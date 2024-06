Les habitudes qui peuvent vieillir votre cerveau

Tout comme notre corps, notre cerveau évolue avec l’âge. Plus nous vieillissons, plus nous avons du mal à mémoriser des informations, comme le nom d’un restaurant où nous sommes allés ou l’endroit où nous avons mis nos clés. Ou encore, cela peut prendre plus de temps pour apprendre quelque chose de nouveau.

Mais la bonne nouvelle est que nous avons en réalité beaucoup de contrôle pour garder notre cerveau en bonne santé et éviter de vieillir prématurément – ​​et cela commence par nos habitudes quotidiennes. Plus particulièrement, les comportements que nous éviter pourrait avoir un impact positif sur notre cognition.

Nous avons discuté avec des experts des habitudes apparemment inoffensives que nous adoptons quotidiennement et qui pourraient faire vieillir notre cerveau – et de ce que nous pouvons faire à la place. Voici les erreurs à corriger au plus vite :

1. Vous n’avez pas assez d’interaction sociale.

Du travail à distance à la naissance d’un nouveau bébé en passant par la retraite, la vie nous réserve de nombreuses situations qui peuvent rendre plus difficile la sortie et la vie sociale.

« Il est si courant dans notre culture de perdre lentement notre réseau social au fil de la vie », a déclaré Dr Zaldy Tan, directeur du programme Mémoire et vieillissement en bonne santé à Cedars-Sinai. « Nous avons besoin d’une sorte de réseau social vers lequel nous pouvons nous tourner chaque fois que nous en avons besoin – ou même si nous pensons que nous n’en avons pas besoin. »

Alors, quel est l’impact de la socialisation sur le cerveau ? « Chaque fois que nous rencontrons quelqu’un de nouveau… nous établissons une nouvelle connexion dans notre cerveau entre les cellules cérébrales », a expliqué Tan. De plus, il a été démontré qu’un réseau social solide améliore l’humeur, ce qui est lié à la santé de notre cerveau. (Dépression est l’un des facteurs de risque de démence.)

Même si les interactions en personne semblent être les plus bénéfiques pour la santé cérébrale, la socialisation en ligne et les conversations virtuelles peuvent également aider, a déclaré Dr Glen Finneymembre de l’Académie américaine de neurologie et directeur du programme mémoire et cognition chez Geisinger Health.

« Certaines personnes sont littéralement physiquement isolées… ou n’ont peut-être pas d’amis ni de famille dans leur région, [and] leur communauté en ligne devient leur bouée de sauvetage et peut apporter de réels avantages », a déclaré Finney.

2. Vous gardez votre cerveau actif – mais seulement en faisant les mêmes choses encore et encore.

Vous voulez non seulement engager votre cerveau en préservant les compétences que vous possédez déjà, mais vous voulez également sortir votre cerveau de sa zone de confort, a expliqué Finney.

« Si vous dites : « Je ne suis plus un enfant. Je ne vais pas m’inquiéter d’apprendre quoi que ce soit »… [That] peut en fait saboter la santé de votre cerveau et conduire à un vieillissement prématuré du cerveau », a-t-il déclaré.

Tout comme lorsque nous rencontrons quelqu’un de nouveau, apprendre quelque chose de nouveau crée des liens entre nos cellules cérébrales et aide à garder le cerveau jeune.

« Vous devriez toujours élargir vos horizons mentaux », a-t-il déclaré. « Si vous n’avez jamais pris d’instrument de musique, apprenez un instrument de musique. Si vous n’avez jamais lu une langue étrangère, apprenez une langue étrangère.

3. Vous rejetez le stress chronique que vous transportez.

Le stress fait partie de la vie quotidienne et notre corps peut généralement se remettre rapidement d’un événement ou d’une situation stressante spécifique. Le problème, c’est lorsque ce stress devient chronique – et nous n’y répondons pas.

« Nous sommes vraiment doués pour maintenir la réponse au stress toute la journée – à un niveau modéré que nous ne remarquerons peut-être même pas », a déclaré Dr Elissa Epel, professeur de psychiatrie à l’Université de Californie à San Francisco et auteur de « The Stress Prescription ». « Même lorsque rien de stressant ne se produit, nous pouvons être porteurs d’un stress inconscient. »

Elle a dit qu’il est important d’être conscient de ce stress et de l’évacuer tout au long de la journée, par exemple en étant attentif à nos pensées et en ralentissant notre respiration. Créer « des états de stress aigu à court terme dans notre corps » peut en fait aider à soulager le stress, a-t-elle ajouté, comme utiliser un sauna, prendre une douche froide ou essayer une séance d’entraînement de haute intensité. Cela nous donne plus d’états de relaxation pendant la journée et une meilleure qualité de sommeil la nuit.

« Lorsque nous sommes capables d’avoir des états de repos plus profonds, à la fois pendant la journée et pendant le sommeil, nous donnons également à nos neurones une chance de se restaurer et de ralentir le vieillissement cérébral », a-t-elle expliqué.

Oscar Wong via Getty Images La restauration rapide et les plats à emporter sont parfois tout à fait acceptables, mais vous devez également privilégier un régime contenant des oméga 3.

4. Vous comptez trop sur les plats à emporter.

« Lorsque nous sommes… occupés par notre vie professionnelle et sociale, nous avons une tendance naturelle à choisir quelque chose de rapide. [that] vous pouvez passer au micro-ondes ou vous rendre dans un service au volant », a déclaré Tan. « [But] à long terme, ce n’est peut-être pas vraiment le meilleur pour notre cerveau.

Les fast-foods sont souvent hautement transformés et regorgent de graisses saturées et de sucres ajoutés. Études ont montré qu’une alimentation riche en ces types d’aliments au fil des années peut entraîner un risque plus élevé de démence.

« Nous savons que [these] peut faire vieillir prématurément le cerveau et entraîner des problèmes de santé qui [are] très dur pour la santé du cerveau », a déclaré Finney. (Par exemple, études suggèrent qu’un diabète non contrôlé peut entraîner un rétrécissement du cerveau.)

Il n’y a rien de mal à manger de la restauration rapide ou des plats à emporter de temps en temps : c’est délicieux, cela peut être l’option la plus abordable et parfois nous en avons simplement besoin. Dans la mesure du possible, essayez également de vous concentrer sur une alimentation riche en acides gras oméga-3, comme les légumes à feuilles vertes, le poisson, l’huile d’olive et les noix. Oméga 3 Il a été démontré qu’ils augmentent la mémoire, l’apprentissage et le flux sanguin dans le cerveau.

5. Vous visez suffisamment de sommeil chaque nuit, mais la qualité n’est pas bonne.

Même si vous souhaitez dormir les sept à neuf heures de sommeil recommandées par nuit, si la qualité de votre sommeil est mauvaise, vous risquez de vous réveiller fatigué le lendemain. Et la quantité et la qualité du sommeil sont essentielles à la santé du cerveau.

« Pendant le sommeil, les souvenirs de la journée sont triés et placés au bon endroit pour que nous puissions y accéder dans le futur… [Also] La bêta-amyloïde, la protéine collante qui fait des ravages dans le cerveau des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, est éliminée pendant le sommeil », a expliqué Tan. « Lorsque le sommeil est trop court ou de mauvaise qualité… ces processus sont interrompus. »

Le lendemain, vous pourriez avoir du mal à vous concentrer ou des difficultés à vous rappeler des informations. Mais au fil des années, un mauvais sommeil peut augmenter le risque de vieillissement prématuré du cerveau et de développement de démence.

Pour améliorer la qualité du sommeil, Tan recommande de fixer une heure de coucher constante, de minimiser l’alcool, de réduire la consommation de liquide avant de se coucher, d’éviter les sédatifs et les somnifères et de limiter votre lit à dormir principalement (pas de défilement ni de regarder la télévision au lit).

6. Vous n’intégrez pas l’activité physique à votre mode de vie.

« L’exercice physique, en particulier les exercices cardiovasculaires mais aussi les exercices de renforcement musculaire, sont importants pour garder le cerveau… jeune », a déclaré Finney. « Cela peut en fait augmenter les hormones de croissance dans le cerveau, comme les facteurs nerveux qui favorisent la santé et le bien-être du cerveau. »

Au-delà de l’entraînement, Tan recommande d’intégrer l’activité physique à votre style de vie. « Qu’il s’agisse… de jardiner ou… de faire une randonnée, il y a certaines choses que nous pourrions intégrer dans notre vie quotidienne et qui, à long terme, sont probablement plus durables et bénéfiques que de passer une heure à la salle de sport une fois par semaine. »

Lorsque l’activité physique devient une habitude à vie, les avantages sont multiples, allant de la diminution du stress à l’augmentation du flux sanguin vers le cerveau.

N’oubliez pas : nous avons un grand contrôle sur la santé de notre cerveau.

La pire chose que nous puissions faire pour notre cerveau est d’abandonner en vieillissant.

« Ne pensez pas que tout doit se passer de cette façon parce que vous obtenez [older]. Prenez soin de votre cerveau, prenez soin de votre corps », a déclaré Finney. « Et si vous faites cela, vous pouvez vieillir avec succès et ne pas subir autant de changements que vous pourriez le penser. »