et a rapidement décidé de frapper en premier, suivant la formule qui avait aidé le Hampshire à remporter 11 victoires en 12 matchs avant la finale.

Ils ont rapidement été sous pression alors que Vince (5) a été roqué par Richard Gleeson (1-27) dans la seconde avant que Luke Wood (2-26) ne retire la star de la demi-finale Tom Prest (2) à la fin de la suivante.

Richard Gleeson a battu James Vince dans la deuxième partie du match

McDermott a répliqué pour les Hawks, frappant Wood et Danny Lamb dans les gradins pour amener son équipe à 48-2 à la fin du jeu de puissance.

Avec l’introduction de Parkinson, cependant, le Lancashire a rapidement repris le contrôle.

Ensuite, Leggie s’est levé et a couru avec le guichet de Joe Weatherley, attrapé par Steven Croft après un balayage en tête, et a fait attraper Dawson à long terme pour quitter le Hampshire 67-4 au 10e.

Ben McDermott a ouvert la voie au Hampshire avec la batte

Encore une fois, McDermott a répliqué, prenant 21 du solitaire de Luke Wells pour faire remonter un demi-siècle à partir de 32 balles.

Cependant, le plaisir de l’Australien a pris fin au premier ballon du suivant lorsque Parkinson l’a trompé avec un ballon qui a dérivé et a dérapé pour toucher le moignon de la jambe.

McDermott a été renversé par Parkinson après avoir fait un quickfire 62

Un coup dur porté par le Lightning, et ils ont encore augmenté la pression sur le Hampshire avec Lamb (1-21) et Parkinson représentant respectivement James Fuller (10) et Nathan Ellis (2).

De 111-7 à mi-parcours du 15, le Hampshire a pu se frayer un chemin jusqu’à un total qui a donné une chance à ses quilleurs, avec Ross Whiteley (22 sur 20) et Chris Wood (20 sur 17) jouant des coups pratiques dans les circonstances. .

Le Lancashire se décolle après un bon départ

Le Lancashire avait réussi 89 points en avantage numérique lors de leur victoire en demi-finale contre le Yorkshire et lorsque Phil Salt a tiré la première balle de la poursuite pour quatre, puis a frappé un coup franc dans le Hollies Stand, leurs supporters rêvaient d’une répétition.

Cependant, un troisième coup tiré dans le Wood over s’est avéré un de trop et un bord supérieur a été bien pris par Prest venant de la place profonde pour prendre la prise.

Regardez Steven Croft frapper quatre quatre de suite pour le Lancashire lors de la finale Vitality Blast contre le Hampshire

Après un certain nombre de jeux et de ratés dans les deux prochains overs, ponctués par le remarquable tir de rampe de Keaton Jennings pendant six, Steven Croft a fait redémarrer le Lancashire avec quatre quatre d’affilée contre Brad Wheal, les deux derniers ont glorieusement battu à travers le couvertures.

Le Lancashire a traversé le reste du jeu de puissance, mais l’introduction de la rotation a complètement changé le teint de la poursuite.

Croft (36 sur 25) a été attrapé sur le côté de la jambe de manière bizarre par Mason Crane – le ballon a frappé son pad avant que la poursuite de sa tentative de tirage ne fasse effleurer le ballon et McDermott l’a attrapé entre ses jambes.

Dane Vilas a survécu à un rattrapage derrière la balle suivante, mais Jennings (24 sur 20) est parti dans la prochaine, trouant pour donner à Liam Dawson (2-23) son premier guichet, et Hampshire était soudainement de retour dans le match.

Un grand moment est venu dans la dernière manche de Dawson lorsque Vilas (23 sur 20), après avoir pris le Lancashire au-delà de 100 avec un six uppercut au-dessus du troisième, a tenté de frapper le spinner du bras gauche par-dessus la couverture mais n’a pas pu obtenir l’élévation et Vince a sauté et atteint pour prendre la prise.

Les quilleurs du Hampshire serrent habilement le Lancashire

Les Hawks célébraient à nouveau dans la partie suivante lorsque Luke Wells a reçu un lbw à Crane, seulement pour que le gaucher soit gracié après un examen avec le ballon manquant de la souche.

Le Lancashire n’avait besoin que d’un peu plus qu’une balle, mais avec la tension qui montait à chaque balle et les quilleurs du Hampshire exécutant leurs plans avec brio, même cela était délicat.

Leur tâche est devenue encore plus difficile lorsque le finisseur expert Tim David (8) a été piégé par Fuller – cette fois, l’examen n’a pas aidé le Lightning.

L’impressionnant Fuller (2-19) a ensuite fait attraper Lamb (2), mais juste au moment où il semblait que le Hampshire avait terminé le match, au 19e, Wells a tiré Wood pour six et a matraqué la balle suivante pour quatre.

Il a été chassé par un coup direct de Vince pour mettre fin à cela, laissant le Lancashire ayant besoin de 11 du dernier, joué par Ellis.

Nathan Ellis a gardé son sang-froid pour mener les Hampshire Hawks à une remarquable victoire de Vitality Blast

Cela a été réduit à sept sur trois avant que Luke Wood ne soit épuisé. Gleeson est entré et a frappé sa première balle pour deux, laissant quatre nécessaires de la balle.

Même à ce stade, personne n’aurait pu anticiper l’arrivée dramatique qui allait arriver et, finalement, voir le Hampshire couronné champion.

Regardez le troisième match international d’une journée décisif entre l’Angleterre et l’Inde à Emirates Old Trafford à partir de 10h30, dimanche en direct sur Sky Sports Cricket. Le jeu commence à 11h.