Les hackers de MSU Spartan utilisent la technologie pour innover en matière de hacks de vie

Le mot « hack » est souvent associé à des silhouettes sombres dans une pièce sombre, à une frappe furieuse et à des « erreurs » et des « violations » effrayantes. messages.

Le club Spartan Hackers a débuté en 2012 et est l’une des organisations informatiques les plus importantes et les plus anciennes de MSU. Le club compte des centaines de membres actifs, dont 1 200 sur son chat Discord. chambre.

Président de Spartan Hackers et senior en informatique Rajmeet Singh Chandok a déclaré que malgré les connotations négatives entourant son nom, le club s’efforce d’éduquer ses membres sur l’informatique et de créer une communauté forte.

« Beaucoup de gens comprennent à tort que lorsque nous disons ‘pirates’, nous ne sommes pas des gens qui tentent de voler des informations sur vos comptes de messagerie, ou… de voler votre argent », a déclaré Chandok. « Les « hackers », en général, font référence à ce concept de personnes passionnées par le fait de changer le monde et d’avoir un impact. « Hackers », c’est aussi un terme que nous appelons les personnes qui vont à hackathons.»

Les hackathons sont généralement des marathons compétitifs de 24 à 48 heures, où les participants tentent de résoudre de manière créative le codage. projets.

Rajmeet Singh Chandok, diplômé en informatique, donne des instructions lors de l’atelier Spartan Hackers au Wonders Hall le 5 octobre 2023.

Vice-président du club et étudiant en deuxième année en informatique Rachel Loren a déclaré que le club utilisait également la technologie pour créer des astuces de vie innovantes.

«C’est ça la technologie», a déclaré Loren. « C’est censé rendre la vie Plus facile.»

Loren a ajouté que la vision la plus « traditionnelle » du piratage s’inspire davantage de ce que le Cybersecurity Club de MSU ferait. faire.

Divya Lakshmi, étudiante en deuxième année d’informatique, a déclaré que les Spartan Hackers essayaient de représenter leurs valeurs en participant aux ressources et à la carrière de MSU. foires.

« Nous disons toujours aux gens que Spartan Hackers est avant tout une question de piratage éthique, pas seulement de s’introduire dans quelque chose », a déclaré Lakshmi. « C’est… (plus) comme aller à des hackathons et créer des hacks… pour aider à résoudre des problèmes. problèmes du monde réel et apporter un changement à la monde.»

Tout en préparant les membres du club aux hackathons, a déclaré Chandok, les membres travailleront en étroite collaboration, établiront des liens et auront amusant.

« C’est la motivation principale », a-t-il déclaré. « Il y a ces hackathons qui ont lieu partout dans le monde, partout aux États-Unis. Et nous formons essentiellement ces personnes pour qu’elles participent à ces hackathons et… gagnent des prix pour MSU.»

Rajmeet Singh Chandok, diplômé en informatique, dirige l’atelier Spartan Hackers au Wonders Hall le 5 octobre 2023.

Chandok a déclaré que les membres du club peuvent utiliser ces hackathons pour acquérir une expérience du monde réel, aidant ainsi de nombreuses personnes à obtenir des stages dans des entreprises BigTech. Même le fait d’avoir les projets du club dans un portfolio peut être bénéfique pour les étudiants de toutes les disciplines, pas seulement en informatique, dit-il. dit.

« L’expérience et tout le reste, du moins pour moi, (étaient) une grande partie de la raison pour laquelle j’ai rejoint le club », a déclaré Loren. «J’ai rejoint le club l’année dernière, puis je suis resté avec il.»

Bien que la majorité des Spartan Hackers soient des diplômés en informatique, a déclaré Loren, tout le monde est le bienvenu. rejoindre.

« Il s’agit principalement de l’informatique et des disciplines connexes », a déclaré Loren. «Cependant, cela étant dit, nous essayons de rendre nos ateliers, nos réunions et tout le reste aussi conviviaux que possible pour les débutants, afin que d’autres majors puissent nous rejoindre. Et nous avons vu il.»

Chandok a déclaré que les membres n’ont pas besoin d’avoir une expérience en codage pour assister à des événements ou à des ateliers tout au long du semestre. Il a ajouté que Spartan Hackers peut également aider les étudiants avec des idées qu’ils ne savent peut-être pas comment traduire. code.

Ceux qui ont des questions ou recherchent plus d’informations peuvent visiter Spartan Hackers. site web et rejoignez le club Discorde.

« En fin de compte, nous sommes tous des étudiants en ingénierie, pour la plupart des étudiants, donc nous avons des cours et d’autres engagements et tout ça », a déclaré Lakshmi. « Et le Discord est en fait très utile (nous partageons) des diapositives et des ressources…, afin que les membres qui n’ont pas pu venir puissent rester (dans) le boucle« .

Des étudiants aidant d’autres étudiants à pratiquer le codage lors de l’atelier Spartan Hackers au Wonders Hall le 5 octobre 2023.