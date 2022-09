Les hacks de gestion du temps de Microsoft CMO Chris Capossela de Bill Gates

Au début de sa carrière, Chris Capossela s’est vu offrir une opportunité rare dont rêveraient d’autres personnes dans la vingtaine.

Six ans après avoir rejoint Microsoft, l’un des patrons de Capossela l’a recommandé pour un travail inhabituel : être le rédacteur de discours du PDG de l’époque, Bill Gates.

“C’est presque tombé sur mes genoux”, a déclaré Capossela, 53 ans, à CNBC Make It. “Bill avait envoyé un e-mail à l’équipe de direction décrivant ce qu’il cherchait, et quelqu’un me l’a transmis et m’a dit : ‘Votre nom est écrit dessus, vous devriez postuler’… c’était très fortuit, pas quelque chose que j’avais prévu pour du tout.”

Capossela a passé de 1997 à 1999 à parcourir le monde avec Gates, à regarder la révolution dot-com se dérouler aux côtés de l’un des PDG les plus riches et les plus puissants de la technologie, à rédiger des discours ensemble dans des fast-foods au volant et à aider Gates avec des démonstrations de produits Windows en direct.

Aujourd’hui, Capossela est le directeur du marketing de Microsoft, travaillant sous Satya Nadella, qui est devenu PDG en 2014. Il a récemment célébré son 31e anniversaire chez le géant de la technologie.

L’une des leçons les plus précieuses que Capossela a apprises de Gates – et aussi l’un de ses secrets de réussite, qu’il partage – est l’importance de la gestion du temps.

Gates est méticuleux dans la planification de son emploi du temps, explique Capossela. “Il est incroyable dans ce domaine”, poursuit-il. “Les techniques de gestion du temps que j’ai apprises de lui m’ont permis d’atteindre l’équilibre travail-vie que j’ai toujours voulu.”

Voici deux des techniques de gestion du temps que Capossela dit avoir apprises de Gates et sur lesquelles il ne jure que :