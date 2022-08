Les habitudes de rasage des Canadiens révélées dans un nouveau sondage

Un récent sondage offre de nouvelles perspectives sur les comportements de rasage des hommes et des femmes au Canada.

Commandé par la société de rasoirs Dollar Shave Club, le sondage a posé à 1 500 Canadiens, provenant du Forum Angus Reid, des questions sur leurs habitudes de rasage, y compris comment ils se préparent pour les rendez-vous et s’ils empruntent les lames de leur partenaire sans demander.

Le sondage impliquait des Canadiens anglais et français, les réponses étant recueillies entre le 18 et le 20 juillet.

La plupart des répondants, soit 53%, ont déclaré qu’ils étaient “plus susceptibles de se raser sous la ceinture avant un rendez-vous s’ils pensent avoir de la chance”, selon un communiqué de presse.

Près d’un quart des répondants ont déclaré qu’ils ne se raseraient pas avant un rendez-vous “pour éviter de prendre une décision qu’ils pourraient regretter plus tard”.

Quarante-quatre pour cent des femmes ont déclaré qu’elles seraient bouleversées si elles découvraient que leur partenaire utilisait leur rasoir, contre 38 % des hommes.

Mais les femmes étaient également plus susceptibles de dire qu’elles avaient utilisé le rasoir de leur partenaire sans demander à 32% contre 20% des hommes.

Près de trois hommes sur 10 ont déclaré avoir utilisé le rasoir de leur partenaire pour se toiletter, 19 % l’utilisant pour leur visage, 10 % pour leur scrotum et 7 % pour leur cou.

L’enquête a également révélé que plus d’un homme canadien sur quatre utilise le même rasoir pour son visage et ses poils pubiens. Soixante et onze pour cent ont déclaré s’être coupé le visage en se rasant, tandis que 44 % ont déclaré s’être coupés en dessous.

Un homme sur cinq a également déclaré qu’un partenaire lui avait dit qu’une barbe serait un “contrat d’accord”, selon le communiqué.

Pour les femmes, 26% ont déclaré qu’elles étaient si sûres de se raser la zone du bikini qu’elles pouvaient le faire “les yeux fermés”.

Cependant, 51% ont également déclaré avoir entaillé leur ligne de bikini en se rasant.

Cinquante-neuf pour cent des femmes ont déclaré avoir eu un partenaire qui ne nettoyait pas l’évier après s’être rasé.

Les hommes étaient également plus susceptibles, à 51 %, de dire que se faire épiler était plus effrayant que de se couper en se rasant, contre 42 % des femmes.