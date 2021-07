Les hamburgers à base de plantes prennent le relais des petits pains à la viande transformée, mais sont-ils sains ?

Université de Hertfordshire Hatfield (Royaume-Uni) (The Conversation) Les régimes à base de plantes ont gagné en popularité au cours des dernières années. En conséquence, il y a eu un boom de la demande d’alternatives à base de plantes aux aliments préférés, y compris les viandes, comme les saucisses et les hamburgers. L’industrie des substituts de viande à base de plantes devrait connaître une croissance massive au cours des prochaines années. Mais il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur ces produits alimentaires, y compris s’ils sont aussi sains que certains peuvent le penser.

Bien que bon nombre de ces produits prétendent être fabriqués principalement à partir de plantes, ils ne sont pas si différents des autres produits alimentaires ultra-transformés. Ils contiennent souvent de nombreux ingrédients similaires, notamment des isolats de protéines, des émulsifiants, des liants et d’autres additifs, et sont fabriqués à l’aide de méthodes de traitement industriel. Ils peuvent donc être considérés comme un produit alimentaire ultra-transformé. De nombreuses preuves établissent un lien entre les aliments ultra-transformés et l’obésité, le diabète de type 2, le cancer et d’autres maladies chroniques. Cela est probablement dû à une combinaison de leur faible contenu nutritionnel, d’additifs synthétiques et d’un manque de fibres, ce qui est important pour donner une sensation de satiété. Ces types d’aliments sont également une raison pour laquelle une mauvaise alimentation est devenue la principale cause de décès dus aux maladies chroniques dans le monde, car ils sont facilement disponibles, faciles à trop manger, manquent de nutriments et fournissent désormais environ la moitié ou plus des calories consommées dans les pays. comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et le Canada.

La nouveauté des hamburgers à base de plantes et d’autres alternatives à la viande signifie qu’il n’y a pas encore eu le temps de voir si ces nouveaux aliments ultra-transformés ont également des coûts de santé similaires. Mais les ingrédients que contiennent certains produits sont préoccupants. Le concentré de protéines de soja est la principale source de protéines dans de nombreux substituts de viande à base de plantes. Mais le concentré de protéines de soja contient un niveau de nitrites comparable à celui des produits à base de bacon de grande consommation. On pense que les niveaux de nitrites dans le bacon et d’autres viandes transformées expliquent pourquoi la consommation de ces produits augmente le risque de cancer colorectal. Une alimentation riche en nitrites est également associée à un risque accru d’autres maladies chroniques, notamment les maladies rénales, le diabète de type 2 et les maladies respiratoires telles que la maladie pulmonaire obstructive chronique.

L’hème, qui donne de la couleur et du goût à la viande transformée, est parfois aussi un ingrédient. Dans les produits carnés, il a été démontré que l’hème réagit avec les nitrites, les rendant encore plus nocifs en formant une molécule hautement réactive appelée nitrosyl-hème. Il n’est pas certain qu’il y ait un effet similaire dans les produits à base de plantes, mais la présence d’hème et de nitrites ensemble est préoccupante. De nombreux hamburgers à base de plantes contiennent également le stabilisant et l’émulsifiant méthylcellulose afin de leur donner une texture semblable à celle de la viande. Il a été démontré que la méthylcellulose modifie le microbiome intestinal et augmente l’inflammation chez la souris, et ces changements peuvent augmenter le risque de cancer du côlon, bien que les études humaines fassent encore défaut.

À l’heure actuelle, il n’y a aucune preuve provenant d’études humaines pour un lien entre la consommation de hamburgers à base de plantes et le cancer colorectal ou d’autres maladies chroniques. Mais les seuls tests de sécurité effectués jusqu’à présent concernaient la nouvelle forme d’hème. Et ce produit d’hème n’a été testé en tant que composé pur que dans des systèmes expérimentaux, et non dans des conditions réelles où l’on ne sait pas si le cocktail d’hème, de nitrites et d’autres additifs pourrait interagir et augmenter le risque de cancer chez l’homme. Alors, qu’en est-il des personnes qui tentent de concilier une alimentation saine avec des préoccupations concernant l’impact de leurs habitudes alimentaires sur l’environnement et le bien-être animal ? Certains peuvent considérer que tout risque potentiel lié aux hamburgers à base de plantes en vaut la peine pour répondre à leurs préoccupations concernant l’environnement et le bien-être des animaux.

Mais si vous êtes préoccupé par la consommation de ces substituts de viande à base de plantes ultra-transformés, vous pouvez faire beaucoup d’autres choses. Si vous mangez de la viande, mais que vous souhaitez tout de même réduire l’impact environnemental des aliments que vous mangez, choisir de la viande produite de manière plus durable peut vous aider. Si vous suivez un régime strictement végétarien ou végétalien, cuisiner des repas avec des lentilles, des haricots et des pois chiches peut également vous garantir un repas riche en protéines avec un impact environnemental moindre. Bien sûr, tous les substituts de viande à base de plantes sur le marché ne sont pas nécessairement mauvais pour vous. Le marché des aliments à base de plantes est encore émergent, ce qui signifie que de nombreux nouveaux produits sont encore en cours de développement et que la recherche est toujours en cours. Mais si vous envisagez d’acheter l’un de ces produits, il peut être intéressant de vérifier d’abord la liste des ingrédients et de connaître les risques de manger trop d’aliments ultra-transformés.

