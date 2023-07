Les haltérophiles indiens prêts pour une riche récolte de médailles malgré l’absence de Mirabai Chanu

L’Inde, pays hôte, devrait remporter un sac de médailles malgré l’absence d’athlètes vedettes, dont Mirabai Chanu, lorsque les championnats du Commonwealth débuteront mercredi.

Les tournois du Commonwealth – Jeux du Commonwealth et Championnats du Commonwealth – sont un terrain de chasse heureux pour les haltérophiles indiens, qui profitent au maximum de l’absence de puissances traditionnelles comme la Chine et la Corée du Nord.

Depuis l’édition 2011 des championnats du Commonwealth, l’Inde a terminé en tant que nation la plus performante à chaque fois, sauf en 2013 et 2021.

Lors de la dernière édition, les haltérophiles indiens ont régné en maître, rapportant 16 médailles – le plus par un pays en 2021 – mais ont perdu la première place au profit du Canada en raison d’un nombre de médailles d’or inférieur.

Et cette année, les haltérophiles auront à cœur de rectifier l’erreur, surtout avec le public local qui les encourage.

Malgré l’absence du médaillé d’argent olympique de Tokyo Mirabai – le plus grand nom de l’haltérophilie indienne, le champion olympique de la jeunesse Jeremy Lalrinnunga, les médaillés CWG Achinta Sheuli, Bindyarai Devi et Sanket Sargar pour diverses raisons, l’équipe de 20 membres est plus que capable de monter sur le podium .

Plusieurs des haltérophiles de l’équipe ont goûté au succès en 2021 et sont montés sur le podium à Tachkent, en Ouzbékistan.

L’ancien champion d’Asie dans la catégorie des 45 kg Jhilli Dalabehera et le médaillé d’argent des Championnats du monde juniors 2022 Gyaneshwari Yadav concourront dans la catégorie des 49 kg en l’absence de Mirabai.

Popy Hazarika (59 kg) et le duo de bronze du CWG Harjinder Kaur (71 kg) et Lovepreet Singh (109 kg) aimeraient changer la teinte de leurs médailles d’argent en or.

Le double champion Ajay Singh, quant à lui, aimerait réaliser un triplé de médailles d’or.

Le champion national N Ajith (73 kg) en route pour les Jeux d’Asie serait désireux de réaliser une belle performance dans un événement international en l’absence de son rival Sheuli, qui

concourt dans la même catégorie de poids.

L’Inde accueille le tournoi pour la deuxième fois, après l’avoir organisé avec succès à Pune en 2015.

Pas moins de 253 haltérophiles, dont 52 Indiens, seront en compétition dans les catégories senior, junior et jeunesse lors du tournoi de cinq jours.

Le tournoi, qui aura lieu à l’Université Gautam Budh, servira également de test pour le nouveau site avant le plus prestigieux championnat asiatique d’haltérophilie junior et jeunesse de l’AWF, qui devrait commencer plus tard ce mois-ci.

Équipe indienne

Femmes: Komal Kohar (45kg), Jhilli Dalabehera (49kg), Gyaneshwari Yadav (49kg), Shrabani Das (55kg), Popy Hazarika (59kg), Nirupama Devi (64kg), S Pallavi (64kg), Harjinder Kaur (71kg), Vanshita Verma (81kg), Purnima Pandey (+87kg).

Hommes: Mukund Aher (55kg), T Madhavan (67kg), Shubham Todkar (61kg), N Ajith (73kg), Ajay Singh (81kg), Amarjit Guru (89kg), Vishwakarma Jagdish (96kg), Harshad Wadekar (96kg), Harcharan Singh (102 kg), Lovepreet Singh (109 kg).

