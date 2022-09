Les hamburgers végétariens du futur pourraient-ils être fabriqués à partir de déchets alimentaires ?

En règle générale, les galettes de burger végétarien sont faites d’un mélange de soja, de pois chiches et de diverses sortes de graines. Les futures recettes de ces produits « alt meat » pourraient réduire encore plus les impacts environnementaux en recyclant les déchets issus de la production de ces aliments. Il s’agit essentiellement de fabriquer des aliments nutritifs à partir de ce qui est généralement considéré comme des déchets.

Il n’est pas rare de faire des bouillons à partir d’épluchures de carottes ou de faire frire des épluchures de pommes de terre ou de patates douces. Alors, quelles autres façons les déchets alimentaires pourraient-ils être utilisés pour créer de nouveaux plats ou produits ? Rassurez-vous, personne ne se lancera dans la fabrication de burgers à partir du contenu de votre poubelle. Cependant, les scientifiques ont trouvé un moyen de recycler les déchets issus de la production de soja, de pois chiches, de pois ou de blé – les types d’ingrédients qui constituent généralement des alternatives végétales aux protéines animales.

En Nouvelle-Zélande, c’est une piste de recherche poursuivie par la marque Off-Piste Provisions, qui s’est rapprochée d’une université scientifique de Singapour — Nanyang Technological University — qui a à son tour développé une technique de culture d’un produit alimentaire à base de champignons à partir d’aliments déchets. Il reproduit la texture, mais aussi le goût et la teneur en protéines d’une viande végétale. Si l’idée semble totalement folle, elle tombe sous le sens des scientifiques, qui ont utilisé des techniques de fermentation pour produire des champignons comestibles. En effet, les sous-produits de l’industrie alimentaire riches en nutriments peuvent être utilisés pour faire pousser des champignons contenant des nutriments essentiels comme les acides aminés, le fer et les protéines. Pour le propriétaire de cette entreprise néo-zélandaise, ce produit alimentaire à base de champignons pourrait même être plus nutritif que ceux actuellement utilisés pour fabriquer des substituts de viande à base de plantes.

Ce processus pourrait vraisemblablement inclure des peaux de fruits ou des drêches de brasseurs de bière. En effet, de la farine est déjà produite à partir de ces restes de céréales. En recyclant également les peaux de soja ou les tiges de blé, les fabricants pourraient obtenir un produit qui pourrait être utilisé pour fabriquer des aliments riches en protéines dont la production nécessiterait moins d’énergie et d’eau. Selon les scientifiques basés à Singapour, les résultats de leurs recherches offrent une réelle opportunité de donner une seconde vie aux déchets alimentaires. En plus de réduire le gaspillage alimentaire, ce nouveau procédé pourrait également mettre fin aux émissions de gaz à effet de serre générées par les sous-produits du soja ou de diverses cultures céréalières, qui s’ajoutent à l’empreinte carbone de ces productions agricoles lorsqu’elles se décomposent en décharge.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici