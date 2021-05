Les hackers du pipeline colonial Darkside ont reçu 90 millions de dollars en bitcoins

Miguel Candela | Images SOPA | LightRocket via Getty Images

LONDRES – DarkSide, le groupe de hackers à l’origine de la récente attaque du rançongiciel Colonial Pipeline, a reçu un total de 90 millions de dollars en paiements de rançon Bitcoin avant de fermer la semaine dernière, selon de nouvelles recherches.

Colonial Pipeline a été frappé par une cyberattaque dévastatrice au début du mois qui a forcé la société à fermer environ 5500 miles de pipeline, paralysant les systèmes de livraison de gaz dans les États du sud-est. Le FBI a imputé l’attaque à DarkSide, un gang de cybercriminels supposé être basé en Europe de l’Est, et Colonial aurait payé une rançon de 5 millions de dollars au groupe.

DarkSide exploite ce que l’on appelle un modèle commercial «ransomware as a service», ce qui signifie que les pirates informatiques développent et commercialisent des outils de ransomware et les vendent à d’autres criminels qui effectuent ensuite des attaques. Le ransomware est un type de logiciel malveillant conçu pour bloquer l’accès à un système informatique. Les pirates exigent un paiement de rançon – généralement une crypto-monnaie – en échange de la restauration de l’accès.

Vendredi, la société d’analyse de blockchain basée à Londres Elliptic a déclaré qu’elle avait identifié le portefeuille Bitcoin utilisé par DarkSide pour collecter les paiements de rançon de ses victimes. Le même jour, les chercheurs en sécurité Intel 471 ont déclaré que DarkSide avait fermé après avoir perdu l’accès à ses serveurs et que ses portefeuilles de crypto-monnaie ont été vidés. DarkSide a également blâmé «la pression des États-Unis», selon une note obtenue par Intel 471.

Dans un nouveau article de blog Mardi, Elliptic a déclaré que DarkSide et ses affiliés avaient empoché au moins 90 millions de dollars en paiements de rançon bitcoin, provenant de 47 portefeuilles de crypto-monnaie distincts. Le paiement moyen des organisations était probablement de 1,9 million de dollars, a déclaré Elliptic.