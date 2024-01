Les Haïtiens victimes de la violence des gangs sont désespérés après qu’un tribunal kenyan ait bloqué le déploiement des forces de police

PORT-AU-PRINCE, Haïti (AP) — Les stations de radio à travers Haïti ont été saturées d’appels quelques heures seulement après un tribunal au Kenya bloqué le déploiement d’une force de police soutenue par l’ONU pour aider à lutter contre les gangs dans ce pays des Caraïbes en difficulté.

De nombreux appelants se sont demandés : quelle est la prochaine étape ?

Peu de gens le savent.

L’incertitude et la peur se sont répandues depuis la décision de vendredi, avec une violence atteignant de nouveaux records alors que les gangs resserrent leur emprise sur la capitale haïtienne et au-delà.

“En l’absence d’une mission extérieure robuste qui serait déployée très prochainement, nous sommes confrontés à un scénario assez tragique en Haïti”, a prévenu Diego Da Rin de l’International Crisis Group.

Les gangs qui contrôlent environ 80 % de la capitale haïtienne ont, ces dernières semaines, attaqué et pris le pouvoir de communautés auparavant pacifiquestuant et blessant des dizaines de personnes, ce qui suscite des inquiétudes généralisées quant au contrôle imminent de tout Port-au-Prince.

Le nombre de personnes tuées l’année dernière en Haïti a plus que doublé pour atteindre près de 4 500, et le nombre d’enlèvements signalés a bondi de plus de 80 % pour atteindre près de 2 500 cas, selon le plus récent rapport. ONU. statistiques.

Pendant ce temps, la Police nationale d’Haïti perd des officiers à « un rythme alarmant », tandis que ceux qui sont encore en service continuent d’être submergés par les gangs, selon un rapport de l’ONU publié cette semaine. Plus de 1 600 agents ont quitté le département l’année dernière et 48 autres auraient été tués.

En outre, le matériel envoyé par la communauté internationale pour aider à renforcer un service de police sous-financé s’est effondré sous les violents combats avec les gangs. Seuls 21 des 47 véhicules blindés étaient opérationnels à la mi-novembre, dont 19 « gravement endommagés lors d’opérations anti-gangs ou en panne », selon le rapport de l’ONU. Les sept véhicules restants « sont définitivement désactivés », précise-t-on.

« La situation est devenue excessive. Assez, c’est assez », a déclaré un homme qui s’est identifié comme le pasteur Malory Laurent lorsqu’il a appelé Radio Caraïbes pour s’exprimer sur la décision de vendredi. “Chaque jour, on a l’impression qu’il n’y a plus d’espoir.”

Le gouvernement du Kenya a annoncé qu’il ferait appel de cette décision. Reste à savoir combien de temps cela pourrait prendre et si d’autres pays qui se sont engagés à envoyer des forces plus réduites pour renforcer la mission multinationale envisageraient de s’y lancer seuls.

Parmi ceux qui prévoyaient d’envoyer des forces figuraient les Bahamas, la Jamaïque, le Belize, le Burundi, le Tchad et le Sénégal.

« Tout ce que je dirai à ce stade, c’est qu’il s’agit d’un revers majeur pour le peuple haïtien qui aspire à vivre dans un pays stable », a déclaré Roosevelt Skerrit, Premier ministre de la Dominique et ancien chef d’un bloc commercial des Caraïbes connu sous le nom de Caricom. qui a récemment envoyé des délégations en Haïti pour aider à résoudre les troubles. « La décision du tribunal kenyan justifie une réunion d’urgence des amis d’Haïti pour déterminer avec le peuple haïtien le plan B. »

Le Premier ministre bahaméen Philip Davis n’a pas répondu aux messages de commentaires, pas plus que le bureau du Premier ministre jamaïcain Andrew Holness.

Hugh Todd, le ministre des Affaires étrangères du Guyana, a déclaré à l’Associated Press que le bloc commercial se réunirait probablement bientôt pour discuter des implications de la décision en attendant des nouvelles de la Jamaïque.

« Nous devrons voir s’il existe un espace juridique pour nous permettre d’opérer », a-t-il déclaré, évoquant s’il existe d’autres options juridiques qui pourraient permettre au Kenya et à d’autres pays d’aller de l’avant.

Les responsables de l’ONU n’ont fait aucun commentaire depuis la décision du tribunal.

Edwin Paraison, ancien diplomate haïtien et directeur exécutif d’une fondation qui cherche à renforcer les liens entre Haïti et la République dominicaine, a déclaré qu’il serait surpris si les dirigeants internationaux n’avaient pas de plan B.

Il a déclaré que la décision permettrait cependant à Haïti de mettre en œuvre ses propres solutions contre la violence des gangs, et qu’il estime qu’il dispose de suffisamment de ressources pour le faire.

« Une entité qui n’a jamais été mentionnée, et nous ne comprenons pas pourquoi elle n’a jamais été mentionnée, est l’armée haïtienne, même si elle en est à un stade embryonnaire », a-t-il déclaré.

Paraison a souligné que plus de 600 soldats récemment formés au Mexique pourraient travailler aux côtés de la police.

« Nous devons examiner les ressources dont nous disposons au niveau local pour faire face à cette situation », a-t-il déclaré.

Mais ces ressources pourraient ne pas suffire, estime André Joseph, 50 ans, propriétaire d’un petit magasin de proximité au centre-ville de Port-au-Prince, l’un des quartiers les plus dangereux de la capitale.

Les gens qui vivent et travaillent autour de son magasin sont très protecteurs envers lui et son entreprise, a-t-il déclaré.

« J’espère que quelqu’un pourra aussi se battre pour eux », a déclaré Joseph. « La force internationale serait la meilleure chose que ces gens aient ici, et pour moi aussi. »

Mais en l’absence d’un tel projet, il souhaiterait que l’argent réservé à la mission multinationale aille plutôt à Haïti afin que celle-ci puisse reconstruire ses propres forces et combattre les gangs.

De nombreux Haïtiens se sont plaints de la décision de vendredi, notamment Marjorie Lamour, une mère de deux enfants de 39 ans qui vend de la lingerie féminine dans un petit conteneur qu’elle transporte avec elle. Elle est obligée de garder sa charge légère au cas où elle devrait fuir des gangs.

“Certains jours, je suis ici toute la journée, puis il y a une fusillade, je m’enfuis et je rentre à la maison sans un centime”, a déclaré Lamour, qui a qualifié la décision de “crime majeur” contre les Haïtiens.

Elle a souligné qu’elle et sa famille ont déjà été forcées de fuir deux maisons différentes en raison de la violence des gangs, qui a laissé plus de 310 000 Haïtiens sans abri.

« Je ne veux pas avoir à me présenter une troisième fois », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle ne gagne pas assez d’argent pour s’occuper correctement de ses enfants. « Donner à mes enfants un repas une fois par jour est déjà assez difficile. J’espère que Dieu pourra faire quelque chose pour nous parce que personne ne fait rien.

Da Rin, de l’International Crisis Group, a noté que le côté positif est que la mission soutenue par le Conseil de sécurité de l’ONU n’a pas précisé que Kenya serait celui qui le dirigerait. Il a déclaré que cela ouvre la possibilité qu’un autre pays prenne les rênes sans réunions supplémentaires ni approbation du conseil.

Alors qu’Haïti attend la possibilité d’un plan B, Da Rin a déclaré qu’il craignait que la situation ne fasse qu’empirer, surtout compte tenu de l’arrivée récente de l’ancien chef rebelle haïtien Guy Philippe, qui n’a pas soutenu la mission dirigée par le Kenya.

« Avec cette nouvelle, le désespoir des Haïtiens de voir une issue à la crise sécuritaire augmente », a-t-il déclaré. “Ils pourraient prendre des décisions un peu radicales.”

Coto a rapporté de San Juan, Porto Rico. Le journaliste d’Associated Press Bert Wilkinson à Georgetown, en Guyane, a contribué.