Un gang de pirates qui a volé plus de 250 gigaoctets de données à la police métropolitaine de la capitale américaine a publié 22 documents contenant les détails personnels des agents et a déclaré qu’il divulguerait les mots de passe si une rançon n’était pas payée.

« Les négociations ont abouti à une impasse, le montant qui nous a été proposé ne nous convient pas, nous publions 20 autres dossiers personnels sur les officiers, vous pouvez télécharger cette archive, le mot de passe sera publié demain, » a écrit mardi le groupe de hackers Babuk, selon Vice’s Motherboard. «Si demain ils n’augmentent pas le prix, nous publierons toutes les données.»

Le gang des ransomwares a déclaré que le MPD leur avait offert de l’argent pour garder les données privées, mais le montant n’était pas suffisant.

Les dossiers publiés sur chaque agent constituent un dox complet de la vie professionnelle de cette personne – et une grande partie de sa vie personnelle. https://t.co/p06mBxJx4s – Carte mère (@motherboard) 11 mai 2021

Selon Motherboard, les 22 documents PDF constituaient des enquêtes sur les antécédents des candidats MPD, dont au moins trois travaillent actuellement au département.

La libération équivaut à « Un dox complet » des personnes impliquées, y compris leurs évaluations médicales, leurs antécédents criminels et professionnels, leur activité sur les réseaux sociaux, leurs antécédents financiers, les résultats du polygraphe, leurs antécédents résidentiels, leurs pièces d’identité numérisées et leurs documents signés, entre autres.

Le MPD a confirmé la violation de données le mois dernier, mais a déclaré avoir renvoyé l’affaire au FBI. Cependant, les directives officielles du Bureau s’opposent au paiement d’une rançon aux pirates.

«Le paiement d’une rançon ne garantit pas que vous ou votre organisation récupérerez des données. Il encourage également les auteurs à cibler davantage de victimes et incite les autres à s’impliquer dans ce type d’activité illégale ». dit le FBI.





On sait peu de choses sur le groupe derrière le hack. Les chercheurs de McAfee disent que Babuk est relativement nouveau, détecté seulement au début de 2021. Il est actif sur « Forums anglophones et russophones » et les personnes impliquées dans le groupe ont «Se sont exprimés négativement contre les communautés BlackLivesMatter (BLM) et LGBT.»

Pendant ce temps, les États du sud-est des États-Unis ont été aux prises avec des pénuries de gaz après qu’une attaque de ransomware attribuée à un autre groupe, «DarkSide», a fermé le pipeline colonial qui relie le Texas à New York. Réagissant aux accusations des médias selon lesquelles l’attaque « Russe » à l’origine, le groupe a publié lundi une déclaration disant qu’il était « apolitique » et que son seul but était « faire de l’argent, » sans admettre la responsabilité du piratage.

