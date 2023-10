Les hackathons étudiants se concentrent sur l’alimentation, l’agriculture, les animaux, la santé et les services aux entreprises

Cinq hackathons cette année, les étudiants se réuniront pour résoudre des problèmes et créer de nouvelles idées commerciales liées à l’alimentation, à l’agriculture numérique, à la santé et à la santé animales et aux services commerciaux mondiaux.

Les hackathons, organisés par Entrepreneurship at Cornell, sont ouverts aux étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs de tous domaines et spécialisations et ont lieu du vendredi soir au dimanche après-midi. Trois des événements de cette année auront lieu sur le campus et deux à New York.

« Un hackathon offre le climat idéal pour la création d’idées innovantes », a déclaré Ami Stuart, directrice du hackathon et chargée de cours à la Cornell Dyson School of Applied Economics & Management. «Réunissant 150 étudiants de Cornell issus de disciplines, de compétences et d’intérêts divers, je suis toujours étonné par les différentes perspectives qu’ont les étudiants lorsqu’ils élaborent des solutions aux défis que nous leur présentons.»

Les sujets et dates du hackathon de cette année sont :

20-22 octobre : Nourriture, Stocking Hall, Cornell

2-4 février : Santé animale, Schurman Hall, Cornell

16-18 février : Agriculture numérique, Schurman Hall, Cornell

8-10 mars : Services de santé et services aux entreprises mondiales, tous deux à New York

Les inscriptions sont ouvertes pour le hackathon culinaire. C’est la première fois que ce sujet est abordé. Les étudiants peuvent s’inscrire ici pour l’événement, qui comprend des repas, des ateliers, du mentorat et du réseautage.

L’événement commence par des séances de formation d’équipe les 18 et 19 octobre, donnant aux étudiants la chance de présenter leurs idées et de former des équipes avant le coup d’envoi du vendredi soir.

« Certains étudiants auront déjà une idée liée à nos défis liés aux produits alimentaires, à la production alimentaire ou aux systèmes alimentaires », a déclaré Stuart. « Mais d’autres étudiants voudront peut-être simplement faire partie d’une équipe. Ces sessions donnent à chacun la chance d’entendre des idées et de s’associer à une équipe qui lui semble intéressante.

Les étudiants auront droit à une dégustation de miel vendredi soir, puis débuteront par un atelier pour aider les équipes à se plonger dans leurs projets. Le samedi est consacré à travailler avec des mentors et d’autres ressources pour définir davantage les idées, puis s’entraîner à les présenter. Les organisateurs ont recruté 50 mentors pour être sur place.

Le dimanche, les étudiants se présentent devant un jury en direct, les finalistes participant à une démonstration dimanche après-midi. Des prix totalisant 10 000 $ sont remis aux gagnants, puis tout le monde rentre chez lui, généralement assez épuisé, a déclaré Stuart, mais enthousiasmé par l’expérience.

Le Cornell Institute for Food Systems (CIFS) est le partenaire principal du Food Hackathon et le National Honey Board est le sponsor principal, aux côtés de Dairy Management Inc., Schreiber Foods, le Tata-Cornell Institute, le Pillsbury Institute for Hospitality Entrepreneurship et Centre d’excellence de l’État de New York pour l’alimentation et l’agriculture à Cornell AgriTech.

« Ce qui est formidable avec ces événements, c’est que les étudiants travaillent au sein d’équipes interdisciplinaires », a déclaré Rajni Aneja, directeur général du programme de partenariat industriel du CIFS. « Ainsi, que vous soyez intéressé par la science alimentaire, le marketing, la logistique ou l’ingénierie de la chaîne d’approvisionnement ou les aspects nutritionnels des nouveaux produits alimentaires, vous trouverez un défi qui correspond aux intérêts de toute votre équipe.

Aneja a déclaré qu’il y a un message simple que les organisateurs veulent envoyer aux étudiants : « Si vous avez une idée que vous souhaitez poursuivre, nous voulons vous aider à la concrétiser. »

«C’est aussi l’occasion pour les étudiants de se salir les mains dans un environnement entrepreneurial et de tester s’ils veulent devenir entrepreneur», a-t-elle déclaré à propos de la multitude de ressources de Cornell destinées aux étudiants en entrepreneuriat. « Pendant que vous êtes à l’université, c’est un environnement à faible risque et très favorable, c’est donc le bon moment pour essayer une idée. »

Keith Seiz, qui travaille sur le marketing des ingrédients pour le National Honey Board, a déclaré que l’organisation à but non lucratif se concentre généralement sur la collaboration avec les grandes marques d’aliments et de boissons.

« En nous associant à Cornell pour ce Hackathon, nous serons en mesure de présenter aux étudiants qui se préparent à entrer dans l’industrie alimentaire des informations et de l’inspiration sur cet ingrédient étonnant », a-t-il déclaré.

L’un des thèmes du hackathon portera non seulement sur le miel en tant qu’ingrédient, mais également sur les abeilles et leur rôle dans la pollinisation, a-t-il expliqué.

« Sans les abeilles, nous n’aurions pas d’avocats, d’amandes, de mûres, d’ail et bien plus encore », a-t-il déclaré. « L’un des thèmes du hackathon se concentrera sur le développement de nouveaux produits alimentaires ou boissons utilisant du miel et une majorité d’ingrédients provenant de la pollinisation des abeilles. Cela devrait vraiment inciter les étudiants à réfléchir au développement et à la commercialisation de nouveaux produits dans une perspective unique.

D’autres thèmes de défi lors de l’événement Food Hackathon d’octobre comprendront le développement de nouveaux produits laitiers présentant des avantages uniques pour la santé et le bien-être, une conception flexible de la fabrication alimentaire et la réduction du gaspillage alimentaire.