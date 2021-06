Les haineux vont adorer cet accord Fossil Gen 5E

Si vous êtes le type de consommateur qui ne se soucie pas une seconde de savoir si l’appareil technologique coûteux que vous venez d’acheter bénéficie ou non d’une assistance à long terme, alors j’ai l’affaire pour vous. Le Fossil Gen 5E est à 49% de réduction pour le jour Amazon Prime, vous pouvez donc en acheter un pour 127 $.

J’évoque le manque de support futur car Fossil a principalement confirmé que toutes leurs montres Wear OS de génération actuelle ne recevront pas la grande mise à jour de la nouvelle plate-forme Wear de Google. Cependant, il n’est pas juste de suggérer qu’ils ne verront pas de soutien futur. Fossil dit que nous devrions voir des mises à jour décentes cette année et l’année prochaine qui ajouteront de nouvelles fonctionnalités logicielles à des appareils comme ce Fossil Gen 5E. Toutes nos excuses, Gen 5E.

À 127 $, nous sommes en baisse par rapport au prix de lancement de 249 $ pour la Gen 5E. Lors de sa première sortie, il s’agissait essentiellement d’un Fossil Gen 5 reconditionné. Vous obtenez un design de boîtier rafraîchi, mais le Snapdragon Wear 3100 est là, avec 1 Go de RAM, NFC, GPS et un écran rond. Sans la puce Wear 4100 et les plans de Google pour actualiser Wear OS, ce serait toujours une montre solide. À 127 $, ce n’est toujours pas le pire achat de tous les temps.

