Les Haïtiens deviennent justiciers et tuent des membres de gangs

PORT-AU-PRINCE, Haïti – Jean Baptiste avait vu Haïti sombrer dans le chaos alors que de violents gangs armés maraudaient à travers la capitale sans contrôle, forçant 130 000 personnes à quitter leurs maisons avec une campagne brutale d’enlèvements, de viols et de meurtres. Mais lorsque des bandits ont abattu et démembré un parent le mois dernier, a-t-il dit, il décidé qu’il en avait assez. Assez d’attente pour le gouvernement haïtien – une clique faible et mal aimée de fonctionnaires non élus – pour rétablir l’ordre. Assez compter sur sa force de police affaiblie pour repousser les gangs. Assez de souffrance pendant le monde a surtout détourné le regard.

Comme Jean Baptiste et plus d’une douzaine d’autres personnes de son quartier l’ont vu, a-t-il dit, le moment était venu de prendre les choses en main. Armés de machettes, ils travaillent par roulement, patrouillant à Turgeau et défendant le quartier de Port-au-Prince contre les membres de gangs.

Il estime que les miliciens du quartier ont tué 27 personnes au cours des deux dernières semaines.

« Nos appels aux autorités sont tombés dans l’oreille d’un sourd. Ils ne nous écoutent pas », a déclaré Jean Baptiste, un jardinier, que le Washington Post n’identifie que par son prénom par souci de sécurité. « Nous devons nous organiser pour survivre. …

« Si la population ne se lève pas, davantage de civils seront tués.

Le Washington Post n’a pas pu vérifier les affirmations de Jean Baptiste. Mais le Premier ministre haïtien Ariel Henry, la police haïtienne et les responsables américains et onusiens ont reconnu le phénomène : en l’absence de sécurité, les Haïtiens s’arment de pierres et de machettes et s’unissent pour combattre les gangs qui ont transformé leur vie en ce que l’ONU le chef des droits en février a qualifié de « cauchemar vivant ».

Lors d’un incident le mois dernier, une foule a retiré plus d’une douzaine de membres présumés d’un gang de la garde à vue lors d’un contrôle routier à Port-au-Prince, suspendu des pneus imbibés d’essence autour de leur cou. et les ont battus et brûlés à mort, a indiqué la police. Attaques similaires se sont produits ailleurs dans la capitale et à travers le pays.

Dans plusieurs quartiers, des civils ont érigé des barrages routiers et des points de contrôle pour arrêter les conducteurs et les interroger sur le but de leur voyage et leur destination prévue, puis relayer ces informations aux points de contrôle plus loin.

Le mouvement « Bwa Kale » – créole haïtien pour « bois pelé » – reflète la frustration face à l’insécurité dans un pays de plus en plus décrit comme un État en faillite.

Plus de 230 personnes ont été tuées dans des attaques de foule et des lynchages cette année, selon les Nations Unies, dont 164 en avril seulement.

Les défenseurs des droits disent qu’Haïti n’a guère besoin de plus de meurtres. Ils préviennent que les justiciers pourraient cibler des personnes qui ne sont pas membres de gangs – soit en cas d’erreur d’identité, soit pour régler des problèmes non liés scores – aggravant encore la crise de sécurité de la nation des Caraïbes.

« Nous sommes inquiets de la situation actuelle », a déclaré l’avocat Samuel Madistin, président de Fondasyon Je Klere, un groupe de défense des droits humains. « L’opération Bwa Kale n’est pas une solution à la violence des gangs. Nous avons besoin d’un renforcement des institutions chargées de l’ordre dans l’État.

Henry, qui est profondément impopulaire, a exhorté les gens à «se calmer» et à signaler à la police les membres présumés de gangs dans leurs communautés.

« Nous comprenons que vous en avez marre », a-t-il déclaré dans un discours ce mois-ci, « mais ne laissez pas de mauvais acteurs vous laisser jouer sale. … Le gouvernement travaille avec des partenaires locaux et internationaux pour établir la sécurité dans le pays. Cela arrivera. Nous ne reculerons pas devant les bandits.

Les gangs règnent depuis longtemps en Haïti. Mais depuis l’assassinat toujours non résolu du président Jovenel Moïse en 2021, ils ont pris le contrôle d’une grande partie de la capitale, tirant sans discernement sur les gens depuis les toits, brûlant des gens vifs et violant des femmes et des enfants.

Plus de 1 600 personnes ont été blessées, enlevées ou tuées en la violence des gangs au premier trimestre 2023, ont rapporté ce mois-ci le bureau des droits de l’homme des Nations unies et le bureau des Nations unies en Haïti, en hausse de 28 % par rapport au trimestre précédent. Ces derniers mois, la violence s’est propagée dans les quartiers des classes moyenne et supérieure, auparavant considérés comme relativement sûrs.

Parmi les victimes de la violence des gangs cette année figurent au moins 21 policiers, membres d’une force qui a été surpassée par des gangs armés d’armes capables de détruire des véhicules blindés.

La police est aux prises avec l’attrition des décès, des licenciements, des démissions et des candidatures aux programmes de libération conditionnelle humanitaire aux États-Unis. Le bureau de l’ONU en Haïti a rapporté le mois dernier qu’il y avait 13 200 officiers en service actif protégeant un pays de 11 millions d’habitants.

« Avec le nombre élevé de morts et l’augmentation des zones contrôlées par des gangs armés, l’insécurité dans le pays a atteint des niveaux comparables à ceux des pays en conflit armé », a déclaré le secrétaire général de l’ONU, António Guterres.

Pendant des mois, Guterres et Henry a réclamé un force internationale pour rétablir l’ordre dans le pays. L’administration Biden soutient l’idée mais dit qu’elle ne dirigera pas la mission et a eu du mal à trouver un pays qui le fera.

Les États-Unis et d’autres pays ont imposé des sanctions aux membres de l’élite politique et commerciale haïtienne soupçonnés d’avoir des liens avec des chefs de gangs et, dans certains cas, de leur avoir fourni de l’argent et des armes.

Le Réseau national de défense des droits humains d’Haïti a accusé les autorités de l’État de se cacher derrière le mouvement Bwa Kale parce qu’il permet au peuple haïtien «d’éliminer pour lui les liens qu’il a avec les individus qu’il a armés» et de s’assurer qu’il ne sera jamais traduit en justice.

Un porte-parole du département d’État américain a déclaré que l’agence « suivait de près les rapports de violence en cours contre des membres présumés de gangs » et a fait écho à « l’appel du gouvernement haïtien aux citoyens de travailler avec la police nationale haïtienne pour s’assurer que les criminels présumés sont légalement arrêtés ».

Un porte-parole de la Police nationale d’Haïti a refusé de commenter.

Max Beluzaire soutient le mouvement Bwa Kale. Le jeune homme de 27 ans s’occupe de sa mère et de sa sœur de 9 ans depuis la mort de son père en 2018. Ils dormaient dans leur maison d’une chambre dans le bidonville à flanc de colline de Cité Gabriel le mois dernier lorsque des coups de feu ont retenti à 2 heures du matin

Des bandits avec des fusils et des cagoules ont déchiré le quartier, volant les habitants et saccageant les maisons. Beluzaire et sa sœur ont fait un sac avec des vêtements, de l’eau et une pièce d’identité. Lorsque les membres du gang se sont présentés, Beluzaire a renvoyé sa mère et sa sœur et a promis de les rattraper.

Il a affronté les envahisseurs et s’est fait voler 100 $, argent qu’il avait gagné en vendant des boissons fraîches dans le quartier pour compléter ses revenus d’un emploi à temps partiel dans une usine de hot-dogs.

Des semaines plus tard, il n’est pas rentré chez lui, mais il sait que les membres de sa communauté s’organisent pour lutter contre de futures attaques.

« C’est la guerre », a-t-il déclaré au Post. « Les gens se réveillent parce qu’ils n’en peuvent plus. Cela aurait été pire sans ce mouvement.

Haïti a une histoire de vigilance. Après la chute de la dictature brutale de François « Papa Doc » et de Jean-Claude « Baby Doc » Duvalier en 1986, des foules ont attaqué des membres présumés des Tonton Macoutes, leurs forces de l’ordre paramilitaires.

Pourtant, l’historien Jean Ledan Fils, a déclaré: « Ce que nous vivons aujourd’hui est sans précédent. La population en a marre.

Les Haïtiens ont depuis longtemps organisé des «brigades de vigilance», a déclaré Diego Da Rin, analyste à l’International Crisis Group, mais elles ont souvent été de nature défensive et ne soutiennent pas toujours le lynchage public.

Mais certains groupes d’autodéfense qui se sont formés au début des années 2000 pour protéger les quartiers des attaques des groupes paramilitaires de droite se sont ensuite transformés « en structures de gangs que nous connaissons aujourd’hui ».

« Nous ne savons pas comment un groupe d’autodéfense évoluera dans le temps et comment son pouvoir sera capitalisé par certaines personnes au pouvoir », dit Da Rin.

Frantz a perdu confiance dans la police – et le gouvernement. Après l’attaque de la Cité Gabriel qui a déplacé Beluzaire et sa famille, Frantz et 20 voisins, un un policier, se sont armés de machettes et de fusils et ont combattu les bandits eux-mêmes.

Frantz a dit qu’ils en ont tué 11 et en ont emmené plusieurs autres à la police, et ont rendu deux armes à feu qu’ils ont enlevées aux envahisseurs. Le mari et père de 47 ans, que The Post n’identifie que par son prénom par souci de sécurité, a mis en garde contre plus de carnage « si les citoyens ne se levaient pas ».

« Je ne crois pas en ce gouvernement », a-t-il déclaré au Post. « Dieu dit que vous devez vous défendre. L’autodéfense est un droit. Nous n’allons pas céder aux bandits. … Je ne me souviens pas de la dernière fois où je suis allé à la plage avec ma femme et mon enfant. Nous ne pouvons pas passer toute notre vie cachés.

Il a rejeté les appels au calme d’Henry, affirmant qu’il ne pouvait pas être pris « au sérieux ».