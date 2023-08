Les Haïtiens se rassemblent pour protester contre l’enlèvement d’une infirmière et de sa fille américaines – NBC Los Angeles

Des chants de « liberté » ont résonné dans les rues devant un centre d’aide dans la capitale haïtienne, Port-au-Prince, lundi, où quelques jours plus tôt, une infirmière américaine et sa fille avaient été kidnappées par des hommes armés.

Des centaines d’Haïtiens ont défilé dans la zone ravagée par les gangs, éclatant de colère face à l’enlèvement, qui est devenu un symbole de l’aggravation de la violence qui sévit dans la nation des Caraïbes.

Alix Dorsainvil, une femme du New Hampshire, travaillait comme infirmière communautaire pour le groupe d’aide religieuse et humanitaire El Roi Haïti lorsqu’elle et sa fille ont été emmenées de son campus jeudi, a indiqué l’organisation. Elle est l’épouse de son fondateur, Sandro Dorsainvil.

Des témoins ont déclaré à l’Associated Press que Dorsainvil travaillait dans la petite clinique en brique de son organisation lorsqu’un groupe d’hommes armés a fait irruption et l’a saisie. Lormina Louima, une patiente en attente d’un contrôle, a déclaré qu’un homme avait sorti son arme et lui avait dit de se détendre.

« Quand j’ai vu l’arme, j’ai eu tellement peur », a déclaré Louima. « J’ai dit: » Je ne veux pas voir ça, laissez-moi partir. « »

D’autres membres de la communauté ont déclaré que les hommes non identifiés avaient demandé une rançon d’un million de dollars, ce qui est devenu la norme alors que les gangs d’Haïti se tournent vers une multitude d’enlèvements pour se remplir les poches et saigner le pays à sec. Des centaines de personnes ont été kidnappées en Haïti cette année seulement, selon les chiffres du Centre local d’analyse et de recherche sur les droits de l’homme à but non lucratif.

Depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse en 2021, les gangs ont pris le contrôle d’une grande partie de Port-au-Prince, tuant, violant et semant la terreur dans des communautés souffrant déjà d’une pauvreté endémique.

Le jour même où Dorsainvil et sa fille ont été emmenées, le Département d’État américain a émis un « avis de ne pas voyager » pour Haïti et a ordonné au personnel non urgentiste de partir au milieu des problèmes de sécurité croissants. Dans son avis, le Département d’État a déclaré que « les enlèvements sont répandus et que les victimes comprennent régulièrement des citoyens américains ».

La violence a suscité la colère des Haïtiens, qui disent vouloir simplement vivre en paix.

Les manifestants, en grande partie originaires de la zone autour du campus d’El Roi Haïti, qui comprend une clinique médicale, une école et plus encore, ont fait écho à cet appel alors qu’ils marchaient dans les rues étouffantes brandissant des panneaux en carton écrits en créole à la peinture rouge.

« Elle fait du bon travail dans la communauté, libérez-la », lit-on.

Parmi les manifestants se trouvait Jean Ronald, un résident local qui a déclaré que la communauté avait considérablement bénéficié des soins prodigués par El Roi Haïti.

Ces groupes sont souvent les seules institutions dans des zones bien au-delà de la portée de la loi, mais ont de plus en plus dû mettre fin à leurs opérations à mesure que la violence s’intensifiait. Les fermetures laissent souvent des milliers de familles vulnérables sans accès aux services de base comme les soins de santé ou l’éducation.

Plus tôt ce mois-ci, Médecins sans frontières a annoncé qu’il suspendait les services dans l’un de ses hôpitaux parce qu’une vingtaine d’hommes armés ont fait irruption dans une salle d’opération et ont arraché un patient.

Alors que les manifestants traversaient la zone où Dorsainvil a été prise, les rues étaient étrangement calmes. Les portes de la clinique où elle travaillait étaient fermées, le petit bâtiment en brique vide. Ronald et d’autres dans la région craignaient que le dernier enlèvement ne signifie que la clinique ne rouvrira pas.

« S’ils partent, tout (les programmes du groupe d’aide) s’arrêtera », s’inquiète l’Haïtien. « L’argent qu’ils demandent, nous ne l’avons pas. »

Peu de temps après, les protestations se sont dispersées.

Le porte-parole du département d’État, Matthew Miller, a refusé de confirmer lundi si les ravisseurs avaient fait des demandes ou de répondre à d’autres questions.

« Je dirai que nous sommes au courant des informations selon lesquelles deux citoyens américains ont été enlevés en Haïti. De toute évidence, la sûreté et la sécurité des citoyens américains à l’étranger sont notre priorité absolue. Nous sommes en contact régulier avec les autorités haïtiennes. Nous continuerons à travailler avec eux et nos partenaires inter-agences du gouvernement américain, mais parce qu’il s’agit d’une enquête policière en cours, je ne peux pas offrir plus de détails », a écrit Miller dans un communiqué lundi.

Dans une vidéo pour le site El Roi Haïti, Alix Dorsainvil décrit les Haïtiens comme des « personnes résilientes ».

« Ils sont pleins de joie, de vie et d’amour. J’ai tellement de chance de connaître tant d’Haïtiens incroyables », dit-elle.

Dorsainvil est diplômée du Regis College de Weston, Massachusetts, qui propose un programme de soutien à la formation en soins infirmiers en Haïti. Avant cela, elle est allée à la Cornerstone Christian Academy à Ossipee, New Hampshire, qui propose un enseignement de la maternelle à la huitième année.

« Priez que Dieu la garde en sécurité, soit avec elle tout au long de cette épreuve et la délivre de ses ravisseurs », a déclaré l’école sur sa page Facebook.

Le père de Dorsainvil, Steven Comeau, atteint dans le New Hampshire, a déclaré qu’il ne pouvait pas parler.

El Roi Haïti a célébré le travail de l’infirmière dans une déclaration au cours du week-end.

« Alix est une personne profondément compatissante et aimante qui considère Haïti comme sa patrie et le peuple haïtien comme ses amis et sa famille », a déclaré le président et co-fondateur d’El Roi, Jason Brown, dans le communiqué. « Alix a travaillé sans relâche en tant qu’infirmière de notre école et de notre communauté pour apporter un soulagement à ceux qui souffrent car elle aime et sert le peuple d’Haïti au nom de Jésus. »

Plus tôt ce mois-ci, le Réseau national de défense des droits humains a publié un rapport mettant en garde contre une recrudescence des meurtres et des enlèvements et le Conseil de sécurité de l’ONU s’est réuni pour discuter de l’aggravation de la situation en Haïti.

——

Les reporters de l’AP Megan Janetsky à Mexico et Pierre Richard Luxama à Port-au-Prince ont contribué à cette histoire.